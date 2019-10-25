 Первый с 2017 года случай полиомиелита зафиксировали у двухлетнего ребенка с Волынской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
По данным ведомства, родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами. Последние случаи болезни в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах, однако она снова дала о себе знать.
Источниками болезни является человек, который болеет или носитель, который переносит вирус бессимптомно.
Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.
Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.
Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.
Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без ее поражения. Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.
Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.
Также в Минздраве отметили, что среди родителей распространены разговоры о вреде вакцинации и побочных эффектах от прививки.
Вот основные заблуждения, которые можно было услышать о вакцине от полио:
- ОПС содержит возбудители ВИЧ. Ни одного известного прецедента медицине не было известно. Этот миф был спровоцирован журналистами из-за распространения квазиисследований, которые касались создания вакцины.
- ИПВ может вызвать полиомиелит. Вакцина содержит мертвый вирус, который не способен спровоцировать болезнь у вакцинированного.
- "Живой" вирус в вакцине ОПС будет размножаться. Оральная "живая" поливакцина содержит ослабленный вирус. Риск того, что он начнет размножаться и человек заболеет мизерный.
- Дикий вирус полиомиелита исчез и сейчас болезнь распространяется только через вакцину. Дикие поливирусы - это вирусы, которые существуют в окружающей среде. По информации ВОЗ в природе существует 3 типа диких поливирусов. Уничтоженным считается только 2 тип, который фиксировали последний раз в Индии в 1999 году. Однако других два - 1-го и 3-го типа, это именно те поливирусы, которые провоцируют паралитический полиомиелит.
Также сообщается, что глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита использует несколько вакцин для борьбы с этой болезнью. В Украине применяется два типа - инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ). Обе вакцины закупаются через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, которая гарантирует качество и постоянный контроль за производителями.
На сайте ВОЗ объясняют:
ОПС одна из самых безопасных вакцин, которую изобрело человечество и она применяется для иммунизации новорожденных.
Она настолько безопасна, что ее можно использовать, даже когда ребенок болен.
ОПС используется несколько раз для достижения максимального иммунитета привитого однако с увеличением количества прививок не увеличиваются риски побочных эффектов.
Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни для увеличения резистентности организма к болезни.
1 доза - 2 месяц жизни ребенка.
2 доза - 4 месяц.
3 доза - 6 месяц.
4 доза - 18 месяц.
5 доза - 6 лет.
6 доза - 14 лет.
Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у вашего семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.
Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни - это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует. Минздрав Украины рекомендует ознакомиться с календарем профилактических прививок по ссылке.
Через довбой#@в батьків дитина тепер каліка.
19 ч. ·
Серед хвороб, які трохи більше половини століття тому викликали сильний страх, був поліомієліт. Поліовірус дуже легко передавався, особливо в літній період. Щороку хворіли десятки тисяч людей (найчастіше діти), тисячі з них залишалися паралізованими чи помирали через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури. Епідемії поліо були звичним явищем у перші десятиліття 20 століття.
До винайдення вакцини проти цієї хвороби лікування обмежувалося карантинами та використанням "залізних легень" - спеціальних металевих капсул, що дозволяли пацієнтам дихати, та запобігали смерті через задуху.
"Легені" було винайдено у 1928 році, широко використовувати їх почали в 1940-х і 1950-х роках. Пацієнтів поміщали у герметичну трубу з головою назовні та використовували спеціальний комір для щільного охоплення шиї. З допомогою зміни тиску всередині пристрою, такі "легені" дозволяли пацієнтам дихати. Більшість людей, що хворіли на поліо, проводили один-два тижні в такій капсулі, перш ніж вони могли відновити самостійне дихання. У випадку постійного паралічу, пацієнти жили всередині "залізних легенів" роками. За лінком історія одного з таких пацієнтів.
На початку 1950-х років, перш ніж стали доступні вакцини проти поліомієліту, спалахи поліо спричиняли понад 15 тисяч випадків паралічу щороку лише у США. Одним з пікових років хвороби у США став 1952 рік - тоді було зареєстровано 58 тисяч нових випадків поліо, понад 3 тисячі людей померли від цієї хвороби.
Після масового поширення вакцин, зокрема тривалентної інактивованої вакцини проти поліовірусу у 1955 році та тривалентної пероральної вакцини у 1963 році, кількість випадків поліомієліту у США стрімко знизилась до менш ніж 100 у 1960-х та менше, ніж 10 у 1970-х.
Але в той самий час великі спалахи хвороби продовжувалися по всьому світу. У 1980-х роках загальна кількість випадків паралічу у світі сягала понад 350 тисяч на рік, а хвороба все ще поширювалося у 125 країнах.
Як відповідь на епідемію поліо, у 1988 році була заснована "Глобальна ініціатива боротьби з поліомієлітом" та поширення масової вакцинації по всьому світу. З того часу світ швидко просунувся в боротьбі проти цієї хвороби. До 2016 року кількість паралітичних випадків зменшилася на 99,99%. Наразі вірус ще залишається активним у двох країнах світу - Афганістані та Пакистані. Час від часу випадки поліо трапляються в сусідніх до них країнах.
В Україні востаннє випадки інфікування поліо сталися у 2015 році. Дві дитини (одна - віком 4 роки, друга - 10 місяців) не мали щеплень від поліо та отримали паралітичну форму поліомієліту. Крім цього, цьогоріч було підтверджено випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту у дворічної дитини. Дитина не була вакцинована він хвороби.
Завдяки безпечним та ефективним вакцинам сьогодні значно менше людей живуть із наслідками хвороби, ніж до масової імунізації. Саме тому більшість дорослих людей вже не знайома зі страшними проявами поліомієліту. Люди забули, як виглядає хвороба, і які наслідки для здоров'я та життя вона має.
Спалаху поліомієліту у будь-якій країні можна запобігти лише у тому випадку, якщо вакцинацією охоплені не менше 95% дітей. У нас є достатньо якісних і ефективних вакцин, закуплених за кошти платників податків. Шістьох доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. За Календарем профілактичних щеплень, всі діти мають бути вакциновані до 14 років. Усі щеплення безоплатні.
Дуже важливо, щоби в кожній сім'ї подбали про вакцинацію дітей. Особливо, якщо дитина має хронічне захворювання, воно робить її більш вразливою для хвороби. Серйозні протипоказання до щеплення трапляються дуже рідко. Проконсультуйтеся з вашим лікарем та вакцинуйте своїх дітей.
У Світовий день боротьби з поліомієлітом хочу нагадати про те, як важливо не зупинятися, якщо хочемо перемогти хворобу. Адже сьогодні світ як ніколи близький до того, щоби викорінити поліо та більше ніколи не стикатися з цією хворобою. Цього вдалося досягти завдяки внеску кожного, хто зробив щеплення.
Тут все про поліомієліт та захист від цієї хвороби:
Чому було дитину не щепити ?
Ось дослідження роботи лахтоботів у цьому напрямку (і саме ці лахтоботи проводили інформатаки проти Супрун).
там дна нема.
Ось тобі кір у твої рф.
Так в первом абзаце:
"В Украине зафиксирован первый подтвержденный случай вакциноассоциированный паралитического полиомиелита"
Определение вакциноаассоциированного полиемилита (ВААП):
"Вакциноассоциированный полиомиелит - развитие острых вялых паралитических (ОВП) случаев полиомиелита, как осложнение у детей с иммунодефицитом, связанное с введением живой оральной аттенуированной вакцины Себина."
Т.е., судя по тексту, получается, что ребенок не прививался, но при этом заболел полиемиелитом, вызванным введением вакцины.