 Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Milliyet.
"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.
На место аварии прибыли полицейские и бригады "скорой". Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их отправили в больницу города Аджипаям, что лежит в 60 километрах к юго-востоку от Денизли.
По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.
Причины ДТП выясняются.
А вот нападать на людей тут запрещено.
И там убитых нет, тяжело раненных тоже нет. А может и раненных нет. Шофёру одели ошейник- их всегда одевают. Не факт что у него повреждена шея- а он мог просто на это пожаловаться. Вот ему санитары и одели на всякий случай- а потом ему сделают рентген.
Но это все знают- что первой страдает шея- поэтому все не неё и жалуются. Вот только сдаётся мне- что у этого шофёра воспаление хитрости. Когда бьют сзади- то да- башка отлетает назад. И если нет подголовника- тот шея ломается.
Но ведь он-то стукнулся лбом! Или он хочет сказать- что после удара лбом башка отлетела назад- и там не оказалось подголовника? В любом случае- ему в приёмном покое скорой сделают рентген. И если окажется что шейные позвонки целы- а он будет жаловаться на боль- врач ему пропишет обезболивающие таблетки, и оставит этот ошейник- носи- если не лень!
И то же самое будет со всеми пассажирами- кто на что-то пожалуется. Там врать тоже нужно уметь. Например- головную боль проверить трудно. А то деньги за скорую возьмут- но покажут фигу.
Чи не є це травмою?
А кто виноват- микроавтобус или трактор- они не говорят! Самое интересное! Я подозреваю- что виноват микроавтобус. Они ударились в лоб? Значит- кто-то из них ехал по встречке? Трактору обгонять не нужно- он едет медленнее всех. Значит обгонял микроавтобус- и впендюрился во встречный трактор!