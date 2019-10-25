EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2257  13
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5824) туризм (1143) Турция (2174)

 Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов. ФОТОрепортаж

На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором - пострадали 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Milliyet.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 01

Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, британцы, поляки и немцы, - в этом году зону ЧАЭС посетило уже 74 тысячи туристов

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 02

На место аварии прибыли полицейские и бригады "скорой". Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их отправили в больницу города Аджипаям, что лежит в 60 километрах к юго-востоку от Денизли.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 03

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 04

Причины ДТП выясняются.

Микроавтобус столкнулся с трактором в Турции: пострадали 13 человек, в том числе 10 украинских туристов 05
Фото: milliyet.com.tr

Источник: https://censor.net.ua/n3155854
 
 
 Топ комментарии
 
А тебе це якось стосується? Чи ти у кожній дірці затичка, спец по всім питанням?
 показать весь комментарий
 
Ти звинуватив (бездоказово) людей у брехні. Ти хоч раз їздив у мікроавтобусі? При різкому гальмуванні вже є всі шанси отримати травму.
 показать весь комментарий
 
Да он такой "мэрыканэц", как ты - марсианин........ Сидит на "Лахте", и строчит, что-попало.. Ты думаешь, ему такое понятие - "верховенство права", известно? Я уже не говорю о том, что он "не волокёт" в механизме столкновения транспортных средств. Водила выжил потому, что у него против живота руль был... Поэтому повреждены шейные связки - от рывка, последовавшего за столкновением, и, скорее всего - "тупая травма живота". А у пассажиров, скорее всего - носы разбитые, да "сотрясы", от удара лбом о спинку переднего сиденья. (Если там и были ремни безопасности, то ты же знаешь наших людей...).
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Да-да-да, я знаю, как пострадали 10 украинских туристов. Воспаление хитрости. А что- имеют право! Страховку же покупали?
 показать весь комментарий
 
А тебе це якось стосується? Чи ти у кожній дірці затичка, спец по всім питанням?
 показать весь комментарий
 
 
Я говорю- что судя по виду водителя- он не убит, и даже в сознании- люди в салоне не могли сильно пострадать. Представьте себе микроавтобус- там же даже капота нет- удар пришёлся прямо по водителю! И он даже не разбился- а лишь повредил шею- и ему надели фиксатор. Что за нападения- я имею право писать на форум по теме- как и Вы.

А вот нападать на людей тут запрещено.
 показать весь комментарий
 
Ти звинуватив (бездоказово) людей у брехні. Ти хоч раз їздив у мікроавтобусі? При різкому гальмуванні вже є всі шанси отримати травму.
 показать весь комментарий
 
 
Это не брехня. Они имею право пройти обследование в скорой, и получить компенсацию за лечение и за ущерб. Я посмеялся. Здоровые среди них наверняка есть- но вполне возможно, что кто-то стукнулся башкой. Всё это проверяют сразу же, не отходя от кассы- у всех кто захочет. Но сперва надо спросить у гида- покроет ли это страховка!
 показать весь комментарий
 
Ти виступаєш за дотримання прав людей, верховенство права як у США. Правильно? Далі продовжувати, чи зрозумів натяк? (Лінь розписувати)
 показать весь комментарий
 
 
Да он такой "мэрыканэц", как ты - марсианин........ Сидит на "Лахте", и строчит, что-попало.. Ты думаешь, ему такое понятие - "верховенство права", известно? Я уже не говорю о том, что он "не волокёт" в механизме столкновения транспортных средств. Водила выжил потому, что у него против живота руль был... Поэтому повреждены шейные связки - от рывка, последовавшего за столкновением, и, скорее всего - "тупая травма живота". А у пассажиров, скорее всего - носы разбитые, да "сотрясы", от удара лбом о спинку переднего сиденья. (Если там и были ремни безопасности, то ты же знаешь наших людей...).
 показать весь комментарий
 
 
Ну это вроде как бытовуха. Сейчас не только в США так- в Турции должно быть что-то похожее. Обработка аварии. Там в 1-ю очередь надо проверить всех пострадавших- ну и гаишники и страховки должны проверить- кто как ехал.

И там убитых нет, тяжело раненных тоже нет. А может и раненных нет. Шофёру одели ошейник- их всегда одевают. Не факт что у него повреждена шея- а он мог просто на это пожаловаться. Вот ему санитары и одели на всякий случай- а потом ему сделают рентген.

Но это все знают- что первой страдает шея- поэтому все не неё и жалуются. Вот только сдаётся мне- что у этого шофёра воспаление хитрости. Когда бьют сзади- то да- башка отлетает назад. И если нет подголовника- тот шея ломается.

Но ведь он-то стукнулся лбом! Или он хочет сказать- что после удара лбом башка отлетела назад- и там не оказалось подголовника? В любом случае- ему в приёмном покое скорой сделают рентген. И если окажется что шейные позвонки целы- а он будет жаловаться на боль- врач ему пропишет обезболивающие таблетки, и оставит этот ошейник- носи- если не лень!

И то же самое будет со всеми пассажирами- кто на что-то пожалуется. Там врать тоже нужно уметь. Например- головную боль проверить трудно. А то деньги за скорую возьмут- но покажут фигу.
 показать весь комментарий
 
Стукнулся лбом, удар башкой.
Чи не є це травмою?
 показать весь комментарий
 
Все равно-с трактором это сильно,хотя некоторые и со столбом умудряются
 показать весь комментарий
 
Да, я гляжу на фотку- капот-то у этого микроавтобуса всё же был. Но после удара сплыл. Сильнейший удар- так убиваются насмерть. Странно- что водитель пострадал не сильно.

А кто виноват- микроавтобус или трактор- они не говорят! Самое интересное! Я подозреваю- что виноват микроавтобус. Они ударились в лоб? Значит- кто-то из них ехал по встречке? Трактору обгонять не нужно- он едет медленнее всех. Значит обгонял микроавтобус- и впендюрился во встречный трактор!
 показать весь комментарий
 
горячие южные парни на быстрых скакунах - этого у них не отнять
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх