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 Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - штаб ОС

24 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

- пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;
- два раза неподалеку от Богдановки с направления Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ;
- возле Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
- дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку от Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток атаковали украинских бойцов под Марьинкой и Талаковкой: потерь нет. ВИДЕО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

- 5 раз возле Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
- неподалеку от Зайцево - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- возле Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- неподалеку от Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155853
 
 
 Топ комментарии
 
Тут ще цікаво виходе, що біля Золотого 4 зафіксовані обстріли і зразу пояснення, що мов якось не так близько від місця "зради",розведення... мутно щось, може місцеві патріоти дадуть інфу, що да як там на місці???
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!! А "червоний хрест" усе їм возе та возе щось???
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тоже за мир!!!
образовать на территории 3 стран (украина, россия, белоруссия) одно гос-во со столицей в Киеве. Народ будет называться украинцы (всех московитов ордынцев выкинуть обратно в монголию). Нац.валюта=гривна.
вата согласна вот с таким вариантом? .. почему нет? .. так братский мы народ, или нет?
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чувак, если московитов ордынцев выкинешь обратно в монголию, то дальше можешь ничего не делать...в смысле триединства и всего такого на это похожего...
пцу 1031 год назад крестила народ киевской руси, если чё)...не только без ордынцев, а и без прочих угро-финов...да и без балтов, кривичей и голядей там всяких
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!! А "червоний хрест" усе їм возе та возе щось???
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Дней 15-20 назад, скорые в Мариуполе выли как в начале 2015-го, не менее! Я даже снова тревожный чемоданчик собрал, бо выглядело угрожающе как-то. Однако! Сейчас- всё тихо. То есть- несколько дней- ни единой. Что бы это всё значило???
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Так вон, в сводке:

- дважды неподалеку от Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; Источник: https://censor.net.ua/n3155853
- два раза неподалеку от Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Источник: https://censor.net.ua/n3155853
Видите, это ж а пределах практически визуальной видимости, из Мариуполя. Значит- не закончились.
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Тут ще цікаво виходе, що біля Золотого 4 зафіксовані обстріли і зразу пояснення, що мов якось не так близько від місця "зради",розведення... мутно щось, може місцеві патріоти дадуть інфу, що да як там на місці???
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когда очищать землю от орков? сколько можна стоять и не продвигатся вперед? сколько можна фиксировать? это позор просто пусть уж будет что будет если кацапы попрут напрямую с авиацией тогда не будет отмазок что апалченцы у нас есть ПВО тогда точно увидят что мордор напал на Украину
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Вопрс- если герой ранен в Золотом то формулы штайна не будет. А где та красная линия от Золотого где можно убивать и даже поранить нашего героя чтоб Штайн был доволен и формула заработала и главное какая с этого корысть раненому герою.Удачи и везения герою.
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чекаємо на пояснення від бубочки фофіка щодо "розведення" біля Золотого.
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