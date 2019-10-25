 Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

- пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

- два раза неподалеку от Богдановки с направления Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ;

- возле Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

- дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

- 5 раз возле Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

- неподалеку от Зайцево - из стрелкового оружия;

- дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

- возле Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

- неподалеку от Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.



