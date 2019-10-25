 Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично

"Депутатскую неприкосновенность нужно снять, до конца, не частично, а до конца. Потому что на следующей неделе, скорее всего, мы снова пойдем уже с генеральным прокурором Рябошапкой в регламентный комитет Верховной Рады с представлением по одному действующему народному депутату, и снова увидим там квазисудебный процесс об основаниях для внесения представления", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Холодницкий указал, что учитывая "эпопею со снятием депутатской неприкосновенности", НАБУ и САП сейчас фактически ограничены в проведении любых негласных следственно-розыскных действий, например, по свежему делу о возможном получении взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами из фракции "Слуга народа", которые являются членами комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.
В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. Артисти хору імені Григорія Верьовки звернулися до росіян і жителів східних областей України. В кадрі артисти розповідають про своїх родичів і друзів з Росії і закликають до миру. При цьому вони зазначають, що розмовляють мовою музики, яка лежить поза політичними протистояннями.
Підер фракції "Слуга уроду" Давид Арахамія обіцяв привести на телеефір депутата, який став свідком пропозиції хабара депутатам фінансового комітету. Втім потім передумав та повів його до СБУ. Така поведінка дещо обурила голову САП Назара Холодницького.
Право на владу.
-Арахамія, сьогодні ми були в правоохоронному органі, два слідчих взяли пояснення свідка, сказали на ефір не йти, результат буде за два тижні.
Приходить Холодницький і каже до Арахамії:
-Д@біли де Ви були?
А:
-В СБУ, мене набрав Баканов, каже, хто свідок? Веди його до нас.
Х:
-Так я ж тобі вчора написав, що справа у нас, СБУ не має повноважень;
А:
-Та фіг його знає, зараз настворювали скільки органів, що не знаєш куди іти.
Х:
-Короче, чекаю Вас у себе і у нас є хороший сертифікований поліграф.
Вже немає жодного сумніву що це цирк для зелібобів. Якщо свідок щось і знав, то два живчика з СБУ вже зчитали всю інформацію і продадуть її фігурантам справи. Епізод вичерпаний, зефілитікі задоволені, шоу вдалося.