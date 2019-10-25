 Киевсовет принял решение о строительстве комплекса по переработке опавших листьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Киевсовета.
По мнению депутатов, создание такого комплекса позволит решить вопрос сжигания опавших листьев. Сроки реализации проекта в Киевсовете не назвали.
Также эта программа предусматривает обследование и расчистку русла реки Лыбидь, расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.
"Запланированная расчистка и благоустройство озер в Соломенском, Подольском, Оболонском районах. Также мы должны обустроить систему полива в парке Позняки на Дарнице. Также запланированы мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал", как одного из крупнейших экологических проблем Дарницкого района. Речь идет о вывозе ртутьсодержащих веществ с территории завода", - рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.
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