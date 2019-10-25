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 Киевские новости
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Все про:Киев (18094) Киевсовет (1170) экология (1190)

 Киевсовет принял решение о строительстве комплекса по переработке опавших листьев

Депутаты Киевсовета утвердили перечень природоохранных мероприятий в городе на 2019-2020 годы, который в частности предусматривает строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Киевсовета.

По мнению депутатов, создание такого комплекса позволит решить вопрос сжигания опавших листьев. Сроки реализации проекта в Киевсовете не назвали.

Также эта программа предусматривает обследование и расчистку русла реки Лыбидь, расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.

"Запланированная расчистка и благоустройство озер в Соломенском, Подольском, Оболонском районах. Также мы должны обустроить систему полива в парке Позняки на Дарнице. Также запланированы мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал", как одного из крупнейших экологических проблем Дарницкого района. Речь идет о вывозе ртутьсодержащих веществ с территории завода", - рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155850
 
 
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Ліца новиє над Кієвом кружатся, с тіхім шорохом под поліграф ложатся🐸
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І от взяток ім не спрятаться, не скриться. Ліца новиє скажітє как ва спіться.
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Ето будет бесполезно если не начать трахать частников которые жгут листья вокруг Киева.
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тобто яма з листям , накритим брезентом---називається"комплекс по переробці листя"
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А той, хто їх туди кидає - менеджер з благоустрою навколишнього середовища🐸
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ось що робить конкуренція))) як півень не клюне.. - київрада не збереться
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А вот интересно, киевские бомжи собирали каштаны? Вроде как была заявлена цена- 2 гривны за килограмм. У нас, например, такой акции не было, по понятным причинам, потому, с клумбы, перед окнами, листву и каштаны собирал я. Просто грузил в пакеты и волок на мусорку. Маленькая клумба вроде, а шесть пакетов больших я отволок. И ещё парочку отволоку. Я бы и этого не сделал, но жена, почему-то, любит в этой клумбе ковыряться.
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Бомжі є, а каштанів вони не збирали. У нас повно місць, де їм дають безкоштовні обіди.
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Ага, понял. А на выпить/похмелиться? Мне кажется, что наши бы собирали, за 2 гривны кг. А можэ и нет, хотя каштанов у нас хватает.
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А на бухло пляшки та метал збирають та просять гривну під магазином.
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Понятно. Выходит, что игнорировали акцию. Хотя, странно, каштанов было просто море, наверное, бери- не хочу.
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Каштанів повно, а пунктів прийому не бачив.
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Бомжі не користуються інтернетом. Їм би просто нічого не робити🙄
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Ну, вот... никто их не организовал. В прошлом году аж 45 тонн в Киеве сдали. Это- 90.000 гривен. 1000 бутылок водки, как-никак.
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45 тон здали непрацюючі пенсіонери🍾
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