 Киевсовет принял решение о строительстве комплекса по переработке опавших листьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Киевсовета.

По мнению депутатов, создание такого комплекса позволит решить вопрос сжигания опавших листьев. Сроки реализации проекта в Киевсовете не назвали.

Также эта программа предусматривает обследование и расчистку русла реки Лыбидь, расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.

"Запланированная расчистка и благоустройство озер в Соломенском, Подольском, Оболонском районах. Также мы должны обустроить систему полива в парке Позняки на Дарнице. Также запланированы мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал", как одного из крупнейших экологических проблем Дарницкого района. Речь идет о вывозе ртутьсодержащих веществ с территории завода", - рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.

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