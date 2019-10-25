 Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий

Это выяснилось в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что этим делом занимаются именно САП и НАБУ. Они открыли уголовное производство по факту публикации в "Украинском правде", подозреваемых в деле еще нет, идет следствие. А вот народные депутаты к ним заявления не подавали.
Холодницкий посоветовал Арахамии привести свидетеля именно к ним, а не в СБУ.
Также Холодницкий сообщил, что трое нардепов уже обратились к ним, чтобы дать показания. Одна из них - Ольга Василевская-Смаглюк, об этом она сообщила публично в соцсети. "За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это народные депутаты. Трое. Монобольшинство. Первая, кто обратился, - Ольга Василевская-Смаглюк. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала (в соцсети)", - сказал Холодницкий. Кто остальные двое – тайна следствия, пояснил руководитель САП.
Холодницкий также отметил, что в НАБУ есть профессиональный сертифицированный полиграф, где можно пройти тест, который будет учтен во время следствия, а не устраивать так называемые медийные шоу с прохождения тестирования на детекторах лжи.
Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
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23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.
Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".
А Ківа- нє шоб об'яснить, самі бачили, чим там занімається...
30 тисяч баксів, то для багатьох мабуть перша в житті така сума.
100% такі мислі.
Зная эту бандитско мафиозную Бенину шоблу могу предположить что АП специально давит и подставляет депутатов не согласных с сепарской политикой Бабломойской мафии. Т.е дело сфабриковано. Иначе эта банда их бы не закладывала, если б они реально брали взятки была бы тишина. Думаю это политическая расправа над теми кто против ЗЕсепара бабломойского.
Они шо, так і мєчтають через 5 років, вийти з Ради обратно в жизнь з голою жопою ?
17:17, 24 октября 2019
Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, передает ТАСС. Такая мера действует с 2014 года. Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов направляются на выплаты нынешним пенсионерам.»(с)
Як тут мичать лахтоботи: «Да рассіі плєвать на еті санкціі »
І знову кременчужани сидять у розбитого корита...
Найдіть хоть 1 дорослу людину, що не знає цю казку?
Кразівці влаштували страйк - скаржаться на затримку зарплати й скорочення робочих днів. ФОТО
Будєт! Обязательно будєт !
опомогали і Майдану, і передовій!
Це розумна людина, як лоханеться, може сказати: «Який же я дурень !»
Т.е. -- ВСЕ СВОБОДНЫ !!
ЗЕбилы - накуй !! ГлавЗебил на Фуждияму с детками !!
Лайтхайзер, по их сведениям, принял данное решение после того, как занимавший на тот момент пост помощника президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил его, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, будет против любых мер, которые будут выгодны украинскому правительству. Параллельно с этим Белый дом приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 млн долларов. Как отмечает издание, на данный момент неясно, обращался ли Болтон к Лайтхайзеру по поручению Трампа, а также был ли глава государства в курсе этого разговора.
"Его решение о предоставлении торговых привилегий отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол президенту, - сообщил источник газеты. - Болтон обратился к Лайтхайзеру, чтобы заблокировать его".
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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти
Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.
В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.
Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.
Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 Млрд. долларов. https://www.segodnya.ua/world/usa/ssha-otmenili-reshenie-o-predostavlenii-ukraine-torgovyh-privilegiy-smi-1350356.html