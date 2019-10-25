 Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий

Это выяснилось в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что этим делом занимаются именно САП и НАБУ. Они открыли уголовное производство по факту публикации в "Украинском правде", подозреваемых в деле еще нет, идет следствие. А вот народные депутаты к ним заявления не подавали.

Холодницкий посоветовал Арахамии привести свидетеля именно к ним, а не в СБУ.

Также Холодницкий сообщил, что трое нардепов уже обратились к ним, чтобы дать показания. Одна из них - Ольга Василевская-Смаглюк, об этом она сообщила публично в соцсети. "За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это народные депутаты. Трое. Монобольшинство. Первая, кто обратился, - Ольга Василевская-Смаглюк. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала (в соцсети)", - сказал Холодницкий. Кто остальные двое – тайна следствия, пояснил руководитель САП.



Холодницкий также отметил, что в НАБУ есть профессиональный сертифицированный полиграф, где можно пройти тест, который будет учтен во время следствия, а не устраивать так называемые медийные шоу с прохождения тестирования на детекторах лжи.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".