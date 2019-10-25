EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  571  28
Материалы по теме:
Все про:Холодницкий (644) Слуга народа (388)

 Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия для расследования коррупционного скандала в парламентском финансовом комитете водил таинственного свидетеля в СБУ для предоставления объяснений и показаний. Однако свидетеля надо было вести в НАБУ или САП.

Это выяснилось в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ТСН.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что этим делом занимаются именно САП и НАБУ. Они открыли уголовное производство по факту публикации в "Украинском правде", подозреваемых в деле еще нет, идет следствие. А вот народные депутаты к ним заявления не подавали. 

Холодницкий посоветовал Арахамии привести свидетеля именно к ним, а не в СБУ.

Также Холодницкий сообщил, что трое нардепов уже обратились к ним, чтобы дать показания. Одна из них - Ольга Василевская-Смаглюк, об этом она сообщила публично в соцсети. "За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это народные депутаты. Трое. Монобольшинство. Первая, кто обратился, - Ольга Василевская-Смаглюк. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала (в соцсети)", - сказал Холодницкий. Кто остальные двое – тайна следствия, пояснил руководитель САП.

Холодницкий также отметил, что в НАБУ есть профессиональный сертифицированный полиграф, где можно пройти тест, который будет учтен во время следствия, а не устраивать так называемые медийные шоу с прохождения тестирования на детекторах лжи.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155849
 
 
 Топ комментарии
 
СЛуга УРода самая продажная и корумпированная партия. Не прошло и пары месяцев приСлуги Урода сразу же спалились на взятках..Дальше только хуже.
 показать весь комментарий
 
Поки виборці слуг народу дивляться циркову виставу "Поліграф", в країні рейдери - олігархи захоплюють бізнес і землю!
 показать весь комментарий
 
Виробничі потужності Japan Tobacco в Україні зосереджені у м Кременчук. Фабрика була заснована у 1993 р.( продукція Camel, Winston, Magna, Monte Carlo)Наприклад, за 2011 рік фабрика сплатила податків у бюджет України 581,6 мільйонів доларів І ось-

Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5808
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
СЛуга УРода самая продажная и корумпированная партия. Не прошло и пары месяцев приСлуги Урода сразу же спалились на взятках..Дальше только хуже.
 показать весь комментарий
 
 
Поки виборці слуг народу дивляться циркову виставу "Поліграф", в країні рейдери - олігархи захоплюють бізнес і землю!
 показать весь комментарий
 
 
А вони знають, шо таке це слово - рейдери?
А Ківа- нє шоб об'яснить, самі бачили, чим там занімається...
 показать весь комментарий
 
 
Дв ну! И эти испортились? Никогда такого не было, и вот опять!
 показать весь комментарий
 
 
СН це всі хабарники, але деякі ще тільки збираються брати хабарі.
 показать весь комментарий
 
Прийшли молоді і бідні.
30 тисяч баксів, то для багатьох мабуть перша в житті така сума.
 показать весь комментарий
 
 
І навіть, якщо виженуть з Ради, надовго хвате.
100% такі мислі.
 показать весь комментарий
 
Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа.

Зная эту бандитско мафиозную Бенину шоблу могу предположить что АП специально давит и подставляет депутатов не согласных с сепарской политикой Бабломойской мафии. Т.е дело сфабриковано. Иначе эта банда их бы не закладывала, если б они реально брали взятки была бы тишина. Думаю это политическая расправа над теми кто против ЗЕсепара бабломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Да там 90% голожопих.
Они шо, так і мєчтають через 5 років, вийти з Ради обратно в жизнь з голою жопою ?
 показать весь комментарий
 
 
Последние новости Мордора.

17:17, 24 октября 2019
Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год



Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8214Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, передает ТАСС. Такая мера действует с 2014 года. Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов направляются на выплаты нынешним пенсионерам.»(с)

Як тут мичать лахтоботи: «Да рассіі плєвать на еті санкціі »

 показать весь комментарий
 
 
Виробничі потужності Japan Tobacco в Україні зосереджені у м Кременчук. Фабрика була заснована у 1993 р.( продукція Camel, Winston, Magna, Monte Carlo)Наприклад, за 2011 рік фабрика сплатила податків у бюджет України 581,6 мільйонів доларів І ось-

Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5808
 показать весь комментарий
 
 
5 років КрАЗ був забезпечееий замовленнями і своєчасною оплатою тих замовлень. Але кременчужани вирішили що ну його на куй таке, "хатім бить владичицєй марской".
І знову кременчужани сидять у розбитого корита...
Найдіть хоть 1 дорослу людину, що не знає цю казку?
Кразівці влаштували страйк - скаржаться на затримку зарплати й скорочення робочих днів. ФОТО

Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7237
 показать весь комментарий
 
 
А зато какіє билі вєсьолиє вєчєром 21 апрєля...
 показать весь комментарий
 
 
Нє надо батєнька, бить такім песімістом.
Будєт! Обязательно будєт !

 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятаю КРАЗ останні 5 років працвав добре, доречі і Кременчугм'ясо дякую! Д
опомогали і Майдану, і передовій!
 показать весь комментарий
 
 
Твой Пьетя крал на Кразе и обворовывал Украину не менее успешно. Так, что иди в .уй
 показать весь комментарий
 
У Кременчузі живе один ватний коментатор Цензора. Втрата такого виробника призведе до втрати робочих місць його родичами. Тепер нехай жартує із них.
 показать весь комментарий
 
 
У мене повно знайомих із Прилук, які раніше були більш-менш задоволені життям. В наступному році буду у них питати про їхній добробут🤣
 показать весь комментарий
 
А який дурень, зізнається, що його пошили в дурні?
Це розумна людина, як лоханеться, може сказати: «Який же я дурень !»
 показать весь комментарий
 
Побачимо, бо я їх переконував не голосувати за Зе. Тепер Прилуки не будуть мати роботи. Зізнаються, бо я все про них знаю.
 показать весь комментарий
 
Ждьом проклятій работніков етой фабрікі, в адрес Порошенка, за то, что им пришлось голосовать против Порошенка.

 показать весь комментарий
 
 
Терь у нас ЛИБЕРТАРИАНСТВО !!
Т.е. -- ВСЕ СВОБОДНЫ !!
ЗЕбилы - накуй !! ГлавЗебил на Фуждияму с детками !!
 показать весь комментарий
 
 
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал свою рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий в отношении Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.
Лайтхайзер, по их сведениям, принял данное решение после того, как занимавший на тот момент пост помощника президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил его, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, будет против любых мер, которые будут выгодны украинскому правительству. Параллельно с этим Белый дом приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 млн долларов. Как отмечает издание, на данный момент неясно, обращался ли Болтон к Лайтхайзеру по поручению Трампа, а также был ли глава государства в курсе этого разговора.
"Его решение о предоставлении торговых привилегий отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол президенту, - сообщил источник газеты. - Болтон обратился к Лайтхайзеру, чтобы заблокировать его".
Реклама
Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти
Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

В трендеИз-за чего протестуют в Барселоне и почему замедляется рост экономики: главные новости мира

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.
В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.
Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.
Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 Млрд. долларов. https://www.segodnya.ua/world/usa/ssha-otmenili-reshenie-o-predostavlenii-ukraine-torgovyh-privilegiy-smi-1350356.html
 показать весь комментарий
 
 
А з якого бісу американці мають підтримувати Коломийського якого розшукує прокурор із Делаверу?🤔
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що тепер уряд України стає ворожим західному Світу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх