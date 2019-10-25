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 Свободное судоходство в Азовском море должны обеспечить международные морские силы - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Свободный проход судов в Азовское море должны обеспечивать международные морские силы, потому что Украина сама не справится с этим, считает командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах Бридлав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бридлав заявил в интервью hromadske.

"Почему мы ждем, что украинцы должны справиться с этим самостоятельно? У крупных государств есть мощные силы на море, и часть их миссии - обеспечивать свободу навигации в международных водах", - отметил он.

Генерал заявил, что НАТО рассматривает Азовское море как международные воды, где Украина имеет порты, в частности Мариуполь, от которых зависит торговля.

"Один из ваших чиновников сказал, что надо обратить внимание на то, что в Черном море, возле Керчи и в других местах, постоянно должны быть международные морские силы. Это действительно так, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы вы могли свободно передвигаться в этих водах, вести торговлю со всем миром. Потому что от этого зависит финансовое благополучие вашей страны", - сказал Бридлав.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155848
 
 
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Латвийский политолог на ТВ:
Вво время визита в Латвию 16.10 Зеленский приехал в парк к памятнику Шевченко в сопровождении 10 авто охраны.
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А во время визита в Латвию президент Порошенко пришел в этот парк пешком в сопровождении двух охранников Свободное судоходство в Азовском море должны обеспечить международные морские силы - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав - Цензор.НЕТ 2321
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