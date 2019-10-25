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 Политика Украины
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 САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство в отношении народного депутата фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяника.

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"По господину Медянику, действительно, поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", - сказал Холодницкий. 

Напоминаем, ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3155847
 
   
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«24.10.2019.
БУНДЕСТАГ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РФ.» (с)
!!!!!
БУНДЕСТАГУ - РЕСПЕКТ !


Зєбануті- починайте мантру: «Європа устала от Украіни !»

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У него же на "лице" всё написано. Куда смотрели в СН когда свой праймериз объявили? Ах да я забыл что никакого праймериза не было, одно только название, они просто не реагировали на мнение, и доказательства людей о кандидатах от партии. Ну теперь в этом часть вины и на руководстве партии.
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Чому узеленські в голубих піджачішках? На що вони натякають?
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Они видели что в таких рыги когда-то ходили, типа чтобы по-багатому выглядеть. Короче коррупционеров там можно вычислить даже по цвету пиджака.
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З пана буде хам, але з хама не буде пана.
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Латвийский политолог на Прямом:во время визита в Латвию 16.10 Зеленский приехал в парк к памятнику Шевченко в сопровождении 10 авто охраны.Латвийцы были в шоке от слуги народа.А во время визита в Латвию президент Порошенко пришел в этот парк пешком в сопровождении двух охранников
(C)
@osmaktv
🤔
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Є такий вислів: с грязи, да в князи. Всьо просто.
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главное,шо на прямом так сказали.ты видео видел это.или "политолог" твой
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СН усі бандюки, але деяких ще не зловили.
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ой там...які князі..не по сьомці шапка САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9952
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тю...модер єдиного зільоного стер...
несправедливо САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9769 САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2152
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То був іспаномовний підданий каудільо Франка🐸
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протрепався про Трепака...тепер за те що спалив контору вхопить вдвойну..
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