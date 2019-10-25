 САП зарегистрировала производство в отношении нардепа от СН Медяника, - Холодницкий

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сказал в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"По господину Медянику, действительно, поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", - сказал Холодницкий.
Напоминаем, ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".
https://www.youtube.com/watch?v=kJmrQ5eGXho&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mR1RVKhAblMDUMl76gof25GX5cuyZACy3xWttK_LL7fSbIjVmyTB6PU0
БУНДЕСТАГ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РФ.» (с)
!!!!!
БУНДЕСТАГУ - РЕСПЕКТ !
Зєбануті- починайте мантру: «Європа устала от Украіни !»
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@osmaktv
🤔
несправедливо