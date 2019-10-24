 Лига Европы: "Динамо" в Киеве сыграло вничью с датским "Копенгагеном"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет уже на 2 минуте открыли гости, отличился Сотириу. Киевляне смогли отыграться во втором тайме, гол на счету Шабанова (53 минута).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет уже на 2 минуте открыли гости, отличился Сотириу. Киевляне смогли отыграться во втором тайме, гол на счету Шабанова (53 минута).
Черноморец - Чемпион!!!
Скажу більше за це по морді б отримав. І не раз. І не два.
Ну що, ЗЕбіл сушоний, поводили тобі пахтакором по губам?
Зажуй шаурмою. ))
тяжелейшая грyппа, сдаваться надо.
Тим часом тихою сапою справжні кукловоди роблять справжні справи - спускають країну в боргову яму, і скуповують ті борги. Мафії вже всі на своїх місцях тихо повернулись. Зараз від держави лишилась лише зовнішня шкаралупка а ми тішимось, як маріонетка рфлексує. Їм того й треба, щоб ми тішились виставами з несправжнім президентом, - це його завдання для виграшу часу.