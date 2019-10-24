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Все про:Динамо (715) Лига Европы (152) футбол (3141)

 Лига Европы: "Динамо" в Киеве сыграло вничью с датским "Копенгагеном"

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" в Киеве сыграло вничью 1:1 с датским "Копенгагеном".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет уже на 2 минуте открыли гости, отличился Сотириу. Киевляне смогли отыграться во втором тайме, гол на счету Шабанова (53 минута).

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Источник: https://censor.net.ua/n3155846
 
 
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Динамо это не команда ,это сборище штопаных контрацептивов во главе с дебилами Суркисами !
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не пойму...то ли не дожали, то ли отскочили....ну хоть не проиграли
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не команды а карлики европейские.

Черноморец - Чемпион!!!
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Чорноморець в першу лігу вилетів і болтається там ближче до дна турнірної таблиці Ліга Європи: "Динамо" в Києві зіграло внічию з данським "Копенгагеном" - Цензор.НЕТ 5382
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Справжній дніпрянин ніколи б таку фразу не сказав.
Скажу більше за це по морді б отримав. І не раз. І не два.
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За Пахтакор обиделся? Чы за славный Салават Юлаев, башкир?
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Малорос що? Не розумію російської мови.

Ну що, ЗЕбіл сушоний, поводили тобі пахтакором по губам?
Зажуй шаурмою. ))
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справжній уболівальник здогадався б що це стьоб
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Радует, что в групе пока лидеры вместе с Копенгагеном, но это пока, с такой игрой, это не футбол, а позор.
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Для них надо третий европейский турнир проводить,типа интер тото
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Турнир для ходячих, а не бегающих по полю.
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там еще сyперклyбы в спинy дышат, Мальмё и Лyгано.
тяжелейшая грyппа, сдаваться надо.
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Не повезло Динамо с жеребьевкой, в групу смерти попала.
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Вас так тішать рефлексії ДК?
Тим часом тихою сапою справжні кукловоди роблять справжні справи - спускають країну в боргову яму, і скуповують ті борги. Мафії вже всі на своїх місцях тихо повернулись. Зараз від держави лишилась лише зовнішня шкаралупка а ми тішимось, як маріонетка рфлексує. Їм того й треба, щоб ми тішились виставами з несправжнім президентом, - це його завдання для виграшу часу.
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Почему? Слово "кукловоди" выдало козлорыла даже почище кацарского перегара, перебитого рошеновской карамелью
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