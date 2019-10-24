 Маркарова опровергает расследование "Схем" о наличии у нее элитной недвижимости на киевском Подоле

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Маркарова отметила: "Очередная недвижимость Маркаровой - На самом деле НЕТ Или "Бей своих чтобы чужие боялись"
Сегодня уважаемая мной программа "Схемы" вышла с расследованием, из которого можно сделать вывод, несмотря на предоставленные мной комментарии и документы, помещение, в котором я давно снимаю офис для Музея Прессы Вахтанга Кипиани, будто бы купленное мной. Это не так.
Но так как как репутация для меня не пустой звук, то предоставляю еще раз короткие комментарии:
(1) покупка "Активбанка" была моей бизнес ошибкой задолго до прихода на службу. Работая в секторе Private equity я имела отношение ко многим инвестициям - большинству успешных, но некоторых не слишком.
(2) При коротком владении и управлении мной банком в марте 2014 он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Все вопросы "Активбанку" уже не раз прокомментированы мной, начиная с 2015 года
(3) Помещение на Подоле было продано соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения, кроме аренды офиса на 6 этаже. Надеюсь, что все это публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея.
(4) Все имущество, принадлежащее мне и моему мужу, указываю в своих электронных декларациях, о проверках которых мои читатели знают достаточно много благодаря очень тщательному ко мне отношению НАПК
(5) Готова оказать любые объяснения правоохранительным органам, которые решат из-за этой передачи занять меня предоставлением объяснений еще и на эту тему
Новая каденция в Минфине - новые расследования. Очень напоминает 2015 год. И как и в 2015 году - опять не о Минфине, а домыслы о моем прошлой бизнес жизни, но как-то очень много за последние 2 месяца.
PS. Попутно напоминаю, что здание Профсоюзов куплено одной из компаний, которой я тоже владела 10 лет назад, тоже не мое".
Или племянника....
Как у бедной нищебродки Юли.