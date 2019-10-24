 На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Чтобы незаметно переправить партию табачных изделий в Венгрию креативные правонарушители использовали мощные магниты, с помощью которых прикрепили пакеты с сигаретами в днищу вагонов грузового поезда.
Но в пункте пропуска "Саловка" пограничники Чопского отряда во время контроля разоблачили планы контрабандистов и в 6 вагонах обнаружили 750 пачек сигарет.
Найденные товары, после проведения соответствующих процессуальных процедур, переданы сотрудникам фискальной службы.
Сьогодні дружина одягнула футболку з логотипом "Зе" впродовж 15 хвилин її два рази оплювали, 3 рази обматюкали та 1раз копнули. Боюсь навіть уявити що буде коли вона вийде на вулицю.
Богдан Гук ©
Вішати цікавіше, тільки помаленьку, бо знаю я вас, х@як, і все. Вічно кудись спішать
Не відповідай. Краще посидь у спамі.
Ніколи не повторюйте... Не ризикуйте життям, через декілька фото для прес служби... Вагон без башмака на колесі... І замість новини про сигарети, можна було про труп отримати.