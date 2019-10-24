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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3505) Закарпатье (1664) контрабанда (1844) правоохранительные органы (444) сигареты (663)

 На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты. ФОТО

Пограничники на Закарпатье обнаружили попытку незаконного перемещения через государственную границу сигарет с использованием магнитов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатье пограничники обнаружили примагниченные к товарным вагонам контрабандные сигареты 01

Чтобы незаметно переправить партию табачных изделий в Венгрию креативные правонарушители использовали мощные магниты, с помощью которых прикрепили пакеты с сигаретами в днищу вагонов грузового поезда.

На Закарпатье пограничники обнаружили примагниченные к товарным вагонам контрабандные сигареты 02

Смотрите: На Буковине пограничники изъяли 20 тысяч пачек контрабандных сигарет общей стоимостью более 600 тысяч гривен. ВИДЕО

Но в пункте пропуска "Саловка" пограничники Чопского отряда во время контроля разоблачили планы контрабандистов и в 6 вагонах обнаружили 750 пачек сигарет.

На Закарпатье пограничники обнаружили примагниченные к товарным вагонам контрабандные сигареты 03

Найденные товары, после проведения соответствующих процессуальных процедур, переданы сотрудникам фискальной службы.

Смотрите: В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3155844
 
   
 Топ комментарии
 
Внутри вагонов оплаченная контробанда))
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Родинна трагедія у Прилуках!!!
Сьогодні дружина одягнула футболку з логотипом "Зе" впродовж 15 хвилин її два рази оплювали, 3 рази обматюкали та 1раз копнули. Боюсь навіть уявити що буде коли вона вийде на вулицю.

Богдан Гук ©
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Что сделаешь? семья на зе бонутая!
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Внутри вагонов оплаченная контробанда))
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Це відбивається. Один неодімовий магніт, що витримує 400 кг коштує 1500-2000 грн. Скільки пачок сигарет потрібно для 400 кг?
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Какой ужассс!!! На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты - Цензор.НЕТ 2534 Аж десяток-другой блоков сигарет. А пограничники не замечают примагниченных ешелонов с лесом, рудой, углем, янтарем и миллиардами долларов вывозимых ежедневно с Украины?
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за бугор сигареты, назад молоко и колбасу. Вам твари жалко что люди выживают как могут не нанося никакого вреда стране и окружающим?
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Родинна трагедія у Прилуках!!!
Сьогодні дружина одягнула футболку з логотипом "Зе" впродовж 15 хвилин її два рази оплювали, 3 рази обматюкали та 1раз копнули. Боюсь навіть уявити що буде коли вона вийде на вулицю.

Богдан Гук ©
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Нехай заховає подалі, колись це буде антикварна річ.
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Что сделаешь? семья на зе бонутая!
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І в когось залишились сумніви що до психічного здоров"я петюшок? Більш гуманно буде їх присипляти, ніж лікувати.
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ЗЕбілє, згоден, але присипляти, це занадто шляхетно для ЗЕхама і ЗEбидла. Звичайно вішати.
Вішати цікавіше, тільки помаленьку, бо знаю я вас, х@як, і все. Вічно кудись спішать На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки - Цензор.НЕТ 4010
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Палишся, тролику. Це ви, кацапи, живете у системі координат "альфа-самця". А ми з давніх часів наймаємо на обмежений термін ефективного топ-менеджера (у часи козаччини - наказного гетьмана). І якщо обранець косячив, його просто саджали на кілок. Незалежно від його імені.
Не відповідай. Краще посидь у спамі.
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Аж 750 пачек сигарет, по 1 доллару за пачку- аж на 750 долларов контрабандисты разжились бы. Да пограничники больше на бензин и на бумаги, грамоты и ордена потратили
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Ніякого креативу. Креатив був у 80-х роках. Совєцький фізик виїжджав на ПМЖ до Ізраїлю і довго думав - як провезти через митний пост в шеремєтьєві золоті брязкалки та монети. Тоді спроба вивозу тягнула за собою кримінальну справу. Фізик знайшов геніальне рішення: контейнер з брязкалками за допомогою хитрих магнітів (тема його досліджень) примагнітив до аеровокзального візочка. Митники їх не помітили. Потім легким рухом руки (поворотом важільця) магніти були перевелені у "нейтральне положення" і контейнер відділився від візочка. А в разі шухеру фізик сказав би "це не моє. Це ваш візок, "пароходський", а що до нього причепилося, я не знаю."
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Бачите перше фото?
Ніколи не повторюйте... Не ризикуйте життям, через декілька фото для прес служби... Вагон без башмака на колесі... І замість новини про сигарети, можна було про труп отримати.
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