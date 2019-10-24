 На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Чтобы незаметно переправить партию табачных изделий в Венгрию креативные правонарушители использовали мощные магниты, с помощью которых прикрепили пакеты с сигаретами в днищу вагонов грузового поезда.

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Но в пункте пропуска "Саловка" пограничники Чопского отряда во время контроля разоблачили планы контрабандистов и в 6 вагонах обнаружили 750 пачек сигарет.

Найденные товары, после проведения соответствующих процессуальных процедур, переданы сотрудникам фискальной службы.

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