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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3505) депутат (2761) КПВВ (62) Станица Луганская (89)

 Группа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

В рамках рабочего визита на Донбасс представители комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий посетили КПВВ "Станица Луганская".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Группа нардепов посетила КПВВ Станица Луганская 01

Народные депутаты ознакомились с особенностями прохождения гражданами пропускных операций на КПВВ "Станица Луганская" и порядком проведения ремонтных работ по реконструкции разрушенного моста и модернизации территории КПВВ.

Группа нардепов посетила КПВВ Станица Луганская 02

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Также депутаты пообщались с гражданами и поинтересовались, с какими проблемами они сталкиваются при пересечении линии разграничения.

Группа нардепов посетила КПВВ Станица Луганская 03

Смотрите: Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3155842
 
 
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Смотрим внимательно на фото: зепутаты идут в Лугандон (по правой полосе). Рядом с ними и навстречу им никого. Так с какими "гражданами" они там "пообщались"? Группа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1287
Группа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 3818
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Гражданскіє ?
-Корова, ти чого на дерево лізеш ?
-Та грушок захотілось
-Так це ж ялинка !
-та грушки у мене з собою.
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