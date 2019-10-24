 Группа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Народные депутаты ознакомились с особенностями прохождения гражданами пропускных операций на КПВВ "Станица Луганская" и порядком проведения ремонтных работ по реконструкции разрушенного моста и модернизации территории КПВВ.

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Также депутаты пообщались с гражданами и поинтересовались, с какими проблемами они сталкиваются при пересечении линии разграничения.

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