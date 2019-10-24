 Группа нардепов посетила КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Народные депутаты ознакомились с особенностями прохождения гражданами пропускных операций на КПВВ "Станица Луганская" и порядком проведения ремонтных работ по реконструкции разрушенного моста и модернизации территории КПВВ.
Также депутаты пообщались с гражданами и поинтересовались, с какими проблемами они сталкиваются при пересечении линии разграничения.
-Корова, ти чого на дерево лізеш ?
-Та грушок захотілось
-Так це ж ялинка !
-та грушки у мене з собою.