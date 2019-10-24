 Министры обороны стран НАТО осудили Турцию за вторжение в Сирию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Министр обороны США Марк Эспер назвал вторжение Турции, которое началось 9 октября, "необоснованным". В то же время НАТО признали, что мало могут сделать для наказания своего стратегически важного союзника.
"Мы видим, как они крутятся ближе к орбите России, чем на западной орбите. И я думаю, что это обидно ", - сказал глава Пентагона.
Значительная часть критики касалась беспокойство, что действия Анкары могут подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу достижения в борьбе с группировкой "Исламское государство".
Президент Турции Реджеп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин 22 октября заключили договоренности, направленные на содержание курдских сил подальше от границы Сирии с Турцией.
На следующий день Соединенные Штаты объявили, что отменяют санкции, введенные против Турции за операцию против курдских бойцов, которые совместно с американскими силами воевали против группировки "Исламское государство".
Среди других тем встречи министров обороны стран НАТО задачи альянса в Афганистане и Украины, адаптация к гибридных угроз и прогресс в расширении возможностей быстрого реагирования.
Не успел ввести санкции - и сразу отменил!
И санкции не против экономики - а персональные против министра и ещё кого-то.
Если у министра нет активов в США, то такими санкциями можно только подтереться...
Туркам всё равно, у них самая большая армия в НАТО.
Оно и правильно, большая озабоченность ето же намного страшнее реальных санкций.
Вот ваш мировой порядок, договора о неразделе границ и союзные договоренности наглядно. Нужно ЯО собирать и притом быстрыми темпами. Ето не прихоть а условие выживания.
Европейские бесхребетники теперь будут расхлебывать последствия от "почему у пуйла проконало с Крымом, а мне нельзя?".