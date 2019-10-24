 Министры обороны стран НАТО осудили Турцию за вторжение в Сирию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Министр обороны США Марк Эспер назвал вторжение Турции, которое началось 9 октября, "необоснованным". В то же время НАТО признали, что мало могут сделать для наказания своего стратегически важного союзника.

"Мы видим, как они крутятся ближе к орбите России, чем на западной орбите. И я думаю, что это обидно ", - сказал глава Пентагона.

Значительная часть критики касалась беспокойство, что действия Анкары могут подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу достижения в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Президент Турции Реджеп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин 22 октября заключили договоренности, направленные на содержание курдских сил подальше от границы Сирии с Турцией.

На следующий день Соединенные Штаты объявили, что отменяют санкции, введенные против Турции за операцию против курдских бойцов, которые совместно с американскими силами воевали против группировки "Исламское государство".

Среди других тем встречи министров обороны стран НАТО задачи альянса в Афганистане и Украины, адаптация к гибридных угроз и прогресс в расширении возможностей быстрого реагирования.

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