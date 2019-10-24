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 Министры обороны стран НАТО осудили Турцию за вторжение в Сирию

Турция подверглась 24 октября резкой критике за вторжение на северо-восток Сирии в начале двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Министр обороны США Марк Эспер назвал вторжение Турции, которое началось 9 октября, "необоснованным". В то же время НАТО признали, что мало могут сделать для наказания своего стратегически важного союзника.

"Мы видим, как они крутятся ближе к орбите России, чем на западной орбите. И я думаю, что это обидно ", - сказал глава Пентагона.

Значительная часть критики касалась беспокойство, что действия Анкары могут подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу достижения в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Президент Турции Реджеп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин 22 октября заключили договоренности, направленные на содержание курдских сил подальше от границы Сирии с Турцией.

На следующий день Соединенные Штаты объявили, что отменяют санкции, введенные против Турции за операцию против курдских бойцов, которые совместно с американскими силами воевали против группировки "Исламское государство".

Среди других тем встречи министров обороны стран НАТО задачи альянса в Афганистане и Украины, адаптация к гибридных угроз и прогресс в расширении возможностей быстрого реагирования.

Также читайте: В случае необходимости США готовы применить войска против Турции, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3155841
 
 
 Топ комментарии
 
На следующий день Соединенные Штаты объявили, что отменяют санкции, введенные против Турции за операцию против курдских бойцов, которые совместно с американскими силами воевали против группировки "Исламское государство

Оно и правильно, большая озабоченность ето же намного страшнее реальных санкций. Министры обороны стран НАТО осудили Турцию за вторжение в Сирию - Цензор.НЕТ 1918
Вот ваш мировой порядок, договора о неразделе границ и союзные договоренности наглядно. Нужно ЯО собирать и притом быстрыми темпами. Ето не прихоть а условие выживания.
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Они осудили, а РФ реально остановило Турцию. Теперь небось благодарственные письма в Кремль шлют.
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Как показала история нато это говно !И их генералы такое же говно !
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а ты бедненький все рояль себе никак не настроишь.
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Они осудили, а РФ реально остановило Турцию. Теперь небось благодарственные письма в Кремль шлют.
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А наш рыжий придурок снял с Эрдогашки санкции, которые даже ввести толком не успел, и рассказывает, шо Курды аж из штанов выпрыгивают от счастья, когда по ним турецкие Леопарды катаются.
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А как вам Трамп?
Не успел ввести санкции - и сразу отменил!
И санкции не против экономики - а персональные против министра и ещё кого-то.
Если у министра нет активов в США, то такими санкциями можно только подтереться...
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Айяйяй и пальчиком погрозили.
Туркам всё равно, у них самая большая армия в НАТО.
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На следующий день Соединенные Штаты объявили, что отменяют санкции, введенные против Турции за операцию против курдских бойцов, которые совместно с американскими силами воевали против группировки "Исламское государство

Оно и правильно, большая озабоченность ето же намного страшнее реальных санкций. Министры обороны стран НАТО осудили Турцию за вторжение в Сирию - Цензор.НЕТ 1918
Вот ваш мировой порядок, договора о неразделе границ и союзные договоренности наглядно. Нужно ЯО собирать и притом быстрыми темпами. Ето не прихоть а условие выживания.
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Вот поетому нужно голосовать только за националистов. Никто не поможет вам в случай чего кроме нас самих. И каждый народ должен жить в своей стране а не мигрировать а потом качать права и требовать от чужой страны принять свои людоедские условия
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Политика Трампа ясна - умываем руки и делайте что хотите.
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Как показала история нато это говно !И их генералы такое же говно !
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Это не импотенция. Это тотальная кастрация!
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Турции - победу!! Премьер-министру Турции Р.Т.Эрдогану - респект!! А "осуждение" НАТО выглядит как слабость, безволие и неумение постоять в бою за безопасность собственной нации, своего народа, своей земли.
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А вот это было обидно - сказал глава Пентагона. Да вы ещё отсосите у куйла.
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Эрдоган выразил глубокую обеспокоенность по поводу осуждения и обеспокоенность по поводу резкой критики.
Европейские бесхребетники теперь будут расхлебывать последствия от "почему у пуйла проконало с Крымом, а мне нельзя?".
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...ну очень страшно стало всем, особенно турке и фюреру...ржут под пиво натовское))) ...
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все идет согласно планов - втянуть рашистов и турок в военные операции,конфликты ,отжим чужих територий и их финансово- материальное содержание и ждать ,когда монеты будут заканчиватся...
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Не думаю, що вони так глибоко аналізують.
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монет, как и нефти там немеренно...а бабы дурней еще нарожают...планам таким место только на гвоздике..)))
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