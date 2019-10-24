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 Европарламент согласился отсрочить Brexit еще на 3 месяца

Лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

Конференция председателей политических фракций направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо, в котором рекомендовала ему продолжить переговоры о Brexit до 31 января 2020 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Отсрочка позволит Соединенному Королевству уточнить свою позицию, а Европейскому парламенту – надлежащим образом выполнять свою роль", – подчеркнул председатель Европарламента Давид Сассолі.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джонсон пошел на уступки в вопросе ирландской границы, - Reuters

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября.

Также на Цензор.НЕТ: Британский парламент отклонил план Джонсона по ускоренному выходу из Евросоюза

Джонсон заявлял, что дата Brexit больше пересматриваться не будет, следовательно, возможен выход без соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3155839
 
 
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Почему так мало?
Надо было на три года...
И два из них вообще сделать ввиде каникул...
Чтобы могли отдохнуть от этой Брэксит Барбары Европарламент согласился отсрочить Brexit еще на 3 месяца - Цензор.НЕТ 7568
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Роды перенесли на 3 месяца. это ж Европа
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Пустите нас туда, освободилось вакантное место. Но тут казус, а как же Порошенко с Леркой , если получат гражданство Англии,?
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. какие вы все подонки... Накрутили быдло, скинули нормальную власть, привели кловна к власти... И теперь такое чешете... УблюдкиЕвропарламент согласился отсрочить Brexit еще на 3 месяца - Цензор.НЕТ 1704
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Какую еще "нормальную"? Это ты про власть Свиночолого Параши?
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Пороха уже "нема".
Гонтарєвоє уже "нема".
Ви обрали "найвеличніших" політиків і фахівців.

ПАЧІМУ ДОЛЛАР ЄЩЬО НЄ ПА ВОСЄМЬ?
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The year is 2192. The British Prime Minister visits Brussels to ask for an extension of the Brexit deadline. No one remembers where this tradition originated, but every year it attracts many tourists from all over the world.
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Це ти із блогожаби передрав? А де фотка? Без фотки не так прикольно.
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Допоки жива параша, про міжусобиці слід забути!
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Вот так на ровном месте нашли приключений на свою дупу...
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