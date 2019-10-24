 Лига Европы: "Александрия" во Франции сыграла вничью с "Сент-Этьеном"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Защитник "Сент-Этьена" Силва Габриэл открыл счет на 8 минуте, забив в ворота "Александрии". На 14 минуте он же отметился автоголом, отправив мяч в собственные ворота после прострела александрийца Третьякова с левого фланга.
Свой следующий матч в Лиге Европы "Александрия" проведет 7 ноября во Львове против "Сент-Этьена".
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