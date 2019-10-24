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Все про:Лига Европы (152) футбол (3141) Александрия (7)

 Лига Европы: "Александрия" во Франции сыграла вничью с "Сент-Этьеном"

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" во Франции сыграла вничью 1-1 с "Сент-Этьеном".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Защитник "Сент-Этьена" Силва Габриэл открыл счет на 8 минуте, забив в ворота "Александрии". На 14 минуте он же отметился автоголом, отправив мяч в собственные ворота после прострела александрийца Третьякова с левого фланга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Александрия" во Львове сыграла вничью с бельгийским "Гентом"

Свой следующий матч в Лиге Европы "Александрия" проведет 7 ноября во Львове против "Сент-Этьена".

Источник: https://censor.net.ua/n3155838
 
 
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Киевляне проигрывают, Лондонский Арсенал тоже.
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Это даже хорошо, что пропустили в начале...
Увидим как киевляне смогут держать удар...
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Счёт по игре...
Хотя, не ожидал этого от Олександрії...
Но уже два очка принесли в копилку для Украины в сетке УЕФА...
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Так тут заслуга Сільви Габрієля, це ж він гол забив, от коли б забив тільки собі, тоді б Олександрія виграла. Треба його переманити в Олександрію ! Пообіцяти коня з конзаводу, затоплений кар'єр під ставок і на відвалах дачу відгрохати.
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Пофиг...
Очко сегодня...
Очко в прошлом туре...
Коэффициент в копилку...
Пока всё идёт хорошо...
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cэ в этом году сдал и конкретно.вобщем,они друг друга стоят - два колхоза.
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Да, но наш колхоз всё же ближе и роднее Лига Европы: "Александрия" во Франции сыграла вничью с "Сент-Этьеном" - Цензор.НЕТ 9357
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"колхоз" я имел ввиду футбол колхозный.
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