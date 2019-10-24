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 Политика Украины
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 Во время оккупации Крыма фокус НАТО был не на России - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Когда Россия начала операцию по аннексии Крыма, она не была в фокусе разведки Североатлантического альянса (НАТО), как это было во времена холодной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в интервью hromadske заявил командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах Бридлав.

"Во времена холодной войны мы на Западе имели очень целостный, конкретный и детальный набор разведывательных возможностей, которые были сфокусированы на России. Мы хорошо понимали тактическую ситуацию и были в курсе того, как будут действовать оперативные группы", - отметил он.

Но после падения Берлинской стены и распада Советского Союза НАТО уже не так следило за Россией, к тому же были войны в Ираке и Афганистане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главнокомандующий НАТО Бридлав призвал Трампа не повторять ошибки Обамы и вооружить Украину

"Так мы потеряли контакт с операционным и тактическим уровнем российских войск. Мы до сих пор имеем хорошую разведку по их ядерным мощностям, но мы потеряли контакт", - сказал Бридлав.

По его словам, во время оккупации в 2014 году в НАТО видели, что "что-то происходит" и зафиксировали российские войска за несколько дней до начала операции.

"Но еще 20 лет назад мы бы знали, где находится каждый из этих батальонов и куда именно направляется", - подчеркнул экс-командующий НАТО.

Бридлав признал, что Альянс не ожидал от России подобных действий, не ожидал, что Москва использует свою армию, чтобы нарушить международно признанные границы и захватить Крым, а затем начнет войну на Донбассе.

"Мы думали, что использование военной мощи для того, чтобы изменить международно признанные границы великой державой, больше невозможно. Оказалось, что в случае с Россией это актуально", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная цель Путина - подорвать ЕС или НАТО, благодаря чему он сможет заполучить что угодно, - Бридлав

Источник: https://censor.net.ua/n3155837
 
 
 Топ комментарии
 
Погані у вас аналітики..
Ви так проспите захоплення Європи.
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То есть наивным ребятам из НАТО события в Грузии 08.08.2008 года не показались , скажем так , странными ?!
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Так РФія і зараз "не в фокусе разведки Североатлантического альянса" - що змінилося ?
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Погані у вас аналітики..
Ви так проспите захоплення Європи.
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Так РФія і зараз "не в фокусе разведки Североатлантического альянса" - що змінилося ?
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С 2014 уже в фокусе. Я помню- когда после Иловайска Россия провела мобилизацию и подтянула войска позади ДНР ко всей границе с Украиногй, готовя второе наступление для захвата Киева- и при этом говорила что никого кроме ополченцев там нет- Генсек НАТО публично предупредил Россию: - "Что вы там бегаете- мы вас видим как облупленных".

И Россия не решилась на наступление.

А сейчас Бридлав задним числом заявляет что они внезапный захват Крыма проворонили- а как это проверишь? Говорит что не знали- значит не знали.

Зато СЕЙЧАС-то он уже заявил- что они ВСЁ ПРЕКРАСНО ВИДЯТ И ЗНАЮТ! Поняли намёк? ОФн уже косвенно берёт на США ответственность за то- что может произойти потом. США и сейчас не обязаны вмешиваться. Только они уже потом не смогут сказать- что они ничего не видели и ничего не знали!
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гм ... в своїх свідченнях по справі Яника , минулого року , Пластир турчинов (і це є на відео !) відкрито сказав , що вони депутати ВР , ще наприкінці 2013 знали про те , що РФія щось затіває в Криму ...
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Вы так скоро сольетесь в унитаз...Вам надо что-то делать с вашим факусом.
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Это паРашка показала фокус НАТЕ! А НАТА до сих пор хлопает ресницами.....
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То есть наивным ребятам из НАТО события в Грузии 08.08.2008 года не показались , скажем так , странными ?!
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країни НАТО , й досі , майже третину нафтопродуктів і пального для армії імпортують з РФії ... хтось не знав ?
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А вы кто ?
НАТО себя обезопасить должно на дальних рубежах , а не допускать боевых действий у своих границ !
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Прикажи НАТО что оно должно делать,генерал
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А если бы фокус был на Роисси, что бы изменилось? Высказали бы не обеспокоенность, а глубокую озабоченность?
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ага, а сейчас с кацапами просто в засос в Сирии..
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Весь фокус в том что Московия фокусничает с Трампом и Медведчуком,а ЕС подыгрывает на балалайке и от этого всего на Банковой подпевают и подпивают за возврат в Московское стойло и всё так методично происходит Во время оккупации Крыма фокус НАТО был не на России - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав - Цензор.НЕТ 6613
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Я думаю это и невозможно было предсказать. Неожиданный приказ поступил с самого верха, вышколенная армия технично выполнила приказ в течении суток. Высшее руководство Кремля печатает приказы на механических печатных машинках. У Путина нет сотового, он не сидит в интернете и среди его ближайшего окружения нет предателей.
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Буквально несколько лет назад читал новость о том, что Кремль объявил тендер о закупке 20-ти механических печатных машинок без электроники вообще. Кстати обошлись они довольно дорого, где-то по паре тысяч долларов за машинку.
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Ну да, поэтому неудивительно, что их ракеты разбиваются о небесную твердь...😁😁😁😂
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Ну и??? Мы думали...мы репу чесали ... мы не предполагали... а они сами начали... где исполнение будапештских гарантий? Где гарантии суверенитета после ядерного разоружения? И еще, толстопузые, не забывайте, что в Украине только условно решен вопрос с Чернобылем... это не шантаж. Карте - место, слово - закон...
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Почитайте Будапештский меморандум и забудьте о претензиях к кому-либо кроме Роисси.
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"Россия никогда не была такой сильной, какой она хотела быть, и никогда не была такой слабой, как о ней думали"(с)
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Турецкая компания Baykar Makina завершила поставки ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Ykpаину. Об этом сообщает DefenceTurk net 23 октября.

Кроме самих БПЛА в Ykpаину доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.

Сейчас в Хмельницкой области продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания БПЛА, в ходе которых проверяются их боевые возможности.

На начальном этапе украинском военным, прошедшим курсы подготовки в
Турции, помощь в эксплуатации данных образцов оказывают турецкие
специалисты - представители компании-производителя Baykar Makina.

После этих полетов начнется активная фаза боевого слаживания экипажей и звеньев подразделения к выполнению задач по назначению.

B начале года Ykpаина купила турецкие боевые БПЛА Bayraktar TB2. B контракт входят 6 ударных дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов. ВСУ уже приняли эти БПЛА на вооружение.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд по продолжительности полета в классе тактических средневысотных БПЛА. Bо время тестовых полетов в июне-августе 2014 на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.
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"Мы до сих пор имеем хорошую разведку по их ядерным мощностям..."

Только вы из её информации делаете неправильные выводы. Если в начале 1946-го совку бы хватило 500 кт, то нынешней параше и 500 мт мало будет. Не заботитесь вы об экологии планеты Земля.
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Газовые игры: Киев может поломать стратегические планы Кремля

https://www.youtube.com/watch?v=OjDdnTN2jJY
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а в Грузії? 2008 року?---теж були осліпли
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