 Во время оккупации Крыма фокус НАТО был не на России - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske заявил командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах Бридлав.
"Во времена холодной войны мы на Западе имели очень целостный, конкретный и детальный набор разведывательных возможностей, которые были сфокусированы на России. Мы хорошо понимали тактическую ситуацию и были в курсе того, как будут действовать оперативные группы", - отметил он.
Но после падения Берлинской стены и распада Советского Союза НАТО уже не так следило за Россией, к тому же были войны в Ираке и Афганистане.
"Так мы потеряли контакт с операционным и тактическим уровнем российских войск. Мы до сих пор имеем хорошую разведку по их ядерным мощностям, но мы потеряли контакт", - сказал Бридлав.
По его словам, во время оккупации в 2014 году в НАТО видели, что "что-то происходит" и зафиксировали российские войска за несколько дней до начала операции.
"Но еще 20 лет назад мы бы знали, где находится каждый из этих батальонов и куда именно направляется", - подчеркнул экс-командующий НАТО.
Бридлав признал, что Альянс не ожидал от России подобных действий, не ожидал, что Москва использует свою армию, чтобы нарушить международно признанные границы и захватить Крым, а затем начнет войну на Донбассе.
"Мы думали, что использование военной мощи для того, чтобы изменить международно признанные границы великой державой, больше невозможно. Оказалось, что в случае с Россией это актуально", - резюмировал он.
Ви так проспите захоплення Європи.
И Россия не решилась на наступление.
А сейчас Бридлав задним числом заявляет что они внезапный захват Крыма проворонили- а как это проверишь? Говорит что не знали- значит не знали.
Зато СЕЙЧАС-то он уже заявил- что они ВСЁ ПРЕКРАСНО ВИДЯТ И ЗНАЮТ! Поняли намёк? ОФн уже косвенно берёт на США ответственность за то- что может произойти потом. США и сейчас не обязаны вмешиваться. Только они уже потом не смогут сказать- что они ничего не видели и ничего не знали!
НАТО себя обезопасить должно на дальних рубежах , а не допускать боевых действий у своих границ !
Кроме самих БПЛА в Ykpаину доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.
Сейчас в Хмельницкой области продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания БПЛА, в ходе которых проверяются их боевые возможности.
На начальном этапе украинском военным, прошедшим курсы подготовки в
Турции, помощь в эксплуатации данных образцов оказывают турецкие
специалисты - представители компании-производителя Baykar Makina.
После этих полетов начнется активная фаза боевого слаживания экипажей и звеньев подразделения к выполнению задач по назначению.
B начале года Ykpаина купила турецкие боевые БПЛА Bayraktar TB2. B контракт входят 6 ударных дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов. ВСУ уже приняли эти БПЛА на вооружение.
Bayraktar TB2 побил мировой рекорд по продолжительности полета в классе тактических средневысотных БПЛА. Bо время тестовых полетов в июне-августе 2014 на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.
Только вы из её информации делаете неправильные выводы. Если в начале 1946-го совку бы хватило 500 кт, то нынешней параше и 500 мт мало будет. Не заботитесь вы об экологии планеты Земля.
https://www.youtube.com/watch?v=OjDdnTN2jJY