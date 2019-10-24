 Во время оккупации Крыма фокус НАТО был не на России - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske заявил командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах Бридлав.

"Во времена холодной войны мы на Западе имели очень целостный, конкретный и детальный набор разведывательных возможностей, которые были сфокусированы на России. Мы хорошо понимали тактическую ситуацию и были в курсе того, как будут действовать оперативные группы", - отметил он.

Но после падения Берлинской стены и распада Советского Союза НАТО уже не так следило за Россией, к тому же были войны в Ираке и Афганистане.

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"Так мы потеряли контакт с операционным и тактическим уровнем российских войск. Мы до сих пор имеем хорошую разведку по их ядерным мощностям, но мы потеряли контакт", - сказал Бридлав.

По его словам, во время оккупации в 2014 году в НАТО видели, что "что-то происходит" и зафиксировали российские войска за несколько дней до начала операции.

"Но еще 20 лет назад мы бы знали, где находится каждый из этих батальонов и куда именно направляется", - подчеркнул экс-командующий НАТО.

Бридлав признал, что Альянс не ожидал от России подобных действий, не ожидал, что Москва использует свою армию, чтобы нарушить международно признанные границы и захватить Крым, а затем начнет войну на Донбассе.

"Мы думали, что использование военной мощи для того, чтобы изменить международно признанные границы великой державой, больше невозможно. Оказалось, что в случае с Россией это актуально", - резюмировал он.

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