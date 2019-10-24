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 Политика Украины
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Все про:ВР (23881) отчет (330) Антимонопольный комитет (345) Герус (74) Загребельская (56) Наталуха Дмитрий (1)

 Верховная рада может впервые за 5 лет заслушать отчет главы АМКУ, - Загребельская

Проект постановления о заслушивании отчета Председателя Антимонопольного комитета Украины зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Герус и Наталуха.

Об этом написала на своей странице в Facebook бывший госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, причина, по которой Герус и Наталуха предлагают заслушать отчет главы АМКУ, пока неизвестна — материалы проекта постановления еще не опубликованы на сайте ВР.

"Комитеты, в которых данный проект постановления будет прорабатываться: главный комитет - Комитет по вопросам экономического развития. Другие комитеты: Комитет по вопросам бюджета, Комитет по вопросам антикоррупционной политики", — написала Загребельская.

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"Согласно закону "Об Антимонопольном комитете Украины", Верховная Рада Украины должна ежегодно рассматривать до 15 апреля отчет АМКУ", — добавила она.

Верховная рада может впервые за 5 лет заслушать отчет главы АМКУ, - Загребельская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155836
 
 
 Топ комментарии
 
Полиграф Дубинского - фейк и профанация.
https://youtu.be/dWRJWo77L6M
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Ну кто-то же должен, в конце-концов, нагнуть Пытрухиного Рината.
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Ну кто-то же должен, в конце-концов, нагнуть Пытрухиного Рината.
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Ватник, может нагнуть Рината ЗЕленой Сопли, не?
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Поэтому этого больше не допустим. 26 января все помним. И помним где в этот момент была ЗЕленая Сопля.
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Еще долго будешь ЗАСЛУШИВАТЬ, а если один раз допустил, во второй раз не страшно, хотя и помнишь.
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Китайцы ж наркоманом и клоуном тоже интересуются.
Верховная рада может впервые за 5 лет заслушать отчет главы АМКУ, - Загребельская - Цензор.НЕТ 1336
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Профанация - это вставить рожу соседа по общежитию
и назвать его независимым экспертом.
Полиграфом Полиграфовичем Есентуковичем.
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Что ни новость так смех. Хотя... Разве не это выбрали украинцы?
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Смех сквозь слезы, петики? Готовьтесь, еще наплачетесь...
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А с другой стороны Сашка?
И как этого героя фамилия Верховна рада може вперше за 5 років заслухати звіт глави АМКУ, - Загребельська - Цензор.НЕТ 1093
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Думаю, їм просто нічого вже слухати. Гончарух поїхав по таможнях ганяти митницю, Зеленський їздить інвестиції шукає по закордонах. Це так буває, коли задачі скінчилися, в голові крім шаурми нічого не народжується, і в гості хочеться похмелитися. У Цоя є така пісенька - Врємя єсть, а дєнєг нєт, і в гості нєкуда пойті, послухаю я звіт АМКУуууу. Видимість роботи.
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Коли Петруха був президентом - то він був відповідальним за оте все багно, яке росло до нього, росло й при ньому. А тепер те багно росте при Зеленському. Тому Петруха сприймається як стороння особа наразі, яка пече торти, які їсть народ. Петруха зайнявся корисною справою нарешті. Хоча деяка користь від нього була. Колись і від Зеленського була користь - народ смішив.
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