 Антикоррупционный суд объединил дело Мартыненко по "Энергоатому" с делом "ВостГОКа"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Несмотря на ходатайства адвокатов об отложении судебного заседания, суд принял решение, которым согласился с доводами прокуроров САП о проведении единого судебного следствия в указанных производствах.

Следующее заседание суда назначено на 15:00 15 ноября 2019 года.

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Напомним, экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в том, что он вместе с сообщниками организовали схему на закупки "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило его за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", причинив ущерб в размере 17.2 млн долларов.

Кроме уранового эпизода, Мартыненко и его сообщников обвиняют в завладении средствами госпредприятия НАЭК "Энергоатом". Убытки государству составили 6,4 млн евро.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018 года суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Мартыненко обязательства.

3 октября 2019 года Шевченковский районный суд Киева передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко в Высший антикоррупционный суд Украины.