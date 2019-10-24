 Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк рассказал в эфире Громадського
Он подтвердил, что встречался с Зеленским, Русланом Рябошапкой, который тогда еще не был генпрокурором, а глава Офиса президента Андрей Богдан присоединился уже в конце встречи. Они хотели услышать от Горбатюка подробности о расследовании дел Майдана.
"Что происходит в расследовании, какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей. Но я объяснил, что мы расследуем все эпизоды, все убийства, и у нас привлечены к ответственности как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих", - рассказал Горбатюк.
Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснения.
"Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский - ред.) Закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должно быть вам помощь ", - рассказал экс-прокурор.
Но около ста раз промахнулись...
Пишут да и все.
Или хочешь что бы я дал им характеристику?
Зачем тебе это?
Лєна (лягаючи спати): Вова, що ти там в шкарпетці шукаєш? - Та інвєстіцию іщу.
6 ч. ·
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в официальном порядке, под протокол и видеозапись, допрошены свидетели массовых расстрелов сотрудников милиции и гражданских лиц в феврале 2014 г.
Допрос происходил по запросу о международно-правовой помощи ГПУ, который инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей.
Граждане Грузии подтвердили ранее данные показания, что расстрелы 20 февраля 2014 года были спланированы и организованы Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиционных сил, с целью сорвать выполнение Мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между 4-м Президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, а также европейскими Гарантами и силовым путем захватить власть.
Ждём реакции Генеральной прокуратуры Украины!
Народ Украины должен знать правду о тех трагических событиях.
Расстрелы 20 февраля что бы сорвать перемирие подписанное 21го?
Пестня.
Так для этого не надо быть сотрудниками органов.
Можно прямо из своей палаты вещать.
Кстати, встреча Зели и Трампа готовилась тоже не один день!
То есть власть рассчитывала, что после убийств Небесной сотни, народ на Майдане поднимется и пойдет на Администрацию президента, а там их расстреляют пулеметчики. Под эту ситуацию подтянули 30-35 тыс. подразделений МВД, которые после планируемого расстрела под АП и Кабмином должны были провести основную зачистку Майдана. Так что ситуация выглядела для Януковича довольно выгодной, к тому же Россия гарантировала ему поддержку и защиту. Санкции Запада на него никак не влияли, так как капитал уже был переброшен в РФ.
И тут появляются два момента, которые повлияли на решение Януковича сбежать. Тогдашний президент был обеспокоен возможным его задержанием западными спецслужбами и преданием суду за рубежом.
То есть тогдашнего президента могли вывезти из Украины?
Да. Конечно, это не могло так просто произойти. Когда начались расстрелы на Майдане, во время переговоров с лидерами оппозиции Янукович в определенный момент вышел переговорить по телефону. Все думали, что он консультируется с Путиным. Но по моим данным тогда он общался с одним из руководителей западной страны, который предупредил Януковича, что он будет в ближайшее время (может быть даже вечером того же дня) задержан и предан международному суду за расстрелы на Майдане.
Тогда предполагалось, что четвертого президента могли вывезти из Украины.
Те, кто близко знаком с Януковичем, знают, что с одной стороны он стойко держится, но когда появляется ситуация с реальной угрозой, то он теряется и пасует. К тому же он уже не доверял своим силовикам, кроме небольшой группы приближенных.
Также есть второй момент в истории с решением сбежать. Через женщину из "близкого окружения" Януковичу 21 февраля была доведена информация, что силовики среднего уровня из Минобороны, МВД и СБУ под влиянием расстрела на Майдане уже готовы подняться на восстание против президента.
Таким образом, почти одновременно Янукович получил два посыла: внешний от лидера западной страны и внутренний от силовиков. После этого, четвертый президент дает команду покинуть в течение получаса АП и Кабмин, сам собирается и уезжает в Межигорье, а оттуда уже в Харьков.
А между тем, милиция 21 февраля по соглашению ушла!
А потом в Крым....
И тут еще представитель кремля отказался подписывать соглашение от 21 числа.
Не знаешь почему?
Может это совпадение?
П.С. Не буду больше занимать твое время, всего хорошего!
Или Януковичу его выполнять не надо?
Подписать документы кто должен был в течении 72 часов?
А зелебенины?
повністю очікуваний висер від смердючого жида...