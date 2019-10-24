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 Политика Украины
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 Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана односторонним, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом Горбатюк рассказал в эфире Громадського 

Он подтвердил, что встречался с Зеленским, Русланом Рябошапкой, который тогда еще не был генпрокурором, а глава Офиса президента Андрей Богдан присоединился уже в конце встречи. Они хотели услышать от Горбатюка подробности о расследовании дел Майдана.

"Что происходит в расследовании, какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей. Но я объяснил, что мы расследуем все эпизоды, все убийства, и у нас привлечены к ответственности как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих", - рассказал Горбатюк.

Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснения.

"Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский - ред.) Закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должно быть вам помощь ", - рассказал экс-прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3155834
 
 
 Топ комментарии
 
Вот сука зеленая, сейчас все перекрутит, и майдановцы еще окажутся виноватыми.
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клован цікавився ПЕРЕДОВСІМ тим, чому не розлідуються вбивства та поранення беркутів...
Показово...
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Какой бы кокошник не надела эта ЗЕлёная сепарня, а роги мышебратьев всё равно вылязят...
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Когда ты переоденешься в мента и на тебя можно смело говорить, что мент! Кстати, желтый скотч и сейчас используют на акциях порохоботы с "азовом" и другие националисты! Ну, а про раритетный автомат это вообще паливо! Попробуй узнай о нем подробно?
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Жёлтый скотч используют ВСУ в Донбассе, использовали там же добробаты "и другие националисты". И что с того? Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8058
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Мне приятно, что ты признал это! Не забудь узнать про автомат!
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Узнай у Зели. Он такой умный, аж страшно. Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4927
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Зеля спрашивал об этом Горбатюка... может, новый следователь даст ответ?
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менты не армия. автоматов ограниченное количество в каждом подразделении . а вот на складах УВД как раз таки и хранятся на случай ЧП или ВП вот такие раритеты вплоть до мосинок и скс \ если ещё не распродали\ как на складах мобрезерва
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жёлтый скотч просто опознавательный знак для своих . могут прицепить как и отдельное подразделение для лучшей управляемости и ориентации в толпе подобных как и кто угодно другой . к ментам которые стояли безоружные в первых рядах и принимали всё на себя \ посылали не только беркут .а вообще всех вплоть до батальонов ппс со срочниками\ против толпы отношусь тоже с уважением как к людям которые не побоялись
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Тут пишут что они в Парубия - Пашинского со снайперкой стреляли.
Но около ста раз промахнулись...
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Ты хочешь что бы я перечислил ники пишущие про Пашинского и Парубия с винтовкой?
Или хочешь что бы я дал им характеристику?
Зачем тебе это?
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Мне это не надо. Я всё это из первых рук знаю. Но я вижу твои комменты ниже- мочи зебилов и дальше. Новый Майдан не будет похож ни на первый, ни на второй- всё будет быстро и очень жёстко. Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7229
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Тут все очень просто - банда бени-моники надеется что когда соберется следующий Майдан их сваливать (а это судя по всему наиболее вероятный сценарий развития ситуации), то переаттестованная и отреформированная авакяшкой беркутня будет точно так же убивать протестущих только теперь уже защищая их кошерные зады.
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Ну так правильно, что интересовался. Все эти парубии, пашинские конченые, которые с винтовками шарились там... Много чего неизвестно общественности и многое еще предстоит узнать.
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млять, он еще и палится постоянно, гнида фсбешная.
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Якщо хочете побачити шоу про людину, яка весь час їздить шукає інвестиції і їх ніколи не знаходить - можете приїхати в Київ подивитись. Не дорого.

Лєна (лягаючи спати): Вова, що ти там в шкарпетці шукаєш? - Та інвєстіцию іщу.
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А Сенцов сказал что Зеленский очень искренний и откровенный человек! И Что тогда? Либо Зеленский не контролирует ситуацию,либо он совсем не искренний человек?
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Приколіст, жартівник в принципі не може бути відвертим, щирим.
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Александр Горошинский
6 ч. ·

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в официальном порядке, под протокол и видеозапись, допрошены свидетели массовых расстрелов сотрудников милиции и гражданских лиц в феврале 2014 г.
Допрос происходил по запросу о международно-правовой помощи ГПУ, который инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей.
Граждане Грузии подтвердили ранее данные показания, что расстрелы 20 февраля 2014 года были спланированы и организованы Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиционных сил, с целью сорвать выполнение Мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между 4-м Президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, а также европейскими Гарантами и силовым путем захватить власть.

Ждём реакции Генеральной прокуратуры Украины!
Народ Украины должен знать правду о тех трагических событиях.








Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6197Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6197
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????

Расстрелы 20 февраля что бы сорвать перемирие подписанное 21го?
Пестня.
Так для этого не надо быть сотрудниками органов.
Можно прямо из своей палаты вещать.
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Встреча готовилась заранее и все о ней знали! Кому-то нравилось это, а кому-то не очень!

Кстати, встреча Зели и Трампа готовилась тоже не один день!
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Еще 20 февраля Янукович не планировал никуда бежать. Тогда предполагалась операция по зачистке Майдана: готовился отвод Беркута и ВВ под предлогом того, что их расстреливают митингующие, которые потом должны были двинуться к Администрации президента и Кабмину. А там уже находились пулеметчики, которые должны были защищать админздания, что практически означало расстрел.

То есть власть рассчитывала, что после убийств Небесной сотни, народ на Майдане поднимется и пойдет на Администрацию президента, а там их расстреляют пулеметчики. Под эту ситуацию подтянули 30-35 тыс. подразделений МВД, которые после планируемого расстрела под АП и Кабмином должны были провести основную зачистку Майдана. Так что ситуация выглядела для Януковича довольно выгодной, к тому же Россия гарантировала ему поддержку и защиту. Санкции Запада на него никак не влияли, так как капитал уже был переброшен в РФ.

И тут появляются два момента, которые повлияли на решение Януковича сбежать. Тогдашний президент был обеспокоен возможным его задержанием западными спецслужбами и преданием суду за рубежом.

То есть тогдашнего президента могли вывезти из Украины?

Да. Конечно, это не могло так просто произойти. Когда начались расстрелы на Майдане, во время переговоров с лидерами оппозиции Янукович в определенный момент вышел переговорить по телефону. Все думали, что он консультируется с Путиным. Но по моим данным тогда он общался с одним из руководителей западной страны, который предупредил Януковича, что он будет в ближайшее время (может быть даже вечером того же дня) задержан и предан международному суду за расстрелы на Майдане.

Тогда предполагалось, что четвертого президента могли вывезти из Украины.

Те, кто близко знаком с Януковичем, знают, что с одной стороны он стойко держится, но когда появляется ситуация с реальной угрозой, то он теряется и пасует. К тому же он уже не доверял своим силовикам, кроме небольшой группы приближенных.

Также есть второй момент в истории с решением сбежать. Через женщину из "близкого окружения" Януковичу 21 февраля была доведена информация, что силовики среднего уровня из Минобороны, МВД и СБУ под влиянием расстрела на Майдане уже готовы подняться на восстание против президента.

Таким образом, почти одновременно Янукович получил два посыла: внешний от лидера западной страны и внутренний от силовиков. После этого, четвертый президент дает команду покинуть в течение получаса АП и Кабмин, сам собирается и уезжает в Межигорье, а оттуда уже в Харьков.
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Все хорошо, все красиво, только почему-то про призывы Парасюка ничего не написано в ночь на 21, и как он Кличка обозвал предателем, что поставил подпись под соглашением по мирному урегулированию...
А между тем, милиция 21 февраля по соглашению ушла!
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И Янукович почему то уехал в Харьков.
А потом в Крым....
И тут еще представитель кремля отказался подписывать соглашение от 21 числа.
Не знаешь почему?
Может это совпадение?
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Он почему-то уехал в Харьков, потому что там должен был состояться съезд партии регионов - это раз, а во вторых - сидеть в горящем доме вредно для здоровья!

П.С. Не буду больше занимать твое время, всего хорошего!
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А ты соглашение то хоть читал?
Или Януковичу его выполнять не надо?
Подписать документы кто должен был в течении 72 часов?
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Галюциногенної шаурми об'ївся мабуть.
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Ситуація з Горбатюком відповідає американській мудрості - ''Не бажай смері поганому губернатору, не відомо, який буде наступний''. Так відчайдушно боровся з Луценком і Порошенком.
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Антимайдановцем был - антимайдановцем и остался. Жаль, что "мудрый" украинский народ повелся на это руснявое говно.
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звісно , що попередні 5 років команда соєвих ригоАналів і не думала розслідувати справи Майдану - аби не вийти на самих себе !
Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6062
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Это наверное те ВВшники которых Петя "спас" на Майдане. Там был случай люди задержали автобус с ВВшниками и привезли его на майдан. Прибежал Петя с телохранителями вчесал людей, кто не согласен был тех растолкали, и дали автобусу уехать. А люди их хотели обменять на задержанных активистов котооые сидели в каталашках. Я ещё тогда понял что Петя это очень лицемерный жук, который живёт по принципу и вашим и нашим.
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Всі олігархи цинічни і безсовісни, ти не знав?.
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Знал конечно. Я просто рассказал возможную историю этой фотографии. Петя её с ВВшниками сделал после того как их отпустили. Ну ему же нужно было на разный электорат работать)
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так, так... все точно так і було... і Крим Україна вкрала в України, і схід України Україна розвалила...

повністю очікуваний висер від смердючого жида...
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Мав би подумати, що завдяки Майдану і тим хлопцям і дівчатам жартівник став гарантом, але для цього треба мізки. Бо і до нині клепав би органом по клавішах, якби президентом залишився овоч, а він би залишився якби не Майдан.
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