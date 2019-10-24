 Зеленский считал расследование дел Майдана однобоким, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк рассказал в эфире Громадського
Он подтвердил, что встречался с Зеленским, Русланом Рябошапкой, который тогда еще не был генпрокурором, а глава Офиса президента Андрей Богдан присоединился уже в конце встречи. Они хотели услышать от Горбатюка подробности о расследовании дел Майдана.
"Что происходит в расследовании, какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей. Но я объяснил, что мы расследуем все эпизоды, все убийства, и у нас привлечены к ответственности как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих", - рассказал Горбатюк.
Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснения.
"Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский - ред.) Закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должно быть вам помощь ", - рассказал экс-прокурор.
Показово...
Хоть он и прогибается перед ******, но на колени, пока, не собирается становиться...
- мойші, це коли пrо нас згадують без восхіщєнія
cкоро всю эту нечисть будем гнать на ростов
Відірвали від корита... Тепер можна називати Зеленського агентом хремля...
С..а і де ж всі ваші критичні вислови поки в кріслі сидите?
- Эй, шлюха, виски и побыстрее!
Она приносит ему виски. Через некоторое время он же:
- Коза драная, виски мне и побыстрее!
Она обслуживает его снова. Мужик, сидящий позади попугая, думает:
"Что попугай может, могу и я". И кричит стюардессе вслед:
- При+бок, пива мне и поживее!
Терпение стюардессы переполнено и она жалуется капитану. Капитан решает попугая и мужика выбросить. Дверь открывается. Попугай мужику:
- Мужик, для нелетающего ты слишком вы@бистый.
..................
коли тебе, корисного ідіота, використали проти Порошенка, а сьогодні вже дали під зад (ти й ще сподівався на посаду Генпрокура), то тепер тобі нічого не залишається як розказувати сенсації про малороса Зєлємойського, про які більшість і так здогадувалася.
Зебилье, я не против того, что вы выбрали себе еврея, но как из евреев вы выбрали идиота?!
Так. Давайте ще і арештуємо майданівців.
В нас же антимайдан до влади дістався !
********* паличку йому в скважину !
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, в том числе:
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......
Бывшие чиновники Украины приобрели в Москве и ближайшем Подмосковье квартиры и дома и уже обзавелись российскими паспортами и постоянной работой.»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_c
Бывшие беркутовцы подрались в суде с товарищами погибших майдановцев ...
Мова про тих, хто з подачі русскіх кураторів: «мачі бєндєровцев !», віддавав накази розстрілювати українців на Майдані.
Віддати можна будь який наказ - але ті , хто його виконував й досі спокійно живуть в Україні , більше того - "працюють" в МВС і СБУ ...
Поцікався «Матеріалами Нюрнбергзького Трибуналу».
ВІШАЛИ ТИХ, ХТО ВІДДАВАВ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ.
А вішали всіх - і організаторів і виконавців !
Не треба вигадувати.
Згідно Нюрнбергзького Трибуналу, перевішали у ПЕРШУ ЧЕРГУ тих, хто давав злочинні накази, а також ПРОПАГАНДОНІВ, типу Юліуса Штрайхера, Жиріновського, Соловьйова і т.ін..
Очень интересно - а где можно прочитать,кто именно и на сколько был посажен за убийство ментов и кто из ментов уже осужден за убийство демонстрантов?
він же снайпер..
і в беркутівця перевдягся а потім ходив з ружжом і шмаляв куди бачив.
Второе, для обьективности расследование убийств мусоров тоже должно быть. Украина демократическая держава. Та и я на 100% уверен, шо мусорню завалили в целях самообороны. Хотя пэсрани нужна анархия.
Им только 144 рэформы. Армия мова вира. Все.
Вбивство правохоронців.
А вони на Майдані були ? АЛЬО ?!!!
Всі ж зафіксували числені катування та порушення всіх можливих законів так званими правохоронцями, а насправді злочинцями в формі.
Та їх взагалі потрібно було судити і судити.
Всі т.зв "лідери Майдану" в один голос кричать , що Майдан був беззбройний , а отже - стріляти не міг ...Те що на Майдані в людей була вогнепальна зброя , про це вже 6-й рік повторює лише РашаТБ ...
Вот зелины "правоохранители"- кто с ними ещё не знаком:
Но около ста раз промахнулись...
Лєна (лягаючи спати): Вова, що ти там в шкарпетці шукаєш? - Та інвєстіцию іщу.
6 ч. ·
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в официальном порядке, под протокол и видеозапись, допрошены свидетели массовых расстрелов сотрудников милиции и гражданских лиц в феврале 2014 г.
Допрос происходил по запросу о международно-правовой помощи ГПУ, который инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного производства по фактам убийств правоохранителей.
Граждане Грузии подтвердили ранее данные показания, что расстрелы 20 февраля 2014 года были спланированы и организованы Пашинским, Парубием, Саакашвили, а также другими лидерами оппозиционных сил, с целью сорвать выполнение Мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между 4-м Президентом Украины В. Януковичем и оппозицией, а также европейскими Гарантами и силовым путем захватить власть.
Ждём реакции Генеральной прокуратуры Украины!
Народ Украины должен знать правду о тех трагических событиях.