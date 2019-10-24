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 Политика Украины
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Все про:Медведев (3844) Медведчук (990) Россия (74119) коллаборационизм (47)

 Кум Путина Медведчук слетал в Москву на встречу с премьером государства-агрессора Медведевым

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук побывал в столице РФ на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщает сайт политсилы Медведчука, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрий Медведев является не только премьер-министром РФ, но и председателем правящей партии "Единая Россия".

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений", - описывает поездку пресс-служба "Оппозиционной платформы".

Читайте на Цензор.НЕТ: Пиар-вояжи некоторых политиков в РФ являются государственной изменой, за это надо наказывать, - Яременко

Виктор Медведчук регулярно бывает в Москве и встречается там с Медведевым – не взирая на отсутствие авиационного сообщения между украинской и российской столицами.

Так, 22 марта он был на встрече в компании тогда еще кандидата в президенты, а ныне нардепа Юрия Бойко. После это СБУ пообещала предоставить правовую оценку этому визиту. А тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко пообещал в этот же день зарегистрировать уголовное производство по факту визита. Не взирая на это, 10 июля Медведчук и Бойко опять были в Москве и встречались с Медведевым.

30 августа Медведчук опять был в Москве, на этот раз в компании своего однопартийца Рабиновича. Они передали Карпюку и Клыху, которые тогда были политзаключенными, хлеб и сало. Позднее выяснилось, что во время этого визита сотрудники СИЗО мешали работать журналистам всех телеканалов, кроме принадлежащих Медведчуку.

А глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский пообещал "громкую историю" в связи с финансированием партии Медведчука из-за рубежа

Источник: https://censor.net.ua/n3155833
 
 
 Топ комментарии
 
Ворог України №1, який під час війни дуже дружить з нашим ворогом.
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То ЗЕбилы выбрали клоуна шоб было так же как и при Порошенко? Вот ЗЕбилятня даёт..по ходу даже тупее кацапов...
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О, а фсб-ешная русня со своими картинками тук как тут.
Мокша, почему до сих пор не сидит Медведчук?
Порешал с Каломойским и его мавпачкою?

Когда Сопля прекратирт торговлю на крови?
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Кум Путина... встречался с Медведевым... Сепар какой то, не
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Патриоты Билецкого стекаются в Киев. Батальоны идут на Майдан. Вирує....

А "свобода"біжить аж прискакує .. Йо&ать тих поЦреотів .
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..Соєва падл...*чужими руками хоче жар загрібати * !
..Де су..мальдівська була пять рочків ? Кум Путина Медведчук слетал в Москву на встречу с премьером государства-агрессора Медведевым - Цензор.НЕТ 131
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Та для них же головним ворогом був Порошенко.
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Почему зебилов больше не беспокоит, что медведчук не сидит?
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Я вот думаю- если бы во время Второй Мировой кто-то летал из Союза к Гитлеру, как бы к нему относились? Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 5482
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Чому він не сидить? Питання до зестада.
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ЗЕбилы когда ЗЕкловун посадит Медведчука??
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Ух-ты, как ты уважительно написал фамилию Мертветчука!
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они и ***** зовут по хвамилии. рыгага. палятся ольгинские.
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Сразу после мальдивской проститутки. Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 908
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интересно, что соевые не помнят, как мертведчук после визитов в крембль сразу же заявлялся в козин к пэдроту. да, по ночам, тайно.
а теперь соевые визжат, что кому-то это должно не нравиться. но вам же нравится фсё, что касается свыновальцмана.
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интересно а у нардепа медведчука как у человека из высшего законодательного органа Украины допуск до держтаемныци есть? если есть то его уже можно привлекать к уголовной ответственности за поездки к врагу.....
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Утім, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко ці слова президента заперечував: «Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна». Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 9128
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Если слетал ,поместите его в камеру СБУ, а то Украинский народ может обидеться на власть от народа Украины Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 2837
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Он нарушил какой-нибудь закон? Нет? Тогда утрите сопли и смотрите дальше.
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Наклонись немного,у меня нога уже не достанет до твоего рыла.Я тебе сопли утру. Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 2407 Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 4762
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Он съездил в ставку кремлёвского хФюрера и скорректировал будущее наступление войска Московкого в Украину, а вы наверное подумали что он незаметно плёнки с секретной информацией передал?
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Баканов на очередном юбилее, не отвлекайте... Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 5232
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Та хіба ж це вперше?
Раніше літав - і нічого, - все було миролюбно-петріотично.
А тут раптом такий кіпіш. Кум Путіна Медведчук злітав до Москви на зустріч із прем'єром держави-агресора Медведєвим - Цензор.НЕТ 1444
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потому пэдрот и пролетел на выборах.
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Да пусть летает куда хочет , хоть в жопу, хоть в Мацкву , вот когда туда Беня полетит на встречу с ****** , вот это реально страшно будет .
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как беня поедет,если он его щизоидом назвал?
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Да без проблем , если он захочет продать Украину , ***** такие мелочи даже не вспомнит..
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не неси бред "...продать Украину".тогда беня лишится всего.он же не полный идиот.
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Да вам зебилам вообще не хрена не страшно , по тому что вы идиоты от природы как и ваша Моника.
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нИ хрена. грамотей .
а вы от природы как ваша акурка *****. и ваша босска лолка.
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Медведчук взлетает на своем самолете, а если использовать Стингер иои Игла-1?
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Президент Уганды Мусевени попросил сегодня у Путина российские танки в кредит.
Мусевени - патриотичный национальный лидер, обеспечивает в Уганде стабильность с 1986 года.

В 1986-м Мусевени заявлял, что ему нужно только 4 года. В 2006-м, через 20 лет, поменял Конституцию, чтобы и дальше оставаться главой страны. В 2021-м будет "избираться" снова.
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Пока он не сядет надолго над Украиной будет витать тень тайожного саюза . Ваш барыга ему был хорошим бизнес партнёром и не обижал кума х.йла естественно ради нашего всеобщего блага -ну шоб х.йло не напало , и поэтому же у нас был безвиз с соседним тоталитарным гулагом. Теперь кум х.йла в Раде и скажем Пете за это ,,спасиба" или ,,Дяку(емо дякула" выбирайте сами на собственный вкус
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