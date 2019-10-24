 Кум Путина Медведчук слетал в Москву на встречу с премьером государства-агрессора Медведевым

Об этом сообщает сайт политсилы Медведчука, информирует Цензор.НЕТ.
Дмитрий Медведев является не только премьер-министром РФ, но и председателем правящей партии "Единая Россия".
"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений", - описывает поездку пресс-служба "Оппозиционной платформы".
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Виктор Медведчук регулярно бывает в Москве и встречается там с Медведевым – не взирая на отсутствие авиационного сообщения между украинской и российской столицами.
Так, 22 марта он был на встрече в компании тогда еще кандидата в президенты, а ныне нардепа Юрия Бойко. После это СБУ пообещала предоставить правовую оценку этому визиту. А тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко пообещал в этот же день зарегистрировать уголовное производство по факту визита. Не взирая на это, 10 июля Медведчук и Бойко опять были в Москве и встречались с Медведевым.
30 августа Медведчук опять был в Москве, на этот раз в компании своего однопартийца Рабиновича. Они передали Карпюку и Клыху, которые тогда были политзаключенными, хлеб и сало. Позднее выяснилось, что во время этого визита сотрудники СИЗО мешали работать журналистам всех телеканалов, кроме принадлежащих Медведчуку.
А глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
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А "свобода"біжить аж прискакує .. Йо&ать тих поЦреотів .
..Де су..мальдівська була пять рочків ?
а теперь соевые визжат, что кому-то это должно не нравиться. но вам же нравится фсё, что касается свыновальцмана.
Раніше літав - і нічого, - все було миролюбно-петріотично.
А тут раптом такий кіпіш.
а вы от природы как ваша акурка *****. и ваша босска лолка.
Мусевени - патриотичный национальный лидер, обеспечивает в Уганде стабильность с 1986 года.
В 1986-м Мусевени заявлял, что ему нужно только 4 года. В 2006-м, через 20 лет, поменял Конституцию, чтобы и дальше оставаться главой страны. В 2021-м будет "избираться" снова.