 В ужгородском университете прекратили учебный процесс из-за дифтерии

Об этом на брифинге 24 октября рассказал директор Центра общественного здоровья при Минздраве Владимир Курпита, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".



Он сообщил, что диагноз подтвердили уже у четырех студентов.



"По состоянию на сегодняшний день в Закарпатье 15 госпитализированных, из них четверо больных. Другие квалифицированы как носители. Четырем введено по 20 тыс. единиц противодифтерийной сыворотки", – сказал Курпита.



Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в Ужгороде имеет локальный характер.



По словам Курпиты, в Закарпатскую область из других регионов направили 20 флаконов противодифтерийной сыворотки. Они должны прибыть в регион к концу недели.



Всего в Украине сейчас есть 192 флакона препарата, сообщил директор ЦОЗ.



Дифтерия – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и через предметы обихода, посуду и игрушки. Чаще всего поражает ротоглотку, могут пострадать гортань, бронхи, кожа, другие органы.



Смертность достигает 50%. Единственной профилактикой инфекции является вакцинация.





Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 человек госпитализированы на Закарпатье с диагнозом дифтерия, в область направят 20 доз противодифтерийной сыворотки, - Минздрав