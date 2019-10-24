Об этом на брифинге 24 октября рассказал директор Центра общественного здоровья при Минздраве Владимир Курпита, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
Он сообщил, что диагноз подтвердили уже у четырех студентов.
"По состоянию на сегодняшний день в Закарпатье 15 госпитализированных, из них четверо больных. Другие квалифицированы как носители. Четырем введено по 20 тыс. единиц противодифтерийной сыворотки", – сказал Курпита.
Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в Ужгороде имеет локальный характер.
По словам Курпиты, в Закарпатскую область из других регионов направили 20 флаконов противодифтерийной сыворотки. Они должны прибыть в регион к концу недели.
Всего в Украине сейчас есть 192 флакона препарата, сообщил директор ЦОЗ.
Дифтерия – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и через предметы обихода, посуду и игрушки. Чаще всего поражает ротоглотку, могут пострадать гортань, бронхи, кожа, другие органы.
Смертность достигает 50%. Единственной профилактикой инфекции является вакцинация.
В ужгородском университете прекратили учебный процесс из-за дифтерии
В Ужгородском национальном университете прекратили учебный процесс, чтобы не допустить дальнейшего распространения дифтерии.
Об этом на брифинге 24 октября рассказал директор Центра общественного здоровья при Минздраве Владимир Курпита, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".