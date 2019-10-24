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 Киевские новости, Здоровье
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Все про:Киев (18094) Минздрав (2051) дифтерия (15)

 Подтвержден случай дифтерии у 9-летнего невакцинированного ребенка в Киеве, - Минздрав

В Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у 9-летнего ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Миздрава.

"Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали. Диагноз "дифтерия" установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки показаний нет.

Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 человек госпитализированы на Закарпатье с диагнозом дифтерия, в область направят 20 доз противодифтерийной сыворотки, - Минздрав

Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста.

Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а привиться можно у своего семейного врача.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине стартует кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка, - Супрун. ВИДЕО

Подтвержден случай дифтерии у 9-летнего невакцинированного ребенка в Киеве, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155831
 
 
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Кто-то, сегодня, радовался, что это "у иностранцев"(с). А я снова и снова вспоминал прогноз доктора Комаровского... Неутешительный, о дифтерии, которая к нам пожалует вслед за корью. А потом, если переживем дифтерию, то будет тиф. Такая вот хрень...
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спасибо Богатыревой и ее антивакцинальной компании, вызванной ее борьбой за поставки с завода ее сына. Вместо гуманитных Санофи-Авентис (Франция), от которой ЯКОБЫ умер парень в Енакиево. На самом деле умер т менингита, но то ху.. с ним, главное чтобы вакцины покупали именно на Фармасинтез-Здоровье.

теперь в стране гуляет тысячи невакцинированных детей. Спасибо, Рая.
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У Комаровского было иное мнение. Он обвинял Ведьму-Супрун.
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Ну не шел же он по улице и не вытащил ее себе из кармана. Кто его заразил и где? Откуда она появилась, если в прошлые годы на всю Украину было 1-2-5-10 максимум случаев в год? А тут за неделю 16?
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А я понятия не имею. Просто опираюсь на прогноз доктора, который не ошибся, как видим.
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Родители ребёнка,судя по всему являются избирателем Зеленского
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Да-да, Зеленский гробил украинскую медицину 30 лет.
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Прививку должны были сделать еще в прошлом году, во время каденции твоего потроха. А ты клинический идиот и это не лечится, в отличии от дифтерии..
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Бред! Комаровский прогнозировал дифтерию в январе 2018-го. При этом, он так и говорил, что деятельность Супрун- вредна и к нам, через годик-второй, придет дифтерия. Как видим, прогноз- в "десяточку"!
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