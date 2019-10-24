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 Политика Украины
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 Информация о коррупции в комитете Рады касается не только депутатов от "Слуги народа", – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил 24 октября, что сообщения о коррупции в комитете Верховной Рады касаются не только депутатов от партии "Слуга народа.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ".

"Этим вопросом будут заниматься соответствующие органы. Давайте будем более корректными: это касается не только депутатов от партии "Слуга народа", но и других депутатов. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится", – сказал он в кулуарах Европейского саммита глав стран – членов Совета Европы в Страсбурге.

В случае, если такие сообщения подтвердятся, правоохранительные и антикоррупционные органы будут разбираться в ситуации независимо от того, какую фракцию представляют депутаты, добавил он.

Разумков подчеркнул, что расследование ситуации является принципиальной позицией президента Владимира Зеленского и руководства партии "Слуга народа".

"К сожалению, такие события не добавляют позитива в работе парламента. Но лучше так, чем как было раньше, когда это все скрывалось, покрывалось", – подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информацией о коррупции в комитете Рады будут заниматься соответствующие органы, это касается не только "слуг народа", - Разумков

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/n3155830
 
   
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Прозвучало як - «не мы одни такие пид*расты»
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не распыляйся, сначала доведи со своими слугами дело до завершения...чтой-то рано коррумпированием однопартийцы занялись
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бредятина. Если кто и виноват, то тот кто составлял списки
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Там самая коррумпированная каста-это уборщицы и буфетчицы.Вот кого надо жестко наказать. Информация о коррупции в комитете Рады касается не только депутатов от "Слуги народа", – Разумков - Цензор.НЕТ 1679
А вы что подумали, что депутаты правящего зеленого моноблока могут брать взятки? Информация о коррупции в комитете Рады касается не только депутатов от "Слуги народа", – Разумков - Цензор.НЕТ 1679
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Разумков не прав!!!
Европейская Солидарность никогда, слышите, никогда не позволит себе в своих рядах держать коррупционеров!
Просто они знают, если что, то им главный сразу руки поотрубливает
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Ввімкніть ZIK! Такого шабаша антиукраїнського шобла не пам"ятаю! допа, лукаш, перед тим портнов! гидко!!! Де нікчемний генпридурок юга сейшельський, де матівоська?! Каструвати курв! За 5 років жодного вироку! штепа вже виграла європейський суд, євремов на черзі! 3,14дори, залишили "спадок", а зараз ще й під3,14zдюють!!!
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