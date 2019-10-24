 Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Глава правительства вместе с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым посетил пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.
"Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь небольшая на подъезде. И водителей проинструктирували - говорят, стоим где-то по 2 часа, не больше. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток", - сказал Гончарук.
Решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из 4 закупленных еще год назад не работает.
"Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", - отметил глава правительства.
Премьер также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но куда их дели - неизвестно. Работы не выполнены.
"За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривен. Однако подъездные пути так и не отремонтировали. Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны", - сказал Гончарук.
По его словам, это еще не все проблемы. Через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение не принадлежит государству.
"И здание, в котором размещена таможня, и терминал, где находится место прибытия и проходит оформление, арендуется нами - принадлежит одному всем известному в регионе человеку. Так не должно быть"- отметил Гончарук.
Он поручил начальнику Главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Скворцову, городскому голове Алексею Каструку и и.о. председателя облгосадминистрации Михаилу Павлюку за две недели найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.
Гончарук также поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями: "Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор - среди первых", - заявил премьер-министр.
- Накрыл Украину непроницаемым куполом.
Для того он, собсна, и ездил.
І так поки всі волоски з бороди не повидирав...
Нагадую зарплата у рядового митника: 5-7 тисяч гривень на руки... Тобто звільнити всіх... Набрати нових... Але зарплата всерівно буде 5 тисяч гривень...
- Поезд - стой-раз-два!
вот оно, пришло время людей слова...
Президент Виктор Ющенко утвердил программу борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил на 2008-2009 годы. Об этом говорится в указе № 195/2008 «О программе борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил на 2008-2009 года» от 4 марта.
Программа предусматривает декриминализацию правонарушений в таможенной сфере, увеличение административной ответственности за нарушения таможенных правил, оптимизацию взимания пошлины, акцизного сбора, налога на добавленную стоимость, введение таможенными органами электронного декларирования товаров, завершение договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Россией.
Вместе с тем программа предусматривает оборудование пунктов пропуска через госграницу необходимым современным оборудованием, завершение создания интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системы контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу.
Согласно указу, программа будет реализовываться за счет бюджетных средств, с привлечением международного финансирования и технической помощи.
Кроме этого Ющенко поручил Кабмину разработать законопроект об увеличении ассигнаций на развитие материально-технической базы таможенной службы и изучить вопрос предоставления таможенным органам права на проведение оперативно-розыскной деятельности.
Также Ющенко рекомендует Генпрокуратуре проанализировать до июня практику принятия решений по уголовным делам о контрабанде, возбужденных на протяжении 2005-2007 годов и состояние досудебных следствий относительно этой категории дел.
Как сообщалось, Ющенко ожидает от Государственной таможенной службы более эффективной работы.
Ура!!!!
Контрабанда побеждена!!!!
О контробанде там лишь в конце
А в самой статье много чего интересного, и помещения, и сканеры...
Ну, кто рискнёт?
Хорошо умеешь копипастом заниматься...
А своё мнение имеешь?
И, кстати, я не зелебобик, я - михобобик ))
но ничего - инфа тебе зашла, живи с ней.
Еще одну фотосессию на таможне устроит?
Ну по г+г скажуть, що відповідають, зєлуси з радістю то гімно зжеруть й будуть горді тим.
ліс рубають, бурштин миють, на митниці нічого крім розцінок не помінялось, менти остаточно засіли на прикормлених ще за часів овоща місцях, правда тепер про ці факти 1=1 та інші канали не волають, тобто все зашибісь у нашому королівстві клоунів.
За даними статистичного відомства, за січень-вересень зафіксовано нульове зростання промвиробництва.
За перші дев'ять місяців 2019 року у видобувній промисловості і розробленні кар'єрів зростання склало 2,2%, у переробній промисловості - падіння на 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 1,4%.
Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%, у вересні - на 1,7%.
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73/43%зебіли, ви забезпечили цей регрес разом!
В документе с подписью госсекретаря Кабмина Виктора Бондаренко говорится, что кандидатура Алексашенко рассматривается на пост советника Гончарука. Также отмечается, что с 2014 года Алексашенко живет в США. При том, что он все еще является гражданином России, написано, что, если предусмотрительные меры отсутствуют, секретариат просит назначить Алексашенко на предлагаемую должность.
slidstvo.info
В комментарии «Cлідство.Info» Гончарук заявил, что назначение на должность советника премьера гражданина РФ было бы очень рискованным решением, которое требует консультаций с СБУ.
«Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет», - высказался он.
Алексашенко занимал должность заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 годы, в конце 90-х стал заместителем главы Центрального банка РФ, также работал в холдинговой компании «Интеррос». Он поддерживал украинскую сторону во время аннексии Крыма в 2014 году, заявляя, что Москва нарушила все международные гарантии, которые были даны Киеву. Немногим позже, в 2015 году, он объяснил, что стал беженцем из-за резкой критики режима Путина и его приспешников, потому был вынужден бежать в США.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336804-na_post_sovetnika_premjera_goncharuka_rassmatrivajut_eks-zamestitelja_ministra_finansov_rossii
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- Скажите, почему вы решили стать таможенником?
- Знаете, я в детстве посмотрел фильм "Белое солнце пустыни". Меня потряс образ бескорыстного, преданного Родине таможенника Верещагина... И опять же эта тарелка черной икры...