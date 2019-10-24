 Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства вместе с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым посетил пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

"Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь небольшая на подъезде. И водителей проинструктирували - говорят, стоим где-то по 2 часа, не больше. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток", - сказал Гончарук.

Решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из 4 закупленных еще год назад не работает.

"Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", - отметил глава правительства.

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Премьер также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но куда их дели - неизвестно. Работы не выполнены.

"За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривен. Однако подъездные пути так и не отремонтировали. Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны", - сказал Гончарук.

По его словам, это еще не все проблемы. Через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение не принадлежит государству.

"И здание, в котором размещена таможня, и терминал, где находится место прибытия и проходит оформление, арендуется нами - принадлежит одному всем известному в регионе человеку. Так не должно быть"- отметил Гончарук.

Он поручил начальнику Главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Скворцову, городскому голове Алексею Каструку и и.о. председателя облгосадминистрации Михаилу Павлюку за две недели найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

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Гончарук также поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями: "Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор - среди первых", - заявил премьер-министр.