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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1844) таможня (1501) Нефьодов (117) Гончарук_Алексей (204)

 Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. ФОТО

Во время поездки в Черновицкую область премьер-министр Алексей Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне 01

Глава правительства вместе с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым посетил пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

"Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь небольшая на подъезде. И водителей проинструктирували - говорят, стоим где-то по 2 часа, не больше. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток", - сказал Гончарук.

Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне 02

Решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из 4 закупленных еще год назад не работает.

"Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГФС закупила вместо 7 только 4 сканера для таможни. Не работает сейчас ни один. Ситуация требует реакции правоохранителей, - Нефьодов

Премьер также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но куда их дели - неизвестно. Работы не выполнены.

"За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривен. Однако подъездные пути так и не отремонтировали. Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны", - сказал Гончарук.

По его словам, это еще не все проблемы. Через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение не принадлежит государству.

Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне 03

"И здание, в котором размещена таможня, и терминал, где находится место прибытия и проходит оформление, арендуется нами - принадлежит одному всем известному в регионе человеку. Так не должно быть"- отметил Гончарук.

Он поручил начальнику Главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Скворцову, городскому голове Алексею Каструку и и.о. председателя облгосадминистрации Михаилу Павлюку за две недели найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду

Гончарук также поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями: "Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор - среди первых", - заявил премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3155829
 
   
 Топ комментарии
 
- Прапорщик, остановите поезд!
- Поезд - стой-раз-два!
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Контрабанда - стой, раз, два !
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- Что ты сделал? Говори, ну!
- Накрыл Украину непроницаемым куполом.
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да чего? - просто дяди теперь будут заносить еще и Гончаруку...
Для того он, собсна, и ездил.
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Трах тібідох тібідох...
І так поки всі волоски з бороди не повидирав...

Нагадую зарплата у рядового митника: 5-7 тисяч гривень на руки... Тобто звільнити всіх... Набрати нових... Але зарплата всерівно буде 5 тисяч гривень...
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- Прапорщик, остановите поезд!
- Поезд - стой-раз-два!
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ну, да)))...сегодня 10 дней 10-дневного ультиматума билецкого и, что?...
вот оно, пришло время людей слова...
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никто не спросит у власти какая зарплата в ЦВК ?? просто интересно очень
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Шух - шух,помахал шашкой,попиарился и домой кататься на самокате,зашибись у нас премьер.
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Да-а-а... Глупые "пиндосы десятки лет с контрабандой и коррупцией у себя, борются, справиться не могут, а Гончарук за месяц всё "порешать" собрался...........
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Гончарук из Киева в Черновицкую область, небось на самокате ехал..
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Видимо, логичность наступающих последствий, спровоцировала одинаковость реакции (https://censor.net.ua/user/422048).
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Шо Пэдра, шо Моника, шо наш Орангутан - одна показуха на камеру для лохтората.
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На таможне не будет, сделают возле томожни.
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Ну если по честному то была новость шо ЗЕбубочка обещал победу над контрабандой до конца года. Так что давайте дадим ему ещё 2 месяца)))
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Отстает, Пэтруха за неделю решал не такие проблемы.
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Где-то я это уже слышал...

Президент Виктор Ющенко утвердил программу борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил на 2008-2009 годы. Об этом говорится в указе № 195/2008 «О программе борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил на 2008-2009 года» от 4 марта.

Программа предусматривает декриминализацию правонарушений в таможенной сфере, увеличение административной ответственности за нарушения таможенных правил, оптимизацию взимания пошлины, акцизного сбора, налога на добавленную стоимость, введение таможенными органами электронного декларирования товаров, завершение договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Россией.

Вместе с тем программа предусматривает оборудование пунктов пропуска через госграницу необходимым современным оборудованием, завершение создания интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системы контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу.

Согласно указу, программа будет реализовываться за счет бюджетных средств, с привлечением международного финансирования и технической помощи.

Кроме этого Ющенко поручил Кабмину разработать законопроект об увеличении ассигнаций на развитие материально-технической базы таможенной службы и изучить вопрос предоставления таможенным органам права на проведение оперативно-розыскной деятельности.

Также Ющенко рекомендует Генпрокуратуре проанализировать до июня практику принятия решений по уголовным делам о контрабанде, возбужденных на протяжении 2005-2007 годов и состояние досудебных следствий относительно этой категории дел.

Как сообщалось, Ющенко ожидает от Государственной таможенной службы более эффективной работы.
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О! Вот он, Гончарук! Таки удачный вечер, аж дважды я успел сегодня. Гончарук, ***! Вали *****!
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Контрабанда пошла и застрелилась, а чины таможни осознали, порвали форменную одежду, раскаялись и пошли, кто в пионеры-тимуровцы (бабушек через дорогу переводить), кто в монастырь (грехи замаливать), кто в сельское хозяйство (свиней пасти).
Ура!!!!
Контрабанда побеждена!!!!
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Порохоботы, а статью читать пробовали?
О контробанде там лишь в конце Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 1623
А в самой статье много чего интересного, и помещения, и сканеры...
Ну, кто рискнёт? Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 1623
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Зелебобик, в отличие от вас, мы читаем статьи в десятках источников, чтобы иметь объективную информацию о том, что происходит. Этот зеленый младореформатор - не первый, кого пережевала таможенная мафия, и не последний. От инсайдерских источников известно, что на время все приостановилось, потом поменяли смотрящих и расценки "за вредность от борьбы с коррупцией", и схемы продолжились. И не таким ламерам как сброд из "слуг избранного народа", таможня украинская оказывалась не по зубам. Так что все эти "барин приедет, барин накажет" пусть оставит для зрителей 1+1.
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Маладец ))
Хорошо умеешь копипастом заниматься...
А своё мнение имеешь?
И, кстати, я не зелебобик, я - михобобик ))
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т.е. еще бОльший талпайоп.
но ничего - инфа тебе зашла, живи с ней.
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Того самого Михо, который попытался побороть коррупцию на Одесской таможне? А мафия Одесской таможни оказалась покруче всей грузинской? Не говоря уже о том, что энергия Саакашвили без интеллекта Бендукидзе - деньги на ветер. А насчет копипаста - тебе, чтоб оригинал текста найти, придется мне прямо в мозг залезть. Но думаю, мы до наступления Оруэлловских времен клоуна успеем похерить.
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А то что?
Еще одну фотосессию на таможне устроит?
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Смешно... Гончарук не первый и не последний кто давал месяц
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Невезе Україні на прем'єрів. Для того, щоб знищити контрабанду - треба просто її відмінити. В сенсі, відкрити кордон для будь-якого товару, й не ставити загородки.
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Ну бред несёшь. Полный. Это даже теоретически невозможно. А кроме того крайне вредно для экономики.
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"Найти, усилить, разместить, подписать" - э народ, Вы руководите страной или ларьком ? Вы не знаете, как системно победить контрабанду - поучитесь у соседей. Все управление сводится к :"Вийди розбійнику".
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Нефьодов это тот кто занимается ввозом контрабаса? это он что ле будет бороться с контрабасами?! АГА ЩАЗЗ!
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Спочатку створить контрабанду, а потім з нею бореться. Це так називається.
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Лишився 1 тиждень

Ну по г+г скажуть, що відповідають, зєлуси з радістю то гімно зжеруть й будуть горді тим.Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 5844
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Чего брешишь, когда это он такое обещал. Ссылку в студию.
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"У меня есть свидетель - но я вам его не покажу".Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне - Цензор.НЕТ 6721
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местные фонды для метстных дорог а не для твоих подъездов, неуч
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так це ж при злочинній владі було.
ліс рубають, бурштин миють, на митниці нічого крім розцінок не помінялось, менти остаточно засіли на прикормлених ще за часів овоща місцях, правда тепер про ці факти 1=1 та інші канали не волають, тобто все зашибісь у нашому королівстві клоунів.
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Раз, два, три - контрабанда морскою фигурою на месте замри🐸
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Обсяги промислового виробництва у вересні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,1%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
За даними статистичного відомства, за січень-вересень зафіксовано нульове зростання промвиробництва.
За перші дев'ять місяців 2019 року у видобувній промисловості і розробленні кар'єрів зростання склало 2,2%, у переробній промисловості - падіння на 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 1,4%.
Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні - на 0,2%, у вересні - на 1,7%.
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73/43%зебіли, ви забезпечили цей регрес разом!
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...На пост советника премьера Гончарука рассматривают экс-заместителя министра финансов РоссииСекретариат Кабинета министров может назначить на общественных началах советником премьер-министра Алексея Гончарука бывшего заместителя министра финансов РФ и первого заместителя главы правления Центробанка России Сергея Алексашенко. Об этом сообщает журналистский проект «Cлідство.Info» со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.
В документе с подписью госсекретаря Кабмина Виктора Бондаренко говорится, что кандидатура Алексашенко рассматривается на пост советника Гончарука. Также отмечается, что с 2014 года Алексашенко живет в США. При том, что он все еще является гражданином России, написано, что, если предусмотрительные меры отсутствуют, секретариат просит назначить Алексашенко на предлагаемую должность.
slidstvo.info
В комментарии «Cлідство.Info» Гончарук заявил, что назначение на должность советника премьера гражданина РФ было бы очень рискованным решением, которое требует консультаций с СБУ.
«Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет», - высказался он.
Алексашенко занимал должность заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 годы, в конце 90-х стал заместителем главы Центрального банка РФ, также работал в холдинговой компании «Интеррос». Он поддерживал украинскую сторону во время аннексии Крыма в 2014 году, заявляя, что Москва нарушила все международные гарантии, которые были даны Киеву. Немногим позже, в 2015 году, он объяснил, что стал беженцем из-за резкой критики режима Путина и его приспешников, потому был вынужден бежать в США.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336804-na_post_sovetnika_premjera_goncharuka_rassmatrivajut_eks-zamestitelja_ministra_finansov_rossii
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Побачивши, що влади прийшли дебіли деякі зебіли почали говорити про себе, як про саакаботів..., бо про зе правда очі коле.
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Корреспондент берет интервью у таможенника:
- Скажите, почему вы решили стать таможенником?
- Знаете, я в детстве посмотрел фильм "Белое солнце пустыни". Меня потряс образ бескорыстного, преданного Родине таможенника Верещагина... И опять же эта тарелка черной икры...
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Думаю , что господину Гончаруку надо сильно обеспокоиться экономикой внутренней . А таможню , - никогда не решишь запретами . Ужо сколько решали , - но бабло перемагало ... .
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