 Отвечал честно, удивился вопросу об "Оппозиционной платформе", - эксперт о прохождении Арахамией полиграфа

Об этом заявил полиграфолог, врач-психофизиолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории психофизиологии труда Государственного учреждения "Институт медицины труда имени Кундиева НАМН Украины" Виталий Опанасенко. Именно он проводил проверку Арахамии на полиграфе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поведение под полиграфом Давида в принципе, как человека, который не слышит вопроса. Единственное, что его задело, - это идеологический вопрос: когда я спросил, получал ли он деньги за голос от представителей "Оппозиционного платформы - за жизнь". Это, в принципе, политический нонсенс, чтобы это могло иметь место. Поэтому это чистейшей воды ошибочно положительная реакция ... У нас есть реакции, говорящие о том, что, кроме того, что человек честно ответил на вопрос, то он еще и менее эмоционально нагружен из-за всей этой ситуации ", - отметил Опанасенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия

Специалист подчеркнул, что Арахамия волновался при прохождении полиграфа гораздо меньше, чем Дубинский.

"Если сравнить результаты Давида с результатами Александра (Дубинского. - Ред.), сразу бросается в глаза безразличие в психофизиологическом смысле Давида по сравнению с тем, что пришлось под полиграфом пережить в эмоциональном плане Александру ... Для Александра это что-то "жареное" : он переживал, потому что именно ему ставили в вину то 30 000 (долларов взятки. - Ред.), то 50 000 ... И, конечно, он волновался, но адекватно отвечал на вопросы", - отметил Опанасенко.

Также на Цензор.НЕТ: Официальные результаты проверки на полиграфе депутата Дубинского объявят 28 октября, - адвокат Костина

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".