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 Политика Украины, Экономика
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 Коболев призвал депутатов принять закон о ГТС - от этого зависит будущий транзит

Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" (законопроект об анбандлинге), ведь это является предпосылкой для сохранения транзита российского газа с 2020 года.

Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время экспертного обсуждения законопроекта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщили в пресс-службе НАК.

"Принятие данного законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", - отметил Коболев.

Глава Нафтогаза отдельно обратил внимание парламентариев и экспертов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтому более скорое принятие законопроекта №2239-1 Верховной Радой критически важно.

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Председатель правления Нафтогаза также отметил, что законопроект об анбандлинге гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в 100% государственной собственности и предусматривает расширение контроля национального энергетического регулятора за деятельностью ОГТСУ.

"ГТС будет сохранена в государственной собственности - не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал он.

В то же время Коболев предложил парламентариям сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ОГТСУ по согласованию с парламентом.

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"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути - ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов", - отметил руководитель Нафтогаза.

Коболев также напомнил, что Газпром активно привлекает европейских партнеров к своим проектам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и использует это в качестве аргумента в пользу перенаправления транзитных потоков газа с украинской ГТС в свои трубопроводные проекты.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла законопроект №2239-1 за основу. В свою очередь, Энергетическое сообщество подтвердило полное соответствие документа требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина полностью запаслась газом на зиму, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3155827
 
 
 Топ комментарии
 
Кобелев: "Где же я харчеваться-то буду?"
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подонок.. так и хочет остаться у корыта при зарплате 1 млн долларов в месяц
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Что то поздновато опомнились... Северный поток 2 и Турецкий поток почти достроены, и тут Коболев такой- о, у нас же анбандлинг не выполнен, вот жеж... Раньше то где был?
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это надо чтобы газпром по европейским законам мог без договора транзит оформить, сколько ему нужно.
коболев не особо хочет этого понятно, но европа ему сделает больно иначе.
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Не совсем так. Совсем БЕЗ договора не получится, иначе поступающий газ будет считаться контрабандой со всеми вытекающими. Анбандлинг нужен, что бы выполнить требование третьего энергопакета, который ратифицирован Украиной. Именно поэтому невозможно продление текущего контракта, так он был заключен именно с Нефтегазом. После анбандлинга создается юрлицо, с которым Газпром может заключить договор. Пока договор просто не с кем заключать. Вопрос, опять таки в том, почему все в последний момент???
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не совсем так. по третьему энергопакету 50% транзитных заявок должно выставлять на открытый аукцион. и их может купить кто угодно, даже ты, без договора.
фирма транзитер имеет обязательство выполнить их даже если договора нету.
на это уже есть преценденты и регуляции, которые нужно выполнять.
прецедент успешных поставок Газпрома по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть: с 1 января по 12 марта 2019 года Газпром поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.
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Кобелев: "Где же я харчеваться-то буду?"
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Если вы не примете закон то моя мама будет голодать в Америке так все дорого
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Похоже что закон максимум что сделает - это наплодит еще одну контору с очень немаленькими зарплатами.
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подонок.. так и хочет остаться у корыта при зарплате 1 млн долларов в месяц
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Татаромордва падлючая заерзала на чеченбутылках...
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А вообще, транзитировать этот газ, как то некошерно, не?
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Коболев переживает, что без зарплаты миллион в день останется... торопится...
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Почему вор коболев не в тюрьме?
Я типа задаюсь Вопросом?
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Закон нужен, ни в коем случае не сдавать на металлолом.
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как там мамка в штатах деньжат хватает ?
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Я так думаю что я наверно экстремист , потому что мне хочется ето ****************** минами накрыть.
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Как этот мутный юноша сумел пересидеть на своей сладкой должности все пертурбации в политике нашей страны, за последнее время?
Видно крыша у него ого-го... Бриллиантовый мальчик.
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коболев !!! какие проблемы??? у тебя бабла девать не куда., верховная зРада продаётся. Коболев призвал депутатов принять закон о ГТС - от этого зависит будущий транзит - Цензор.НЕТ 7982
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"Гімно маленьке, руденьке, а всякого пана з воза зсадить"©
А я призываю хоть депутатов, хоть Чёрта лысого врезать Коболеву такого пенделя, шоб он бежал к маме в Америку быстрее паровоза TGV (фр. Train à Grande Vitesse, до 320 км/ч).
"Сраку в жменю - і гайда"©
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