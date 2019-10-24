 Коболев призвал депутатов принять закон о ГТС - от этого зависит будущий транзит

Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время экспертного обсуждения законопроекта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщили в пресс-службе НАК.
"Принятие данного законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", - отметил Коболев.
Глава Нафтогаза отдельно обратил внимание парламентариев и экспертов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтому более скорое принятие законопроекта №2239-1 Верховной Радой критически важно.
Председатель правления Нафтогаза также отметил, что законопроект об анбандлинге гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в 100% государственной собственности и предусматривает расширение контроля национального энергетического регулятора за деятельностью ОГТСУ.
"ГТС будет сохранена в государственной собственности - не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал он.
В то же время Коболев предложил парламентариям сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ОГТСУ по согласованию с парламентом.
"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути - ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов", - отметил руководитель Нафтогаза.
Коболев также напомнил, что Газпром активно привлекает европейских партнеров к своим проектам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и использует это в качестве аргумента в пользу перенаправления транзитных потоков газа с украинской ГТС в свои трубопроводные проекты.
Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла законопроект №2239-1 за основу. В свою очередь, Энергетическое сообщество подтвердило полное соответствие документа требованиям Третьего энергопакета ЕС.
коболев не особо хочет этого понятно, но европа ему сделает больно иначе.
фирма транзитер имеет обязательство выполнить их даже если договора нету.
на это уже есть преценденты и регуляции, которые нужно выполнять.
прецедент успешных поставок Газпрома по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть: с 1 января по 12 марта 2019 года Газпром поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.
Я типа задаюсь Вопросом?
Видно крыша у него ого-го... Бриллиантовый мальчик.
А я призываю хоть депутатов, хоть Чёрта лысого врезать Коболеву такого пенделя, шоб он бежал к маме в Америку быстрее паровоза TGV (фр. Train à Grande Vitesse, до 320 км/ч).
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