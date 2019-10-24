 С начала суток 24 октября враг 13 раз нарушил перемирие, один украинский воин получил ранение, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:
трижды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;
у Верхнеторецкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
вблизи Авдеевки - со станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов наших позиций:
у Золотого-4 (не участок разведения) - с автоматических гранатометов;
неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, российские оккупанты прибегли к провокации с целью дискредитации военных Объединенных сил.
Сегодня, около 10-30 враг с автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.
Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайшей позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).
В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил".
С 1939 года по 1945 год, было сплошное "перемирие", которое периодически нарушалось.
Любое перемирие, заканчивается с первым выстрелом.
А на этой войне оно "возобновляется" каким то чудесным образом.
Очень удобно, т.к. можно вообще не реагировать на обстрелы: через пару минут после обстрела или атаки, у нас опять "перемирие".
И он сам остался в живых лишь благодаря 2 счастливым случайностям. Во-1-х его мать догадалась запихнуть его тна 4 месяца в ускоренное артиллерийское училище. И он прибыл на фронт лишь в феврале 42, и вдобавок офицером. А тех кого увезли на фронт сразу- тех перебили всех.
И во-2-х- он воевал на передке лишь года полтора. В 1943 лучших забрали в тяжёлые войска прорыва резерва РГК. Они проламывали фронт- и примерно половина их них выживала. А потом их отводили в тыл на переформирование.
А для тех кто воевал на передке постоянно- никакого перерыва не было, там никто не выживал, их убивали всех- и потом просто привозили новых.
https://m.gordonua.com/news/war/sivoho-prizval-vyplachivat-pensii-zhitelyam-ordlo-1370850.html
даже "бузина" себе такой уйни не позволял..
это чтоб статистику не портить?
Как выяснилось, почти каждый из активистов, отобранный для поездки лично и.о. главы ВЦА Золотого Инной Демиденко, тем или иным образом косвенно связан с деятельностью террористической группировки «ЛНР».
10 октября в кабинете и.о. главы ВГА Золотого и Катериновки Инны Демиденко в присутствии двух представителей областной ВГА проходил отбор местных жителей для поездки в Станицу Луганскую, рассказывает источник.
«Вот свозили Данилкину в Станицу и толку, она все равно не поменяла своего мнения!», - сказала Демиденко. И предложила свои «идеологически правильные» кандидатуры, в которых была уверена, а представители ЛОВГА просто соглашались.
Как стало известно, каждый из семи «туристов» в Станицу Луганскую, по возвращении рассказывавший жителям Золотого о преимуществах разведения войск, тем или иным образом связан с «ЛНР».
Например, у Мазур сын воевал на стороне боевиков «ЛНР», Харченко являлась организатором и участником незаконного «референдума» в 2014 году, Божко приходится свахой бывшему «министру угольной промышленности «ЛНР» Баранову, а у Шатиловой брат был депутатом золотовского горсовета с 2010 по 2015 год.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336796-svjazany_s_lnr_stali_izvestny_podrobnosti_poezdki_iz_zolotogo_v_stanitsu_luganskuju_aktivistov_vystupajushchih_za_otvod_
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