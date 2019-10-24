 С начала суток 24 октября враг 13 раз нарушил перемирие, один украинский воин получил ранение, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:

трижды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

у Верхнеторецкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

вблизи Авдеевки - со станковых противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов наших позиций:

у Золотого-4 (не участок разведения) - с автоматических гранатометов;

неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, российские оккупанты прибегли к провокации с целью дискредитации военных Объединенных сил.

Сегодня, около 10-30 враг с автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайшей позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил".