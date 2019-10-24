 Аваков наградил полицейских, оперативно нашедших похищенного в Коцюбинском младенца. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Имею честь наградить знаками отличия "За отвагу в службе" начальника Ирпенского отдела полиции ГУ НП в Киевской области Олега Петренко и оперуполномоченного Олега Полищука за то, что они менее чем за 4 часа нашли и вернули маме 3-месячного Дениса, похищенного вчера в Киевской области. Горжусь вами! ", - сказал Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция сообщила подробности задержания похитительницы младенца в Коцюбинском. ВИДЕО

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Позже полиция сообщила о задержании похитительницы.