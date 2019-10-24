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Все про:Аваков (2892) Киевская область (1782) Нацполиция (10294) похищение (1302) правоохранительные органы (444)

 Аваков наградил полицейских, оперативно нашедших похищенного в Коцюбинском младенца. ФОТО

Сегодня, 24 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил полицейских, которые оперативно нашли похищенного на Киевщине младенца и задержали злоумышленницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков наградил полицейских, оперативно нашедших похищенного в Коцюбинском младенца 01

"Имею честь наградить знаками отличия "За отвагу в службе" начальника Ирпенского отдела полиции ГУ НП в Киевской области Олега Петренко и оперуполномоченного Олега Полищука за то, что они менее чем за 4 часа нашли и вернули маме 3-месячного Дениса, похищенного вчера в Киевской области. Горжусь вами! ", - сказал Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция сообщила подробности задержания похитительницы младенца в Коцюбинском. ВИДЕО

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Позже полиция сообщила о задержании похитительницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3155823
 
   
 Топ комментарии
 
Какой же. всё-таки. душевный человек, этот аваков.. Аваков наградил полицейских, оперативно нашедших похищенного в Коцюбинском младенца - Цензор.НЕТ 5935
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Сраний совок. За що нагороджувати? Це ж їхня робота. Давайте будемо нагороджувати лікаря за правильний діагноз чи двірника за підметений двір.
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чи обізнані Ви із значенням слова "відвага"?
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Какой же. всё-таки. душевный человек, этот аваков..
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Да, и « душа» стала намного шире чем 5 лет назад, вон, так из пиджака и лезет.
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Сраний совок. За що нагороджувати? Це ж їхня робота. Давайте будемо нагороджувати лікаря за правильний діагноз чи двірника за підметений двір.
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Лікарі за правильний діагноз отримували зарплатню , а не Сибір . Двірники , - за сумлінну працю - квартирку в цокольному єтажі . Згоден з Вами , що це у поліцейських - щоденна робота , за резонансну справу можна дати премію ( іменний годинник , або грошову ) але ніяк не державні нагороди .
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Це не резонансна справа, а буденна рутина правоохоронних органів. І до речі, - вони теж отримують зарплату, і не найменшу.
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Что-то рожа у нового министра, уж больно похожа на старого коррупционера. Наверно похож просто, ведь не может же Зеленский...
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та й нинішній презик дуже схожий на попереднього в бажанні торгувати із ворогом і тримати кордон відкритим ..
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Это фото с искажением или Рюкзаков и впрямь такой пердун себе наел и заточка распухла?
Подвиг ежедневно на передовой совершают, а награды - мусорам за рутинную работу... сплошной полиграф и квартал...
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Ну чого ти так? Ця дитина може родич дуже впливової людини,а в Коцюбинському багато непростих людей проживає. Поліціонерська робота не така я к у сталевара, тут багато ще везіння грає свою роль,але коли "землю не риєш мордою", то везіння не спрацьовує, вважай всім повезло, ну крім бандита.Повезло що вдалося, і повезло що нагородили.
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Награждать медалями как-то занадто, особенно, "За отвагу в службе". Можно нафантазировать, что там экшн со стрельбой, как минимум. С другой стороны, продемонстрирована реальная оперативность, тут- не отнять. Потому, как по мне- премии, по максимуму- вполне достаточно было бы.
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Аваков наградил/ что наградил-хорошо.Что запретил показать народу свидетеля-плохо. Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия
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електрику виплатили премію за те що він вкрутив лампочку ...якось так
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і за кожну переведену через дорогу бабусю і знятого з дерева кота - всім медалі, грамоти )))
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Авакяну бы физподготовку пройти то уже костюм не сходиться на нелегальном игорном бизнесе отъелся
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еле одну пуговицу смог застегнуть на пиджаке. На все пуговки пузило лезло бы в кадр. Фотограф хвах1вець.
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У Макакова хлеборезка нехилая. Ментовский стандарт.
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Ну дали медаль железную,но это не именное оружие как например жене Пашинского
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Ребенка искали сотни людей а награду получили два полицая которые просто выполняли свою работу. Они что жизнью своей рисковали? А почему например доктора и медсестры не получают каждый день награду за спасение людей?
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Диви який швидкий, не те що Зеленський - щось телиться, телиться. Швидкого Авакова призначити командуючим антитерорестичної операції на Донбасі.
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Рюкзаков, что там по реальных преступниках и убийцах которые сейчас на свободе гуляют?
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У Макакова хлеборезка нехилая. Ментовский стандарт.
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Дитё спасли,позитивная новость.А в комментах....Господи,нашим людЯм и путин никакой не нужен-сами друг друга в го"не утопят...
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ну аху...ть
а уборщицу бабу Валю за уборку уже наградили?
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