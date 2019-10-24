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 Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Виталием Носкевичем состоится 25 октября в Коломые. ФОТО

25 октября, в городе Коломыя Ивано-Франковской области, в 10.00 по адресу: церковь св.Йосафата (детская церковь) начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Виталием Михайловичем Носкевичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Коломыйского городского совета.

Виталий Носкевич, 10.08.1984 года рождения, сержант, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 октября в районе города Красногоровка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

"В связи с гибелью военнослужащего, участника боевых действий, сержанта Носкевича Виталия Михайловича, который защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимал участие в антитеррористической операции, мэр Игорь Слюзар объявил на территории Коломыйской городской объединенной территориальной общины 25 октября 2019 Днем траура по погибшим.

В День траура на всей территории Коломыйской городской объединенной территориальной общины:

- приспустить Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов местной власти, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;

- отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле - и радио передач ", - отмечается, в частности, в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 28-й ОМБр Виталий Носкевич погиб 22 октября в зоне ООС. ФОТО

Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Виталием Носкевичем состоится 25 октября в Коломые 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155819
 
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