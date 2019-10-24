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 Совет Европы недостаточно реагирует на нарушение Россией прав человека, - Разумков

России позволили вернуться в ПАСЕ ради того, чтобы обеспечить защиту прав ее граждан. Но Совет Европы слабо реагирует на такие нарушения и на попытки Москвы дискредитировать авторитет организации.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на Европейской конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы и партнеров в Страсбурге. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Украина обеспокоена тем, что организация (Совет Европы. – Ред.) слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности, в России. Хотя именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека были главным аргументом в пользу возвращения российской делегации. Наша страна, совместно с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы", - сказал председатель ВР.

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Разумков добавил, что Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы из-за отмены права налагать действенные санкции на государства-члены, которые нарушают свои обязательства, проводят системную и целенаправленную политику пренебрежения правами человека.

"Двойные стандарты, к сожалению, иногда становятся частью повседневной процесса принятия решений в Совете Европы, что ставит под сомнение ценностные ориентиры этой организации", - подчеркнул Разумков.

Председатель Верховной Рады убежден, что решение об отказе от участия в осенней сессии ПАСЕ постоянной делегации украинского парламента в знак протеста против возвращения делегации России в ПАСЕ является вполне мотивированным.

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"Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока трудно спрогнозировать", - сказал спикер.

Он также отметил, что ментально Украина всегда принадлежала к Европейскому дому свободных наций.

"И граждане Украины заплатили сверхвысокую цену, защищая ценности демократического мира", - напомнил коллегам председатель ВР.

Источник: https://censor.net.ua/n3155817
 
 
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Ну що, пані і панове українці, перший крок до визнання Україною раша-бантустанів у ОРДЛО зроблений! Відтепер Україна визнаватиме довідки про народження та смерть, видані певними органами бантустанів. Здача інтересів України на корить раші та її маріонеток проходить успішно!
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Як блазень заліз на табуретку, так і повернули ********* в ПАРЄ. Совпадєніє? Не думаю.
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Все іде куди іде. Країна платить за інфантилізм та глупість навіть швидше ніж я гадав.
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