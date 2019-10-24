 Известную запорожскую активистку ромской организации Белову ударили ножом в грудь, она в реанимации

О нападении сообщил на своей странице в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани, информирует Цензор.НЕТ.
"Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют", - написал Хамдани.
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В полиции сообщили, что разыскивают злоумышленника.
"В 12:20 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена женщина с ножевым ранением. Полицейскими установлено, что в подъезде дома по улице Европейской в городе Запорожье, неизвестный мужчина нанес ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся", - сказано в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.
Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, решают вопрос об открытии уголовного производства.
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Анжелика Белова – руководительница общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", супруга запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
жидовську ще колихнуть
і руськоязичну на кінець...
а ми(народ шо не за гроші,і ботня шо за лаве) сремося не на жарт!
Далi продовжувати не буду, бо тайна слiдства понад усе.
Ещё в последнее время "ромов" выдумали.
Цыгане они, наркоторговцы и преступники в основном. Приличные были, да. Те что в том веке снялись в фильме "табор уходит в небо"
гормада-що з нами відбуваеться...?!!! це ЖАХ...