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 Известную запорожскую активистку Белову ударили ножом в грудь, она в реанимации

Неизвестный напал на известную запорожскую активистку Анжелику Белову – руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", жену лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.

О нападении сообщил на своей странице в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани, информирует Цензор.НЕТ.

"Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют", - написал Хамдани.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержан подозреваемый в серийных нападениях, совершенных на территории Днепровского района столицы, - прокуратура

В полиции сообщили, что разыскивают злоумышленника.

"В 12:20 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена женщина с ножевым ранением. Полицейскими установлено, что в подъезде дома по улице Европейской в городе Запорожье, неизвестный мужчина нанес ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся", - сказано в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, решают вопрос об открытии уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: Женщина нанесла ножевые ранения троим своим детям и пыталась покончить с собой в Запорожье, - Нацполиция

Анжелика Белова – руководительница общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", супруга запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.

Известную запорожскую активистку Белову ударили ножом в грудь, она в реанимации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155815
 
 
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цыганва завалила наркотой все Запорожье и не только.
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Решают вопрос об открытии дела. Хулиганство?
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до ромів співчуття немає..... крадіжки і наркота - це все, чим вони займаються
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как и Голобородько - фантастический персонаж
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Так Миклован еще круче был, с двумя револьверами, куда там Пашинскому с глоком...
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Ромский центр и антикоррупция?? Верится с трудом, что цыгане против коррупции бороться будут.
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😃 Так само борються з корупцією як із злочинністю загалом.
Призна.сь що в житті зустрів лише 1 ( одного) цигана який вчився на водія і реально збирався працювати. За інших краще промовчу ато адмін забанить.
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эх пороха нет..а так бы можно было кричать ПОРОШЕНКО ОСТАНОВИ НАПАДЕНИЯ НА АКТИВИСТОВ
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ЗЕЛЕНСКИЙ ОСТАНОВИ НАПАДЕНИЯ НА АКТИВИСТОВ !
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Теж не бачу різниці між Зе і Пе в ЦЬОМУ питанні. Одинакові мля...
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Это не про Украину. У нас работает бабло.
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"Хто замовив Гандзюк ?". Ніхто не відповів за криваве вбивство. І далі так буде.
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Та всі уже знають. Питання чи їх посадять.
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ножом в грудь - чисто цыганские приколы.

похоже на банальную ревность.
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Очередной глухарь как и с Гандзюк и с десятками других активистов. Сепары и власть уничтожают активных украинцев, взамен визжат что сепаров и олигофренов трогать нельзя ато Европа не даст кредитов или путиннападэ. Как по мне нужно уже банду давить и не слушать что там скажет гейропа или *****.
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Восстание готовят, по заданию счикаладного барона, тоже типа цигана...
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"Лачо Дром", значит. Что-то знакомое... Во! Вспомнил! От этих слов, похоже, произошло следующее: Лохотрон. А шо? Чисто цыганское место работы, с клиентами.
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Цыгане шумною толпою ринулись записываться в "Лачо Дром", руководимый молодой 24-летней Анжеликой, а старый цыганский барон решил навести порядок.
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