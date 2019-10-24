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 Политика Украины
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 Волынский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

Волынский областной совет принял обращение к Президенту Украины и Председателю Верховной Рады о недопущении капитуляции по "формуле Штайнмайера".

За решение в целом проголосовало 48 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За основу волынские депутаты приняли аналогичные обращения, ранее принятые в других областях.

В документе выдвигаются требования разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ; добиваться международной поддержки и полномасштабной военной помощи; заключить двусторонние соглашения с США и Великобританией о полномасштабной военной помощи Украине, предоставление летального вооружения и долгосрочной военно-технической помощи; ввести реальный военное положение в прифронтовых территориях и полную блокаду временно оккупированных территорий; не допустить предоставления "особого статуса" для оккупированных территорий и отменить действующий Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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Депутаты также настаивают на необходимости привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления. Проводить же выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях считают возможным только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, сотрудничество с оккупационным московским режимом, лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3155814
 
   
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Не все могут быть воинами,но понимать,что страна в опасности,на грани капитуляции,понимать должны все.
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Пеца в 14-м топил за штанмаера,но потом передумал,как так можно,ведь бойня закончится,а Пеца любит кровь
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Петя любит деньги, только деньги, ничего, кроме денег.
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Ну так на фронт их всем кодлом, чего штаны просиживают
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Они ылита, им нельзя на фронт. Они куют победу в тылу.
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Бурштин закінчився і згадали Порошенка? Волынский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9041
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Нужны перевыборы местной власти с участием СН.
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