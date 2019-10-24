 Волынский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

За решение в целом проголосовало 48 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За основу волынские депутаты приняли аналогичные обращения, ранее принятые в других областях.

В документе выдвигаются требования разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ; добиваться международной поддержки и полномасштабной военной помощи; заключить двусторонние соглашения с США и Великобританией о полномасштабной военной помощи Украине, предоставление летального вооружения и долгосрочной военно-технической помощи; ввести реальный военное положение в прифронтовых территориях и полную блокаду временно оккупированных территорий; не допустить предоставления "особого статуса" для оккупированных территорий и отменить действующий Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Смотрите: Пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть прекращение огня и разведение сил, - Зеленский. ВИДЕО

Депутаты также настаивают на необходимости привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления. Проводить же выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях считают возможным только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, сотрудничество с оккупационным московским режимом, лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины.

Читайте: Черновицкий облсовет просит президента и ВР разъяснить суть "формулы Штайнмайера", исключить тотальную амнистию и не отводить войска с линии разграничения

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.