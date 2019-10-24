 ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко, - "Слідство.Інфо"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Слідство.Інфо".
По данным проекта, в секретариат Кабинета министров Украины уже поступило представление на Алексашенко от руководителя аппарата премьера.
"Слідство.Інфо" опубликовало документ, в котором секретариат просят "в сжатые сроки" ответить, нет ли предостережений относительно назначения Алексашенко советником.
В комментарии проекту Гончарук сказал, что назначение советником гражданина РФ рискованное и требует консультаций со Службой безопасности Украины.
"Пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет", - сказал премьер.
Алексашенко - известный российский экономист и общественный деятель, ранее занимал должности замминистра финансов РФ и заместителя главы Центробанка России. Он критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в России политической системы. В 2013 году уехал на постоянное проживание в США.
23 августа 2017 года стало известно, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сообщалось, что при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники таможни остановили Алексашенко, который прошел через "зеленый" коридор, не задекларировав ордена времен Советского Союза и другие награды.
ДО Порошенка, Міністрами оборони України, призначали громадян Россіі.
Саламатіна і Лєбєдєва.
ПІСЛЯ Порошенка традиції повертають.
А потім навчи як не платити комуналку.
"Українців обурила ідея радника секретаря РНБО Сергія Сивохо "полегшити життя" пенсіонерам на непідконтрольних територіях, переказуючи гроші прямо на територію "Л/ДНР". Саме такий висновок зробили користувачі соцмереж з повідомлення Сивохо в Facebook, передають Патріоти України.",
нашіїхні люди і торговиє партньори.
рибі в воді комфортно, а Альоші на фую.
Еще гербы прибавятся другие…"(с).
Помните? Я- помню. Не сложилось, с Финляндией, не добавилась...
Не удивлюсь, если зе-избиратели скажут: он «критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в рАссии полит.системы»(с)
Или как вариант: при Порошенко и т.д.......🙂
Шефир, не завидуй, ты свое не упустил.
"С пистолета в ногу стреляют только ссыкуны"-подумал Зе.Брутальные
клоунымужики стреляют в ногу с гранатомета.Так смешнее и по приколу.
Реально,плакать не даст.Веселит страну.
*****,фошизды.Ничего святого.Немедленно отдайте ветерану заслуженные ордена и медали и извинитесь.Он ехал в логово врага на задание после того,как там провалился предыдущий борец с фашизмом Луценко(позывной
ЮстасЮрген ).
***,хватит чудить,зекоманда.Самим не надоело факапить?
Надо ж подготовить униформу: будёновку, красную рубаху-косоворотку, лыковые лапти (на зиму - валенки); аксессуары: гармошку-тальянку, балалайку, гусли; документацию: партитуру «Камаринской», «Калинки-Малинки», «Во поле берёзка стояла».