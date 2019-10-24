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 Политика Украины
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Все про:Гончарук_Алексей (204) Алексашенко (1)

 ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко, - "Слідство.Інфо"

На должность советника премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах рассматривается кандидатура российского гражданина Сергея Алексашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Слідство.Інфо".

По данным проекта, в секретариат Кабинета министров Украины уже поступило представление на Алексашенко от руководителя аппарата премьера.

"Слідство.Інфо" опубликовало документ, в котором секретариат просят "в сжатые сроки" ответить, нет ли предостережений относительно назначения Алексашенко советником.

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В комментарии проекту Гончарук сказал, что назначение советником гражданина РФ рискованное и требует консультаций со Службой безопасности Украины.

"Пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет", - сказал премьер.

Алексашенко - известный российский экономист и общественный деятель, ранее занимал должности замминистра финансов РФ и заместителя главы Центробанка России. Он критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в России политической системы. В 2013 году уехал на постоянное проживание в США.

23 августа 2017 года стало известно, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сообщалось, что при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники таможни остановили Алексашенко, который прошел через "зеленый" коридор, не задекларировав ордена времен Советского Союза и другие награды.

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​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко, - Слідство.Інфо 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155807
 
 
 Топ комментарии
 
Только у меня ВСЕ кадровые решения команды Зеленой саранчи вызывают кучу вопросов?! ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5032
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Это уже прости писец какой-то. Это уже не дно, это днище. Может еще Азирова в пару к Хорошковскому вернете?
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Только у меня ВСЕ кадровые решения команды Зеленой саранчи вызывают кучу вопросов?! ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5032
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ні, скоріш лише в тебе одного з усього масиву 73/43%зебілів.
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Поймите порохоскот своими тупыми кукушками что есть порохоботы, есть зелеботы , и есть адекватные люди с чувством справедливости которые ни за тех ни за других если те делают ошибки , и когда Мы соберемся - то сметем и тех и других что будете ломится что сайгаки по кукурузе вместе со своими кумирами !!!
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Еще хуже есть наивные дебилы. А ну-ка "адекватный", немного вернемся назад. Апрель 2019 года. Самые рейтинговые кандидаты: Зеля, Порох, Юля и Бойко. Остальные - статисты ниже плинтуса. Выбирай из 4х кандидатов. Ну и? Это не про бла-бла-бла, это про реальный выбор.
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Ну а що.
ДО Порошенка, Міністрами оборони України, призначали громадян Россіі.
Саламатіна і Лєбєдєва.
ПІСЛЯ Порошенка традиції повертають.
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По тому, что происходит сейчас в стране, очень похоже, что "квартал" - это типа филиал ФСБ
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Это уже прости писец какой-то. Это уже не дно, это днище. Может еще Азирова в пару к Хорошковскому вернете?
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Может и Януковичу может работу предложат? Он большой специалист...
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Чудові новини! Тільки завдяки особисто Гончаруку українські десантники посіли друге місце на престижних змаганнях у Британії. Ми їх відведемо від лінії зіткнення у степ під гради та арту "повстанців-бунтарєй". "Зелене світло" для росії та лднр. Не зупиняймося, працюємо далі!

​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5692
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Енот- полосатый. А тут ленивец какой-то зелёный.
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А на МИД Украины Машку Захарову. Чего мелочится. ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 7812
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Бене специалист по отмыву денег через ГКО понадобился? Алексашенко этим в параше успешно промышлял в 90-е. ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 9015
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Купи мені самокат, льоха.
А потім навчи як не платити комуналку.
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Ну как бы пояснить зебилам... это - сродни соитию с малознакомой девицей без презерватива... может повезет...а может и нет. И тогда весь полоаой хер придется отмачивать в банке с марганцовкой... а жена заподозрит? А люди станут вопросы задавать? А оно надо идти заведомо на риск???
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Ура ! Теперь из рашки к нам попрет все креативные, высокоуровневые и высокотехнологические достижения.
​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8206
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После Сивохо в РНБО кадры у зеликов окончательно исчерпаны. Профффессионалы кругом рассажены. Пора русню трудоустраивать.
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Инициативный Сивоха уже себя показывает с "лучшей" стороны.

"Українців обурила ідея радника секретаря РНБО Сергія Сивохо "полегшити життя" пенсіонерам на непідконтрольних територіях, переказуючи гроші прямо на територію "Л/ДНР". Саме такий висновок зробили користувачі соцмереж з повідомлення Сивохо в Facebook, передають Патріоти України.",
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Там же наші їхні люди і торговиє партньори.
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Привет! Не. У меня тут, всё по честному: как тока вижу Гончарука- сразу посылаю его тудой. При этом- никаких вариаций не допускается. Вот, например, вылезет он на иной страничке- снова тудой свалит. А я- в БАН. Я уже привык.
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Бачу тебе перетворили на хрестик і я теж туди подався.))
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Так, тут иначе- никак. Ну, ладно. Жду ещё Гончарука, лучше- на самокате. Тогда я его пошлю высокохудожественно.
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це те ж саме шо рибу в воду послати.
рибі в воді комфортно, а Альоші на фую.
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Так он жы ж, вроде как- активный. Ну, судя по данным Моси.
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Алексашенко, всё же, получше Кошевого будет... ​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6477
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К советским(и другим) наградам добавятся и украинские.
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"А может быть - к шестнадцати гербам
Еще гербы прибавятся другие…"(с).

Помните? Я- помню. Не сложилось, с Финляндией, не добавилась...
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Так тихою сапою криворізька шпана передасть управління країною *********.
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Почему фанаты зели затаились ? Скучно .
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Шеф, всьо ідьот по заранєє намєчєному плану.(С)
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Ещё есть толковый такой Андрей Илларионов, бывший советник Путина.
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Так его как раз и не зовут, чтобы рядом не выглядеть совершенными дебилами.
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Так куда уже совершеннее.Это уже даже не дебилизм...это уже клиника...От такого запущенного состояния лечение одно--гильотина.
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Хотелось бы послушать,что на это скажут зе-избиратели. Дальше всё в порядке,никто ничего не сливает?
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Мария,
Не удивлюсь, если зе-избиратели скажут: он «критиковал политику действующей власти и негативно отзывался по поводу существующей в рАссии полит.системы»(с)
Или как вариант: при Порошенко и т.д.......🙂
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Не подсказывайте бобикам,пускай сами включают свои шарики.
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За одно это надо провести психиатрическую экспертизу шута и его команды
​Советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 206
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замминистра финансов РФ./ Толи ещё будет. "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир.
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"Все подзаработали, только нас с вами разорили".

Шефир, не завидуй, ты свое не упустил.
​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5524
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<<<"Не выстрелить бы себе в ногу">>>

"С пистолета в ногу стреляют только ссыкуны"-подумал Зе.Брутальные клоуны мужики стреляют в ногу с гранатомета.Так смешнее и по приколу. ​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6236
Реально,плакать не даст.Веселит страну. ​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6236
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Сообщалось, что при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники таможни остановили Алексашенко, который прошел через "зеленый" коридор, не задекларировав ордена времен Советского Союза и другие награды.

*****,фошизды.Ничего святого.Немедленно отдайте ветерану заслуженные ордена и медали и извинитесь.Он ехал в логово врага на задание после того,как там провалился предыдущий борец с фашизмом Луценко(позывной Юстас Юрген ).
***,хватит чудить,зекоманда.Самим не надоело факапить?
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Не знаю кто такой этот алексашенко, но в россии экономикой руководят более профессиональные и прагматичные специалисты чем у нас. Мы можем исходить слюной по поводу россии но это к сожалению так.
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Дании́л Алекса́ндрович Ге́тманцев(это та тварь которая решила уничтожить ФОПы что бы в случае нападения раши некому было создавать и финансировать добробаты,не секрет что ФОПы на 80% обеспечивали добровольцев всем чем они нуждались)выступает за то что бы дать воду Крыму из Днепра.
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Чого обурюватись ? Сивуха вважає що ми "адіннарот" і з часом знову брататимемося . От тільки шіфер відмінить "еті гадкіє квоти" для українскої мови не ТВ .
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Вот! К вам- никаких претензий, а меня в БАН отправляют, как только я тоже самое в адрес Гончарука говорю!
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Алексашенко, живет в Вашингтоне, 2 мая 2014 года в интервью программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» Алексашенко высказался, что«Россия своими действиями в Крыму, захватом Крыма разрушила то положение дел, которое сложилось как минимум в Европе»[14].Считает себя «беженцем» из РФ по политическим мотивам.
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"Ах ти москаль в сраку граний!"©
Надо ж подготовить униформу: будёновку, красную рубаху-косоворотку, лыковые лапти (на зиму - валенки); аксессуары: гармошку-тальянку, балалайку, гусли; документацию: партитуру «Камаринской», «Калинки-Малинки», «Во поле берёзка стояла».
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Меня эта новость не удивляет. И так понятно, что команда клоунов пришла добить эту страну на радость кремлефюрреру.
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