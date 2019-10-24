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Все про:Конгресс США (486) США (15657) Фирташ (1019) Трамп (2570) Джулиани (63) Парнас Лев (4) Фруман Игорь (2)

 Демократы в Конгрессе США выясняют, финансировал ли Фирташ избирательную кампанию Трампа

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, которого в Штатах разыскивают по обвинению в коррупции, мог делать взносы на избирательную кампанию президент США Дональда Трампа через ныне арестованных Парнаса и Фрумана.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на члена Палаты представителей Джейми Раскина, информирует Цензор.НЕТ.

"Демократы Конгресса выясняют, действительно ли украинский олигарх (Фирташ. - Ред.), связанный с организованной преступностью, занимался финансированием двух соратников Руди Джулиани (Льва Парнаса и Игоря Фруман. - Ред.), которых подозревали в том, что они делали незаконные взносы в избирательную кампанию президента Дональда Трампа и законодателей Республиканской партии", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Дмитрий Фирташ - состоятельный гражданин Украины, обвиняемый в хищении средств украинской энергетической компании, сейчас борется в суде против своей экстрадиции в США. Против него возбуждены дела за подкуп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани получил компромат на Байдена от Фирташа, - Time

Теперь украинский олигарх попал под еще большее внимание проверок из-за подозрений, что он может быть источником сомнительного богатства двух американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Их обвиняют в незаконном финансировании кампании Трампа и республиканцев.

Окончательный источник их денег до сих пор неизвестен. В обвинительном акте говорится лишь, что "иностранец-1", россиянин, предоставил Парнасу и Фруману деньги, чтобы они сделали пожертвования Трампу и Республиканской партии в июле 2018 года и апреле 2019 года. В частности, речь идет о $ 325 000 фонда кампании Трампа. Эти деньги, как и вклад в размере $ 15 000 на фонд генерального прокурора Западной Вирджинии Патрика Морриси, были пожертвованы от имени компании по экспорту природного газа. Парнас и Фруман выступают ее учредителями, но она, похоже, не ведет никаких реальных дел.

"Растет интерес к Фирташу и тому, какую роль он играл", - сказал Джейми Раскин.

"Его связь с Владимиром Путиным и Россией также нужно изучить", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: В офисе Фирташа отрицают его встречу с Джулиани

Источник: https://censor.net.ua/n3155806
 
   
 Топ комментарии
 
Фирташ, Ахметов, Порошенко, все это кубло давно пора уничтожить.
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фиртащ-на загоне,пэтро-в напряге,гудку ахметычу-приготовиться!!!
ПС:амеры,не схибьте.GBA!
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Первую избирательную компанию Порошенко он точно финансировал.
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Совет форумчанПравила форума
 
В чём проблема ? У Зели есть полиграф . Не дорого .
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Неужели украинские делишки таки похоронят Орангутана?
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ну, Байдена-то по факту уже похоронили.

Я думаю он и баллотироваться не станет
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Да не, пока еще барахтается старичек, даже рейтинг вроде не особо растерял. У социалистов другой взгляд на коррупцию, для них если свой - то можно.
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Фирташ, Ахметов, Порошенко, все это кубло давно пора уничтожить.
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фиртащ-на загоне,пэтро-в напряге,гудку ахметычу-приготовиться!!!
ПС:амеры,не схибьте.GBA!
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Никто вам ничего не должен, у американцев а основной массе не вызывает энтузиазма платить всяким странам третьего мира особенно когда они кусают дающую руку.
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Таки Украина самая влиятельная держава в мире.
Она смогла внести хаос во внутреннюю политику США, всех их между собой до жути поссорить, шо россии годами не удавалось.
Правда, это всё произошло благодаря глупости и жадности наших политиков, но факт уже свершился...
Как наша страна вылезет из этой хреновой ситуации - даже представить себе сложно...
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Первую избирательную компанию Порошенко он точно финансировал.
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Фирташ финансировал кампании Ющенка, Овоща и Порошенка. И был по-факту "акционером-собственником" этих трёх презов
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Первый Майдан проиграл, когда самолёт фирташа привез тёщу юща на инаугурацию.
Второй Майдан проиграл, когда порох полетел в Вену к фирташу за благословлением.
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Ну чи фінансував фірташ трампа, це америкоси з"ясують точно, а от сивочолого брехливого хряка фірташ фінасував і це - факт. І для фірташа, і для цинічного бариги, прихід до влади ЮВТ - смерті подібний. Тому "мародер" ще перед виборами14-го року, в Відень до фірташа майнув разом з віталіком-"боксером" с "шефом пасавєтоватся!".
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Миль пардон, а где нынче тов. Фирташ обретается? Его вроде присудили к выдаче из Австрии в США, и на этом всё затихло?
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Денег у фирташа много. Может нанять адвокатов, которые тянут дело в бесконечность
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Это вряд-ли. Ценный свидетель. Знает очень много.
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В США психоз. Перед КНДР, и Венесуэлой поплясали угрожающий танец, Сирию и курдов сдали, теперь себя кушать начали.
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