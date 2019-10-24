 Демократы в Конгрессе США выясняют, финансировал ли Фирташ избирательную кампанию Трампа

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на члена Палаты представителей Джейми Раскина, информирует Цензор.НЕТ.

"Демократы Конгресса выясняют, действительно ли украинский олигарх (Фирташ. - Ред.), связанный с организованной преступностью, занимался финансированием двух соратников Руди Джулиани (Льва Парнаса и Игоря Фруман. - Ред.), которых подозревали в том, что они делали незаконные взносы в избирательную кампанию президента Дональда Трампа и законодателей Республиканской партии", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Дмитрий Фирташ - состоятельный гражданин Украины, обвиняемый в хищении средств украинской энергетической компании, сейчас борется в суде против своей экстрадиции в США. Против него возбуждены дела за подкуп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани получил компромат на Байдена от Фирташа, - Time

Теперь украинский олигарх попал под еще большее внимание проверок из-за подозрений, что он может быть источником сомнительного богатства двух американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Их обвиняют в незаконном финансировании кампании Трампа и республиканцев.

Окончательный источник их денег до сих пор неизвестен. В обвинительном акте говорится лишь, что "иностранец-1", россиянин, предоставил Парнасу и Фруману деньги, чтобы они сделали пожертвования Трампу и Республиканской партии в июле 2018 года и апреле 2019 года. В частности, речь идет о $ 325 000 фонда кампании Трампа. Эти деньги, как и вклад в размере $ 15 000 на фонд генерального прокурора Западной Вирджинии Патрика Морриси, были пожертвованы от имени компании по экспорту природного газа. Парнас и Фруман выступают ее учредителями, но она, похоже, не ведет никаких реальных дел.

"Растет интерес к Фирташу и тому, какую роль он играл", - сказал Джейми Раскин.

"Его связь с Владимиром Путиным и Россией также нужно изучить", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: В офисе Фирташа отрицают его встречу с Джулиани