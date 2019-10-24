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 Общество
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Все про:воздух (73) загрязнение (127) Киев (18094) Минздрав (2051)

 В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что воздух Киева остается в своих привычных параметрах, а увеличения концентрации загрязняющих веществ не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения Украины состоялось совещание о состоянии загрязнение атмосферного воздуха в Киеве. Сообщается, что на встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха.

"Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано. Однако осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения", - сообщили в пресс-службе.

По результатам встречи Минздрав планирует:

  • Инициировать изменения в городской инфраструктуре, строительство объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне.
  • Обновить законодательство, устанавливающее предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе.
  • Инициировать проведения межведомственной встречи с Министерством энергетики и защиты окружающей среды. Цель - актуализация планов внедрения Порядка осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.08.2019 №827.
  • Определить контроль качества атмосферного воздуха приоритетным вопросом в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из государственной бюджетной программы "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".

Как отметили в Минздраве, правительство будет решать проблему загрязнения воздуха комплексно.

"В сотрудничестве с местными властями и контролирующими органами будет налажена система контроля опасных выбросов. Эта информация будет доступна для каждого и будет проводиться с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155802
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно. Одни витамины.
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От радостной этой новости почему-то не проходит першение в горле, держится слеза на глазу, в носу как в кочегарке и птички кажутся в тумане совсем-совсем особенными. В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 9347
В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 2505
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кто сжигает листья- тот выродок,который заслуживает бейсбольной битой
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Бабка в тумане подожгла мокрые листья и пол мира остановилось .
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..дышите глубже и не паникуйте - а то Хутин нападет... ИДИОТЫ ***... И еще вопросик возник - а это точно заявил минздрав а не 95 квартал ?! В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 5396
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Совок везде и во всем!
- Какова концентрация вредных веществ в воздухе?
- В пределах нормы, оснований для паники нет!
Или,
- Как высок уровень преступности?
- Преступность есть, но неуклонно снижается!
Короче, все у нас всегда хорошо.
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v совке было намного лучше чем щас мусора ходили без наручников и дубинок
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Вернулся с улицы как с поле боя под Ипром. Жжение в глазах и на губах. Дышать на позняках нечем. Видимость 0. Завтра хоть ГП5 надевай.. А так да. Все чисто. Как в ссср.
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А, тоді все норм. Хлопці й дівчата - знімайте протигази!


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От радостной этой новости почему-то не проходит першение в горле, держится слеза на глазу, в носу как в кочегарке и птички кажутся в тумане совсем-совсем особенными. В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 9347
В воздухе Киева не обнаружено увеличения концентрации загрязняющих веществ, - Минздрав о результатах мониторинга - Цензор.НЕТ 2505
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В воздухе Киева не обнаружен кислород - Минздрав
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Во дикари - тумана осеннего не видали!
Чай из Африки...
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Научна гипотеза:" Зелена пліснява виділяє токсичні випари."
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видно наверху решили что мы медленно эмигрируем можно еще притравить
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