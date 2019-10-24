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Все про:взятка (4748) правоохранительные органы (444) прокуратура (3714) Харьковщина (1395) сельсовет (67)

 На Харьковщине председатель сельсовета попался на взятке 800 долл., - прокуратура

Прокуратура сообщила сельскому голове одного из районов Харьковской области о подозрении по факту получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По данным следствия должностное лицо органа местного самоуправления одного из районов Харьковской области требовало взятку за предоставление в собственность земельного участка общей площадью 0,700 га для строительства и обслуживания хозяйственных зданий и сооружений.

Во время следствия задокументирован факт получения взятки в размере 800 долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель сельсовета на Хмельнитчине попался на взятке 20 тыс. грн за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155801
 
 
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Аж ВIСIМСОТ далярiв?!
Все, я заспоєний - корупцiю у владних кабiнетах подолано!
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попался на взятке 800 долл., - прокуратура/ Рябошапку в университете Соломона ловить больших воров типа Коломойского не научили.
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"Нехай не лізе поперед "провладних батьків" до пекла" - майже цитата.
На Харьковщине председатель сельсовета попался на взятке 800 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6862
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О знову спортивна рибалка на тюльку перейшла як при кучмі, ющі та янику, а при петі імітували трофеї...... На Харьковщине председатель сельсовета попался на взятке 800 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 7636 А де ж велика риба?!
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Ой-ёй-ёёёйййй... погорел паря...800 североамериканских! Начальник села! Ото мужчина поднялся...
800...в селе... тюашо нельзя?
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