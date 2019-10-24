 На Харьковщине председатель сельсовета попался на взятке 800 долл., - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По данным следствия должностное лицо органа местного самоуправления одного из районов Харьковской области требовало взятку за предоставление в собственность земельного участка общей площадью 0,700 га для строительства и обслуживания хозяйственных зданий и сооружений.

Во время следствия задокументирован факт получения взятки в размере 800 долларов.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.