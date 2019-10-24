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 Политика Украины
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 Первый замминистра юстиции Горовец возглавил Антирейдерскую комиссию

Председателем Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации назначен первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, кроме обновления состава Антирейдерской комиссии, происходит формирование Экспертного офиса по вопросам государственной регистрации.

"Экспертный офис придет на смену Комиссии. Он не просто будет рассматривать материалы жалоб и готовить выводы по ним, но обобщать проблематики в сфере государственной регистрации и сразу формировать предложения изменений в законодательство и усовершенствований программного обеспечения государственных реестров. То есть будет иметь так называемый "единый цикл", - уточнил глава ведомства.

В Минюсте обещают проводить заседания комиссии в формате круглого стола, создать горячую линия для общения с жалобщиками.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155799
 
 
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