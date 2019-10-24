 Информация о намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами, - Мендель

Об этом Мендель сообщила изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она.
Ранее в СМИ сообщили, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.
Головне знайти поліграфолога, який тебе поважає....
Давід Арахамія
Журналістам після проходження тесту.
(C)
@Rooftop564
😄