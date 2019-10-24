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 Политика Украины
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Все про:слухи (32) увольнение (1738) Пристайко (243) Мендель (45)

 Информация о намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами, - Мендель

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. По ее словам, подобная информация является необоснованными слухами.

Об этом Мендель сообщила изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она.

Ранее в СМИ сообщили, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155797
 
 
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 3 мин.3 минуты назад

Информация о намерении уволить главу МИД Пристайко является необоснованными слухами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3264

Головне знайти поліграфолога, який тебе поважає....
Давід Арахамія
Журналістам після проходження тесту.
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Пока зеля поменяет власть , на новые выборы получим приглашение . Всё не то и не так . Гнать всех надо ссаными тряпками .
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В партии Слуга Народа провели тестирование. Нужно было в дощечку с круглым, квадратным и треугольным отверстием вставить шарик, кубик и пирамидку. По результатам партия разделилась на две части: полные идиоты и Жан Беленюк, который очень сильный.
(C)
@Rooftop564
😄
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м-да, хоть он и бесполезен для страны как министр иностранных дел, но как жополиз весьма у Зели востребован.
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Проблема в тому, що в нас кожен президент, керівник приходить зі "своєю" командою кмів,сватів, однокасників, і зазвичай це команда прихлебателей грабіжників. А потрібно, щоб ти приходив і робив весь колектив, всю країну командоюКОМАНДОЮ! Ну, атой хто не захоче бути командою того "дискваліфікувати" ......
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После того, как вы сами признали, что любой кто хочет сшибить бабло может получать украинскую пенсию, даже те кто отказался от гражданства и те, кто получает одну пенсию от Украины, вторую от оккупанта, вылядит совершенно нелогичным ваш отказ от выбора тех же предателей и ренегатов, которые положив на Украину выбрали Россию. Если уже сами признаете их людьми достойными пенсии, то кушайте что сами наварили. Логически запрос от кацапов обоснован, вы сами его спровоцировали.
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А кто там в Японии выглядывал постоянно из-за угла,боясь как бы шеф не сболтнул лишнего на интервью. Руками и ногами махал перед камерой,что пора закругляться. Так это ж истеричка мендель. Мосчная пресс-секретарь.😊
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