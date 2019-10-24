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 Политика Украины
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 "Очередная грязная манипуляция", - в МИД ответили на предложение РФ признать оккупацию Крыма

Требования российского чиновника признать незаконную оккупацию Крыма являются очередной грязной манипуляцией Кремля.

Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала слова заместителям министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт министерства.

"Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля", - заявила Зеленко.

"В очередной раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к Украинской Крыма", - добавила она.

По словам официальной представительницы МИД, украинская сторона готова "к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над ныне оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь".

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Напомним, 22 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что переговоры между Украиной и РФ о морской границе возможны при отсутствии спора о правах "на материковую или островную территорию". Он сказал, что хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между странами могло бы стать признание Украиной оккупации Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3155796
 
   
 Топ комментарии
 
Нуууу хз хз, верить что кацапам, что их прикацапленым зеленым братушкам, вообще не стоит
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Ужоснах! Низачот! Ф ее фамилии ашипка! Далжно бьіть - Зеленго!
(Зеленго - ето йад, шоб мазать, када идет кроф)

"Очередная грязная манипуляция", - в МИД ответили на предложение РФ признать оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4186
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А зеля почему-то уверен в своем триумфе на "нормандском формате", в то время как его будут там держать за лошка. Неадекват.
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Фсе прапала, да? Украину сливают и это капитуляция?
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А ты никак ему орден готовишь за феерическую победу над путлером и подмахивающих ему меркель и макрону? Ну-ну.
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Да нет, все намного проще: я все никак не дождусь, когда тебе подобных в дурку санитары заберут и вы ваши бредни тут печатать перестанете.
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Эти ожидания лишь следствие твоей полыхающей задницы. Потому что ты такой же неадекват как и твой зелеидол.
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Просто всем, кроме зебилов, уже понятно, шо ота "божья роса", которая изливается из-под Моники в глаза лохтората, имеет желтый цвет и аммиачный запах.
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Нуууу хз хз, верить что кацапам, что их прикацапленым зеленым братушкам, вообще не стоит
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це пробний шар.
тицьнули паличкою в зелену кучу.
погодяться чи ні - зараз розпочнуться торги.
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Як показує час та сайт "Цензор", в Україні також чимало відвертих ідіотів, котрим мізки замінив телевізор.
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А как вчера подхватила єту "новость" порохоботская ботва , как обсасьівали очередную "зраду"! Но вьішел пук в лужу...
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Грязная манипуляция,грязного кремля.
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