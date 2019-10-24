 "Очередная грязная манипуляция", - в МИД ответили на предложение РФ признать оккупацию Крыма

Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала слова заместителям министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт министерства.

"Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля", - заявила Зеленко.

"В очередной раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к Украинской Крыма", - добавила она.

По словам официальной представительницы МИД, украинская сторона готова "к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над ныне оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь".

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Напомним, 22 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что переговоры между Украиной и РФ о морской границе возможны при отсутствии спора о правах "на материковую или островную территорию". Он сказал, что хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между странами могло бы стать признание Украиной оккупации Крыма.