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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:изнасилование (639) Киев (18094) Нацполиция (10294)

 Полиция задержала насильника, нападавшего на женщин в Святошинском районе столицы

Мужчина, который насиловал и грабил женщин в Святошинском районе Киева, найден и взят под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанным оказался 46-летний ранее судимый киевлянин.

"Установлено, что насильник орудовал на территории Святошинского района столицы. Так, 12 октября 2019 года злоумышленник совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку, после чего, учитывая уязвимое состояние потерпевшей, изнасиловал ее.

Спустя несколько дней злоумышленник решил повторить содеянное, однако 35-летняя женщина смогла вырваться и позвать на помощь", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155794
 
 
 Топ комментарии
 
Ще один призедент . Як казав Зеленський " ... такі ж президенти як і я " .
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С топориком надежней будет 😝.
Желательно по самые уши...
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При задержании ничего не потерял ? Говорят , что химическая кастрация - это гуманно . А я уверен , что топорик и пенёк .
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При задержании ничего не потерял ? Говорят , что химическая кастрация - это гуманно . А я уверен , что топорик и пенёк .
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С топориком надежней будет 😝.
Желательно по самые уши...
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Ще один призедент . Як казав Зеленський " ... такі ж президенти як і я " .
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Смертельная инъекция или газовая камера, были бы вполне достойным финалом для такого д-ма.
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Ничего, закроют в сизо, кацманавт на поруки возьмет, а там и до ростовского маетку рукой подать.
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а многіє женщини позавідуют - єсть же мужикі, коториє хотят і могут
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