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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Ощадбанк (188) Россия (74119) суд (22663) убытки (190)

 Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд

Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию Российской Федерации на решение международного арбитража, которым РФ обязали выплатить 1,3 миллиарда долларов украинскому "Ощадбанку" в связи с потерянными в захваченном Россией Крыму инвестициями.

Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Андрей Пышный в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"22 октября Парижский Апелляционный суд огласил решение по результатам заседания 8 октября 2019 по заявлению Российской Федерации к Ощадбанку. Этим заявлением РФ пыталась остановить исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018. Это решение было принято по иску "Ощадбанка" против РФ о возмещении убытков причиненных банку Россией в результате оккупации АР Крым. На общую сумму 1,3 млрl долларов США плюс около 100 тыс. долларов США за каждый день просрочки платежа", - сообщил Пышный.

По его словам, основным аргументом РФ было то, что "в случае принудительного исполнения указанного арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают имущество государства, Российской Федерации может быть нанесенный материальный ущерб и нарушены его права"

"И вот результат - судья отклонил заявление Российской Федерации. Борьба продолжается", - отметил Пышный.

Отметим, "Ощадбанк" по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с РФ $1,3 млрд убытков из-за оккупации Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3155792
 
   
 Топ комментарии
 
Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 7038 дави кацапню по всіх інстанціях!
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Во Франции живут дикари. Они ничего не понимают в правосудии. У них даже генпрокурор не 100% Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 4209 И вообще, надо было выйти на улицу и спросить там у ста людей...
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поганую Рашку и рабсиян, нужно держать в долгах и "черном теле"..
духовная миссия Пидороссии - сидеть на бутылке и жрать с лопаты!
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Это ж русня. Раз суд проиграли, теперь заверещат "а мы этот суд не признААем".
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Какие все наивные Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 141 когда мордор что то кому то отдавал )) как говорил витя астановитесь
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а ти думаєш що долари будуть забирати з сховища ***** під мавзолєєм? Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 9943 Заберуть нерухомість за кордоном на еквівалентну суму грошей.
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Рука руку моет )) кроме буквенных побед нет нечего )) не кто не чего не у кого не заберет
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Дурак думкой богатеет Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд - Цензор.НЕТ 1194 кроме озабоченостей и мнимых побед толку ноль )) уже не позорьтесь такими новостями
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Срочно переслать Макрону Портнова в посылке ...
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У х-ла сколько ярдов на счетах..... где то 11......?
Ну будет 10.......
Или рашинские быдло ватаны будут жить еще "лучше и веселее" в "высокодуховной"
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