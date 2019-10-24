 Парижский суд отклонил апелляцию РФ на решение о компенсации убытков "Ощадбанку" на $1,3 млрд

Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Андрей Пышный в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"22 октября Парижский Апелляционный суд огласил решение по результатам заседания 8 октября 2019 по заявлению Российской Федерации к Ощадбанку. Этим заявлением РФ пыталась остановить исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018. Это решение было принято по иску "Ощадбанка" против РФ о возмещении убытков причиненных банку Россией в результате оккупации АР Крым. На общую сумму 1,3 млрl долларов США плюс около 100 тыс. долларов США за каждый день просрочки платежа", - сообщил Пышный.

По его словам, основным аргументом РФ было то, что "в случае принудительного исполнения указанного арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают имущество государства, Российской Федерации может быть нанесенный материальный ущерб и нарушены его права"

"И вот результат - судья отклонил заявление Российской Федерации. Борьба продолжается", - отметил Пышный.

Отметим, "Ощадбанк" по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

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