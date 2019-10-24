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Все про:аэропорт (1247) Великобритания (2238) Киев (18094) Лондон (291)

 Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Второй по размеру аэропорт Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании исправил написание украинской столицы: из Kiev на Kyiv.

Об этом в своем Twitter сообщает посольство Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Как нам сообщили в аэропорту Гатвик, сегодня в 11:25 приземлился рейс из #KyivNotKiev! Спасибо аэропорту Гатвик за правильное написание!" - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 2 октября 2018 года начало онлайн-кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с призывом писать название города правильно (#KyivNotKiev).

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.

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Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155791
 
 
 Топ комментарии
 
мова це душа нації.
кацапам от не байдуже якою мовою спілкуюються українці, а вам все одно.
то хто дурний ?
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Ответной акцией должно будет переназвание Грейт Брiтiаном эту вашу Велику Британiю. Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 1248
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Як на мене, Вятрович дуже часто перегинає. Він говорить риторикою людини, що живе у Наддержаві, що може дозволити собі диктувати свої умови іншим. Більш дипломатичним потрібно бути
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Мы тоже исправим Лондо́н на Ло́ндон . Спасибо . Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы - Цензор.НЕТ 3996
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По-британски правильно - ЛАндон ! Произносится именно так
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Вот сори конечно, но я не могу понять эту грандиозную акцию по переименованию.... Так пафосно преподносится, такое впечатление в космос полетели при каждом переименовании.. да и вообще , а нужно это переименование было!? Ведь это скорее всего тоже затраты и не малые на разного рода переоформление исправление разного рода международных и не международных документов! Считаю, что эти затраты уж точно не к месту в нынешней ситуации, лучше бы эти средства направили в онкологии, дети которых обращаются в инете за помощью, или на обмундирование военнослужащим, или на разработку нового вооружения, ну вообщем много направлений где эти средства гораздо важнее! А мне как жителю Украины и не тепло и не жарко это переименование..... По моему популистская глупость не более!
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Дурниця ?
То не звертайте уваги. Займайтесь своїм клопотом.
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а разве нет? Ну в чем вы видите реальный плюс переименования? Я вижу только фин затраты на это дело! А вы? 100 лет писали так а теперь решили не так, вам самим не смешно?
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А я бачу, що світ нарешті почав бачити нас окремо від рашки.
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Як на мене, Вятрович дуже часто перегинає. Він говорить риторикою людини, що живе у Наддержаві, що може дозволити собі диктувати свої умови іншим. Більш дипломатичним потрібно бути
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Він поводиться правильно.
Слабких ніхто не поважатиме і не буде рахуватись.
Свою точку зору потрібно відстоювати.
Інакше всі витиратимуть ноги.
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Звичайно. Проте згадуючи наш діалог із Польщею, він діяв явно не на користь України. Часи УПА і АК були страшними, гинули люди, руйнувались сім'ї. І так, це потрібно пам'ятати- аби не повторилось, і ні- не потрібно виправдовувати.
Пам'ятаєте Царьова? На будь-яке питання він відповідав "волинська різня".
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Цейлон пятьсот лет так назывался , город Бомбей - лет 400 .
Шри-Ланка и Мобаи уже никого не раздражают .
А эти страны не богаче Украины .

От коллониальных "удобст" можно только так избавляться , в том числе избавляясь от навязанных коллонизаторами названий . С улицами я бы мог ещё поспорить (насчёт отложить до лучших времен) . А вот имена городов - уж звиняйте щиро !
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А ещё давайте примем закон, чтобы при рождении всем давали имя "Ян". Меньше букв, меньше затрат на бумагу, чернила. Экономия. Куда-то направить эти средства в более полезное русло. А то придумали, каждый хочет ребенку своё имя, популистская глупость не более!
(Сарказм)
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побільше би нам отаких Вятровичів, ворогів малоросизму та ідеології люмпену.
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какоє дастіженіє на двацать дівятом году державної незалежності!!!
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а шо до сих пір половина етнічних українців вважає рідним йєзик - це нікого не тривожить???
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а яка різниця якою мовою розмовляє людина? аби людина була людиною! Чушь все про язык, дешевая внутренняя, внешняя популистская политика, рассчитанная лишь на одно - создать внутренний конфликт на пустом месте, с наименьшими финансовыми вложениями....
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мова це душа нації.
кацапам от не байдуже якою мовою спілкуюються українці, а вам все одно.
то хто дурний ?
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мова визначає націю - то і душа, і серце, і мозок, і хребет нації
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тоді нема різниці в якій срані жити - адінєзик, адіннарот, адінсрана, адінвошдь!!! Чо ото пручатись *****? Ви ж повторили його ісходнийє
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без мови нема змісту в Україні - тоді краще приліпитись до москви і не брикатись
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Ответной акцией должно будет переназвание Грейт Брiтiаном эту вашу Велику Британiю. Kyiv not Kiev: аеропорт Лондона виправив написання назви української столиці - Цензор.НЕТ 1248
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не, только так - Юнайтед Кингдом оф Грейт Британ энд Нозерн Айрленд !
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***@ь давайте теперь праздник недельный устроим, а то достижение сильное))))
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Московитам і зебобікам це не подобається.
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