 Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Об этом в своем Twitter сообщает посольство Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
"Как нам сообщили в аэропорту Гатвик, сегодня в 11:25 приземлился рейс из #KyivNotKiev! Спасибо аэропорту Гатвик за правильное написание!" - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины 2 октября 2018 года начало онлайн-кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с призывом писать название города правильно (#KyivNotKiev).
Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.
То не звертайте уваги. Займайтесь своїм клопотом.
Слабких ніхто не поважатиме і не буде рахуватись.
Свою точку зору потрібно відстоювати.
Інакше всі витиратимуть ноги.
Пам'ятаєте Царьова? На будь-яке питання він відповідав "волинська різня".
Шри-Ланка и Мобаи уже никого не раздражают .
А эти страны не богаче Украины .
От коллониальных "удобст" можно только так избавляться , в том числе избавляясь от навязанных коллонизаторами названий . С улицами я бы мог ещё поспорить (насчёт отложить до лучших времен) . А вот имена городов - уж звиняйте щиро !
(Сарказм)
кацапам от не байдуже якою мовою спілкуюються українці, а вам все одно.
то хто дурний ?