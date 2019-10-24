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Все про:пропаганда (2334) Россия (74108) ТВ (1788) Арахамия (95) Шевченко Евгений Слуга народа (3)

 Фракция СН не запрещает нардепам общаться с российскими телеканалами, однако не рекомендует, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, в его фракции никто не запрещает выходить в эфир российских телеканалов, однако не рекомендуют это делать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил перед процессом тестирования на полиграфе, отвечая на вопрос одного из каналов российского ТВ.

"Мы не можем запрещать народным депутатам, они самостоятельные политические единицы, они имеют право ходить, куда хотят. Большинство людей, но не рекомендуем… почему? В том числе и потому, что в ситуации с нардепом Шевченко его подставили в чистом виде. Сказали, что тебе надо выступить в студии, а включили его напрямую с террористом, лидером террористической группировки Пушилиным", - сказал Арахамия.

По словам Арахамии, российское телевидение славится манипуляциями, вырезками, монтажом и именно поэтому мы не рекомендуем это делать.

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что народному депутату Украины Евгению Шевченко во фракции "Слуга народа" не рекомендовали выступать на российском телеканале.

Сам нардеп Евгений Шевченко не считает ошибкой свое участие в политической телевизионном шоу российского "1 канала".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шевченко никто не уполномочивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3155783
 
 
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хайпооперцация МОЙ-ДО-ДЫР продолжается
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зачем о намерениях?...и так ясно, фракция сн общается с российскими телеканалами, чем и служит им
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А как насчет того, ЧТО они там говорят... ОН НЕС ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ИМЕНЕМ СЛУГ И ЗЕЛЕНСКОГО (правда он фамилии президента не назвал - мож он о Коломойским говорил))
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мы им не запрещаем есть г*вно... но не рекомендуем
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Нет слов . Почти на каждом канале ватные сериалы .
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Цирк продолжается.

Взятку предлагал… Но не дал. (с) ДМБ
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Уколов говорит что Дубинскому не полиграф подключили а аппарат замера давления...(в пальцах)
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т.е. осуждения нет и из фракции в ЖОПОБЛОК его не выгонят? тогда получается, что он там віражал мнение Зеленского и всей партии!!!! а нам говорят, только то что хотим слішать, чтобі не было майдана
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А як ота простофіля в депутати потрапила ?
Воно навіть в росіске Г зуміло вляпатись ?
Невже в тій голові нічого немає ?
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И Большой брат следит за "самостоятельными политическими единицами" потому, что они - "самостоятельные политические единицы"? :D

Может на полиграфе хотят выявить самостоятельность, политичность и единичность?...
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его подставили в пару с лидором террористов! и что? а что он там нес пургу не хочешь прокоментировать? есть у этой партии какая то линия или им разрешено гнать кто что хочет? сомневаюсь, что если бі из прошлого парламента в пару к терроситу попался бы хоть один депутат из прошлого созыва, кроме партии ЖОПОБЛОК, то он нес бы такую пургу!!!
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Радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах планують призначити Сергія Алексашенка - громадянин Росії, обіймав посади заступника міністра фінансів РФ, першого заступником голови правління Центрального банку Росії. https://www.slidstvo.info/news/radnykom-prem-yera-goncharuka-hochut-pryznachyty-rosijskogo-ekschynovnyka/
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