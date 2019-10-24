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 Политика Украины
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Все про:Портнов (461) революция (1307) Небесная Сотня (267)

 "Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова о Революции Достоинства

Родственники Героев Небесной Сотни ответили на заявление бывшего заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова, который назвал протесты 2013-2014 гг. "воровская революция".

Об этом говорится в заявлении общественной организации Родини "Небесної Сотні". сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст заявления:

господин Портнов!

Невиданный цинизм и наглость, когда человек без Достоинства говорит о Достоинстве других.

"Правилом достоинства считать, чтобы человеческая особа нигде и никогда не была бессознательным средством к какой-то чуждой ей цели, а только сама была целью для своего дальнейшего духовного развития. Чувство достоинства неразрывно связано с чувством уважения к человеческой личности, и именно потому, что в Украине - в отличие от московии - человек с давних времен был свободный и умел отстаивать себя от всяких захватчиков, в Украине высоко ценились чувство личного достоинства, личной храбрости и мужества, что определяли характер человека."

"На высшей моральной ступени стоят те, что достоинство видят в высоких моральных качествах, как принципиальность, честность, правдивость, служение высокой идее – родине, правде, красоте. Примером такого понимания личного достоинства может быть князь Святослав Храбрый. Он ни одеждой, ни образом жизни не отличался от обычных своих дружинников, ибо это для него не имело существенного значения. Свое достоинство он видел в храбрости, рыцарской добродетели, жертвенному служению родине" - С Украинской малой энциклопедии ( авт. Проф. Евгений Онацкий)

Герои Небесной Сотни и участники Майдана вышли на протест, чтобы таких как вы и близко не было на нашей земле.

Так вот, А. Портнов – мы, украинцы, имеем Достоинство и умеем ее защищать, все и всех купить или запугать не получится. А вот "воров" государства, мы гнали и будем гнать
СЛАВА УКРАИНЕ!!!

Также читайте: У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка

Ранее Портнов заявил, что после создание департамента по расследованию "дел Майдан а" в ГПУ Генпрокуоро Руслан Рябошапка должен покинуть свою должность

Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна".

Воров держави, ми гнали й будемо гнати, - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова о Революции Достоинства 01
Воров держави, ми гнали й будемо гнати, - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова о Революции Достоинства 02

Источник: https://censor.net.ua/n3155782
 
   
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это правильная революция..только воспользовались ею ворьё- порошенки-гонтаревы-яценюки и тд
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Жила-была слепая девочка. Каждый раз за обедом девочка долго ощупывала содержимое тарелки руками и ныла: - Ну вот, как всегда мне меньше всех положили! Раз ничего не вижу - значит и обделить можно! Жмоты… Маме все это надоело и решила она проконсультироваться с психологом. На что доктор дал ей такой совет: - Вы, - говорит, - сварите целый тазик пельменей. На следующий день мама накрывает на стол и ставит перед девочкой целый таз пельменей. Девочка садится за стол, двигает к себе пельмени, долго ощупывает содержимое руками и говорит: - Представляю, сколько вы себе нафигачили…

Вот прям вас напоминает - если столько отстроили, то сколько же тогда наворовали.
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Портнову грозит самосуд если власть его не посадит.
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ніхто його не посадить, бо якшо після Євромайдану не посадив, то удобного случая вже не буде. Так шо остаєця терпіти падонка, або... не терпіти
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тьху блін. Х**лоботы воспользовались свободой слова в Украине.
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"Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова

Ну да.. Гнали-гнали, а их, как-то, меньше не становится..
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Как то слабо они ахметовых-медведчуков гнали..
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Это Зеленский виноват! "Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова о Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 3104
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за что? Да и нет статьи "казнить" - у нас не северная корея!
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токо нада ето дєлать бєз лішніх слов
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Революции делают романтики,а пользуются те кто поумнее
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Когда этого недоколиханого пришибут? Тварюка обнаглела и не видит берегов. "Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова о Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 6932
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Была народная революция, а в результате страну захватила боксерско-мародерско-кулявлобная шайка.
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Мдаа, неприятно против шерсти, но правду не спрячешь...
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Этого чорта явно Беня крышует раз он так нагло себя ведёт.
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Этот чорт просто озвучивает мнение 72%.
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Эта сволочь должна ответить за все! Почему он не в тюрьме??? Портнов должен обвиняться в гос измене, как его босс Янукович!!! Эту тварь вообще нужно на электрический стул посадить и поджарить!!! Он не заслуживает на жизнь!!!
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Валерьянки выпей.
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Зебобики молчите?он ваш как и Мертвечук? Только пороха гадите а главных врагов Украины не замечаете
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Какого тогда Рыг Портнов на своего"соратника" так кидается? В "извилинах" зебилов найдётся ответ на этот вопрос?
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Не убедил,Портнов ссал приезжать при порохе,а сделаеш такую фотку с Мертвечуком и пуйла например коллаж в виде дьявола? Рыги одниже следуя твоей логике раз порох бывший рыг ок,ну и что,сколько раз мониторю новости НИ ОДНОГО РАЗА НЕ ВИДЕЛ ШАРЖ ,ПОРТНОВА,МЕРТВЕТЧУКА НИ РАЗУ
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Сейчас эта преступная бездеятельность органов может спровоцировать народ на суд Линча! Такая обстановка, что 500 000 прошло войну, а тут коллаборант трется возле Зеленского команды и всех обзывает.

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Казнить не надо!! Надо опустить! Морально!!Вот тут нужны НК и ПС,а не в Золотом!С ватой явной и латентной надо работать! Без мордобоя,но креативно!!!Нужны опять Мусорные баки ,триколорная ,несмываемая краска и т.д.Вот с Гонтаревой прекрасно обошлись и без НК и ПС.У Леры и Ирины Геращенко шапки на головах загорелись!!
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Казнить примитивно и бесперспективно .
Ну вот убили Бузину и кто от этого выиграл и кому эта смерть была выгодна ?!
Бузина вонял громко , но глупо и примитивно . Его смерть была была на руку ********** больше , чем украинским патриотам !
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Гнали одних воров, а им на смену пришли другие воры, но уже в вышиванках и с пением гимна... На крови ваших погибших родственников они пришли.
То где ж вы были этих пять лет? Почему не волали и не возмущались? Шо, не замечали?
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А Герои Небесной Сотни оказывается все "соевые"! Что скажите зелебобики?
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Да его слова никого не ибут ...

Главное , шо оно доктор юридических наук и это хуже всего .

Такое впечатление , шо оно первое , которое верещало подобную лабуду .

А как насчёт 44 депутатов одной интересной фракции в ВР ?!
Оне другие слова озучивают про Майдан ?!

И в отличии от Портнова у них 3 канала верещания ...

Ну вот убили Бузину и кто от этого выиграл и кому эта смерть была выгодна ?!

Бузина вонял громко , но глупо и примитивно . Его смерть была была на руку ********** больше , чем украинским патриотам !
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ця гнівна петиція портному до сраки - є інші - дієві і надійні засоби навести справедливість
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Для этих кремлевских бесов нужно не просто смертную казнь, а нужно средневековую инквизицию! Чтобы они за всю свою гнилую сущ все тяготы пыток прочухали!
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