 "Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родственники Героев Небесной Сотни возмущены заявлениями Портнова о Революции Достоинства

Об этом говорится в заявлении общественной организации Родини "Небесної Сотні". сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст заявления:

господин Портнов!

Невиданный цинизм и наглость, когда человек без Достоинства говорит о Достоинстве других.

"Правилом достоинства считать, чтобы человеческая особа нигде и никогда не была бессознательным средством к какой-то чуждой ей цели, а только сама была целью для своего дальнейшего духовного развития. Чувство достоинства неразрывно связано с чувством уважения к человеческой личности, и именно потому, что в Украине - в отличие от московии - человек с давних времен был свободный и умел отстаивать себя от всяких захватчиков, в Украине высоко ценились чувство личного достоинства, личной храбрости и мужества, что определяли характер человека."

"На высшей моральной ступени стоят те, что достоинство видят в высоких моральных качествах, как принципиальность, честность, правдивость, служение высокой идее – родине, правде, красоте. Примером такого понимания личного достоинства может быть князь Святослав Храбрый. Он ни одеждой, ни образом жизни не отличался от обычных своих дружинников, ибо это для него не имело существенного значения. Свое достоинство он видел в храбрости, рыцарской добродетели, жертвенному служению родине" - С Украинской малой энциклопедии ( авт. Проф. Евгений Онацкий)

Герои Небесной Сотни и участники Майдана вышли на протест, чтобы таких как вы и близко не было на нашей земле.

Так вот, А. Портнов – мы, украинцы, имеем Достоинство и умеем ее защищать, все и всех купить или запугать не получится. А вот "воров" государства, мы гнали и будем гнать

СЛАВА УКРАИНЕ!!!

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Ранее Портнов заявил, что после создание департамента по расследованию "дел Майдан а" в ГПУ Генпрокуоро Руслан Рябошапка должен покинуть свою должность

Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна".



