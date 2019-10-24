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 Сотрудники таможенного поста "Аэропорт Борисполь" участвовали в контрабанде редких монет из драгметаллов, - ГБР. ФОТО

Главный государственный инспектор таможенного поста "Аэропорт Борисполь" Киевской таможни уличен в содействии контрабанде монет из драгоценных металов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Борисполь участвовали в контрабанде редких монет из драгметаллов, - ГБР 01

По предварительной информации: граждане совместно с сотрудниками таможенной службы наладили механизм незаконного перемещения через таможенную границу Украины предметов, которые, возможно, представляющих культурную ценность. Речь идет о редких монетах из драгоценных металлов.

23 октября во время следственных действий в международном аэропорту "Борисполь" у гражданина, который должен был совершить перевозки, обнаружены и изъяты 38 редких монет.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Борисполь участвовали в контрабанде редких монет из драгметаллов, - ГБР 02

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Борисполь участвовали в контрабанде редких монет из драгметаллов, - ГБР 03

Назначена искусствоведческая экспертиза для установления принадлежности изъятых объектов культурной ценности. Досудебное расследование продолжается.

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Открыто уголовное поизводство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, совершенное по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).

Источник: https://censor.net.ua/n3155781
 
 
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и никакие это нередкие монеты. фото неинформативное возможно золото 5 руб Николая или современ. такая монета стоит от 5000 до 5500 гр за шт. на футляре написано лот значит монета покупалась на аукционе. бред какой-то если он их купил что нельзя вывозить ?
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Вот мне до сих пор непонятно, если оно мое законно,но старинное, то почему я не могу его вивезти,продать забугор подороже.Или продать моно,но за копейки и только местним баригам.Какой то совковий атавизм.
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