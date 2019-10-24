 Сотрудники таможенного поста "Аэропорт Борисполь" участвовали в контрабанде редких монет из драгметаллов, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации: граждане совместно с сотрудниками таможенной службы наладили механизм незаконного перемещения через таможенную границу Украины предметов, которые, возможно, представляющих культурную ценность. Речь идет о редких монетах из драгоценных металлов.

23 октября во время следственных действий в международном аэропорту "Борисполь" у гражданина, который должен был совершить перевозки, обнаружены и изъяты 38 редких монет.

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Назначена искусствоведческая экспертиза для установления принадлежности изъятых объектов культурной ценности. Досудебное расследование продолжается.

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Открыто уголовное поизводство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, совершенное по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).