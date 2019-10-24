 Обновленный проект бюджета-2020 внесут в ВР для второго чтения до 3 ноября, - Маркарова

Об этом сообщила журналистам министр финансов Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет ко второму чтению", – сказала Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении. За него проголосовало 255 депутатов.

Отметим, что законопроект о государственном бюджете на следующий год составляет Министерство финансов, затем его выносят на рассмотрение правительства, которое должно утвердить этот документ и внести в Верховную Раду в виде законопроекта.

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В Раде бюджет, в отличие от других законопроектов, рассматривают на трех чтений: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Бюджет становится законом после того, как за него проголосуют депутаты после третьего чтения, а после законопроект подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе.