 Похитительнице младенца в Коцюбинском сообщили о подозрении, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает условное осуждение на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Отмечается, что завтра в Ирпенском городском суде будет избираться мера пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Позже полиция сообщила о задержании похитительницы младенца в Коцюбинском.

Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница - уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.

В этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью. Когда женщины встретились, мать, не видя опасности, дала подержать сына новоиспеченной знакомой, которая и осуществила похищение. К счастью, с ребенком все хорошо: мальчика вернули матери.

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