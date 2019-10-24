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 Похитительнице младенца в Коцюбинском сообщили о подозрении, - Нацполиция

Полиция Киевской области сообщила о подозрении 26-летней женщине, которая 23 октября похитила трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает условное осуждение на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Отмечается, что завтра в Ирпенском городском суде будет избираться мера пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Позже полиция сообщила о задержании похитительницы младенца в Коцюбинском. 

Как выяснилось, 26-летняя злоумышленница - уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.

В этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью. Когда женщины встретились, мать, не видя опасности, дала подержать сына новоиспеченной знакомой, которая и осуществила похищение. К счастью, с ребенком все хорошо: мальчика вернули матери.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155777
 
 
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Похитительница -участник АТО.Моё мнение-срок должен быть условный.У неё -контузия.
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Скоріше за все післяродовий психоз , якщо мала місце ще й втрата дитини . Дуже тяжка річ , особливо для рідних . Тут не підозра потрібна , а лікування , тільки не совдепівське як в нас .
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Ось так би швидко, "без *****, без задоринки", притягали-б до відповідальності товстосумів які своїми прихватизаційними діями вкрали куди більше дітей, шляхом позбавлення їхніх батьків достатку, створенням їм матеріальних умов що унеможливлюють утримання дітей!
А тут, або хвора людина, або дурна на всю голову. Навряд це варте уваги!
До речі, а що там з тірірістом на мосту Метро, взяв його ававаков на поруки чи не взяв?.. Похитительнице младенца в Коцюбинском сообщили о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7508
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