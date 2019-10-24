 Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия

Об этом сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе – количество денег в этой схеме очень много – где-то $20 млн на год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве.
Он рассказал, что к депутату "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".
Как сообщалось, 23 октября Арахамия заявил, что приведет в четверг на ток-шоу "Право на власть" свидетеля предложения взятки нардепам от "Слуги народа" за отказ поддержать законопроект по ликвидации так называемых "площадок Яценко".
Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.
Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".
СТАТУТ "СН"
ст. 1 СН пиз...оболи.
ст. 2 Якщо член СН заявляє, що він не пиз...бол, дивись ст.1
да и картавят к тому же.
- А где слушал-то?
- Да еврей знакомый напел.
Всегда несет какую-то чушь или врет, а на морду лица вообще невозможно смотреть - тошнит от омерзения.
Откуда берутся такие идиоты во власти?
Любовник под кровать шмыг, жена с мyжем в кyхню.
Ребенок под кровать залезает:
- Hy што, не дышишь? А как дышал, как дышал!
Это какой то сюр. С каких пор ОП выдвигает подозрения? В этой стране вообще всем плевать на законы? Или законы должны соблюдать только простые смертные? А-а-а! Я понял! Соблюдение законов интересно только порохоботам. Люмпену и их избранникам соблюдение законов не интиресно.
Ну, не показывай его лица, но приведи, как обещал!
Джерело: заява Коломойського в кулуарах Форуму YES, "Інтерфакс-Україна"
Що було раніше: В кінці серпня стало відомо, що Гонтареву в Лондоні збила машина. За її словами, це сталося на пішохідному переході, у неї переломи кісток стопи. Вона додала, що поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".
Пряма мова Коломойського: "Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль".