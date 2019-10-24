 Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия

Об этом сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе – количество денег в этой схеме очень много – где-то $20 млн на год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве.

Он рассказал, что к депутату "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".

Как сообщалось, 23 октября Арахамия заявил, что приведет в четверг на ток-шоу "Право на власть" свидетеля предложения взятки нардепам от "Слуги народа" за отказ поддержать законопроект по ликвидации так называемых "площадок Яценко".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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