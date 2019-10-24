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 Политика Украины
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 Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не продемонстрирует в телеэфире свидетеля предложения взятки нардепам от "Слуги народа" за отказ поддержать законопроект по ликвидации так называемых "площадок Яценко".

Об этом сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе – количество денег в этой схеме очень много – где-то $20 млн на год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве.

Он рассказал, что к депутату "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".

Как сообщалось, 23 октября Арахамия заявил, что приведет в четверг на ток-шоу "Право на власть" свидетеля предложения взятки нардепам от "Слуги народа" за отказ поддержать законопроект по ликвидации так называемых "площадок Яценко".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информацией о коррупции в комитете Рады будут заниматься соответствующие органы, это касается не только "слуг народа", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3155776
 
 
 Топ комментарии
 
Господи, какое позорище! Закройте ему рот и не показывайте его фото.
Всегда несет какую-то чушь или врет, а на морду лица вообще невозможно смотреть - тошнит от омерзения.
Откуда берутся такие идиоты во власти?
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"Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа.Источник: https://censor.net.ua/n3155776

Это какой то сюр. С каких пор ОП выдвигает подозрения? В этой стране вообще всем плевать на законы? Или законы должны соблюдать только простые смертные? А-а-а! Я понял! Соблюдение законов интересно только порохоботам. Люмпену и их избранникам соблюдение законов не интиресно.
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Я шо-то не понимаю: все депутаты на полиграфе громко крикнули, что им ничего не предлагали, а у этого есть свидетель, которого он никому не покажет?. Так кто нам вкручивает: шестёрки или смотрящий? Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5763
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Читайте статут партії "СН"

СТАТУТ "СН"

ст. 1 СН пиз...оболи.
ст. 2 Якщо член СН заявляє, що він не пиз...бол, дивись ст.1

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- Слушал я вчера этих "********", ну и что. Мотив песни какой-то странный,
да и картавят к тому же.
- А где слушал-то?
- Да еврей знакомый напел. Свідка пропозиції хабаря "слугам народу" не покажуть через заборону правоохоронців, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4861
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Короче, понятно, свидетеля нет, а весь двиг из за того, что слуг надо припугнуть, а то они, слуги, начали мозгами шевелить и понимать, шо Ростов не резиновый - все зебики в нем не поместятся
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Господи, какое позорище! Закройте ему рот и не показывайте его фото.
Всегда несет какую-то чушь или врет, а на морду лица вообще невозможно смотреть - тошнит от омерзения.
Откуда берутся такие идиоты во власти?
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вот не поверишь ,из города Сочи где темные ночи
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Вчера его интервью в обнимку с Дубинским чего стоит. Простоту и близость к народу пытаются\ показать, На самом деле Панибратство натуральное и пошлое, не позволительное для официальных лиц...
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Что значат не покажут ?Пацан обещал,пацан должен делать не можешь показать,нарисуй Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9639
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Трахаются жена с любовником. Звонок в дверь. Мyж ессно.
Любовник под кровать шмыг, жена с мyжем в кyхню.
Ребенок под кровать залезает:
- Hy што, не дышишь? А как дышал, как дышал!
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только мне одной показалось что народ отвлекают от куда более значимых событий , чем вот это вот- "стой там - иди сюда"?
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Почти 30 лет . Ничего не меняется . Моисей тоже 40 лет думал . Недолго осталось ждать . Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 269
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Так то один еврей 40 лет водил, а тут целый кибуц пристроился. И каждый по очереди ..
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"Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа.Источник: https://censor.net.ua/n3155776

Это какой то сюр. С каких пор ОП выдвигает подозрения? В этой стране вообще всем плевать на законы? Или законы должны соблюдать только простые смертные? А-а-а! Я понял! Соблюдение законов интересно только порохоботам. Люмпену и их избранникам соблюдение законов не интиресно.
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шо так можна? ну то йду когось бити без суду і слідства
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Ничего не поменялось . На их фоне Петя не так уж и плох .
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прям как Зеля на выборах и после! Вчера дал слово, сегодня - забрал обратно! что и говорить одна команда! Шоу маст го он...
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4 канал .....Арахамія наживо .з коментарями фахівця ! Свидетеля предложения взятки "слугам народа" не покажут из-за запрета правоохранителей, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8988
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Блин! забрали у дваждыГканала хайп вокруг свидетеля , теперь им надо поговорить и об остальных говняных подвигах власти на этой неделе, например о суде Бени с Приватом рассказать, и о том, что все министры в кабмине дебилы - опять же слов слов Президента Бени
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Мало того, по-хорошему и шоу с полиграфом надо отменять , ведь это помеха следствию... А Дубинского запустили только лишь потому , что и не брал бабки в этом случае- скорее всего он их раздавал...
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Ты, волчонок, обещал свидетеля привести на программу.
Ну, не показывай его лица, но приведи, как обещал!
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обіцяти не означає женитись.

Джерело: заява Коломойського в кулуарах Форуму YES, "Інтерфакс-Україна"

Що було раніше: В кінці серпня стало відомо, що Гонтареву в Лондоні збила машина. За її словами, це сталося на пішохідному переході, у неї переломи кісток стопи. Вона додала, що поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

Пряма мова Коломойського: "Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль".
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какие то мифические свидетели, вокруг арахами трутся
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